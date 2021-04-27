Мы живем в сложное время, способное подчас серьезно повредить и искалечить душу; современный человек нередко приходит к отрицанию и самой жизни. Наша эпоха в истории человеческой цивилизации – время великих противостояний, противоречий и потрясений. Серьезные социальные и культурные изменения в обществе заставляют человека приспосабливаться к новым реалиям. Так, учителя сейчас не могут в полной мере исполнять своего предназначения – современное общество, отрицая важнейшие принципы педагогики, лишило их такой возможности. Сегодня сформировалась и активно продвигается, при помощи различных маркетинговых технологий, специфическая модель мира и человека, которая искажает правду о жизни, человеке, мире и Боге. Так, обыватель – в первую очередь молодой – видит истину сквозь тусклое стекло, гадательно (1 Кор. 13: 12). У него своеобразное и по большей части ошибочное представление о мире и человеке. Как следствие, ошибочны и искажены ответы, которые он дает на важнейшие вопросы бытия, вследствие чего жизнь человека принимает неопределенное, а порой и вовсе неверное направление.

Мы сегодня обожествляем машины, мы порабощены ими. Как замечает приснопамятный старец Паисий Святогорец (1924–1994), другой святой нашего времени: «Умножилось число машин, умножились и заботы, и это сделало машину из человека. Теперь машины и железо командуют человеком, а поэтому и людские сердца стали железными». Обожествляются наука и рациональная мысль. Мы стали обществом массового потребления и конкуренции, в котором человек чувствует себя одиноким и находится в постоянном стрессе. Эта духовно нездоровая среда не способна воспитывать душу. Она толкает ее на пространный путь, ведущий в погибель (Мф. 7: 13). Современный мир концентрируется в первую очередь на инстинктах молодого человека, воздействуя на подсознательную область его психики. Он настойчиво предлагает искаженные образцы для подражания, провоцирует, искусственно формирует потребности, культивирует и подогревает задатки нарциссизма, превращает человека, у которого нет внутреннего стержня, в «животное потребляющее», управляемое извне.

Так человек теряется в суете современной жизни, ощущая неудовлетворенность от непреходящей пустоты своего бытия. Стремясь как-то заполнить ее, он с легкостью соскальзывает на путь, ведущий в пучину разных ересей, современных лжеучений, главным образом азиатского происхождения, антихристианских движений и международных течений, псевдопсихологических групп, эзотерических и философских учений, предлагающих «единственно верный ответ на все вопросы». Но и там поджидает человека путаница и отчаяние. Люди разобщены, одиноки, тревожны, замкнуты, сбиты с толку, разочарованы. Жизнь для них утрачивает ценность. В это бездуховное время, чтобы обратить нас к спасительному Свету Жизни, Христу, Который есть – все, Человеколюбивый Бог вмешался и послал святых нам для исцеления, назидания и утешения. Присутствие праведников в современном мире являет Божественное снисхождение и дает нам, многострадальным, надежду на духовное здоровье, избавление и воскресение. Святые, как древних, так и наших дней, – свет, который освещает и освящает мир (см.: Мф. 5: 14–16). Они – духовные отцы, ведущие к истине, воспитатели и советчики человеку.

Георгиос Крусталакис - Улыбающийся святой. Жизнь и чудеса старца Порфирия Кавсокаливита

Москва, «Никея», 2020

ISBN 978-5-907307-17-9

Георгиос Крусталакис - Улыбающийся святой. Жизнь и чудеса старца Порфирия Кавсокаливита - Содержание

Предисловие редакции

Предисловие автора

Чем живет наш век

Евангелос Байрактарис. Беспризорник Христов

Дары старца Любовь Смирение Путешествия в пространстве и времени Мудрость. Прозорливость Дар исцеления Дар понимания языков

Наставления и забота старца

Память сердца. Воспоминания чад и посмертные чудеса старца «Значит, ты пришел за благословением?» «Отец Порфирий сделал меня человеком» «Молитесь, решение рядом» Водительские «права» «Такое же удостоверение личности есть и у меня» Так действует благодать Божия Наш первый официальный гость Плеяда подвижников и мучеников Святой современных технологий Однажды в осенний день Отец Порфирий знал «другую медицину» «Иди и стань более верующим» «Мы оперируем, а Бог – лечит» «Это Порфирий с тобой» Да развеется облако скорби «Геронда, где ты был?» «Паисий, Софроний, нас зовут, мы должны пойти» «Моему уважаемому учителю…» «Отец Порфирий, помоги…» «Я молилась с сердечным плачем» «Игуменья поймет…» «Божественная трансплантация» «Святой, который молится за нас, мотоциклистов! » «Со мной случилось невероятное чудо» Во время вечернего правила

Вместо послесловия. «Между нами нет расстояния»

Приложение

Библиография греческих изданий на языке оригинала

Об авторе