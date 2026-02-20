Круз - Берген - Божий посланец

Сборник «Божий посланец» — это вдохновляющая коллекция жизненных историй, собранная Ельке Крузом и Артуром фон Бергеном. Книга построена на свидетельствах реальных людей, которые в критические моменты своей жизни столкнулись с необычным Божьим вмешательством. Авторы делают акцент на том, что Бог часто использует «посланников» — будь то случайные прохожие, неожиданные обстоятельства или внутренний голос — чтобы направить человека, утешить его или спасти от гибели. Каждая история подчеркивает, что за кажущимися совпадениями стоит любящая рука Творца.

Книга охватывает широкий спектр человеческих переживаний: от чудесных исцелений и избавления от зависимостей до тихих моментов прозрения в повседневной суете. Основная цель сборника — укрепить веру читателя и научить его быть чутким к Божьему водительству. Авторы показывают, что каждый верующий сам может стать «Божьим посланцем» для другого, если будет готов откликнуться на призыв Духа и проявить действенную любовь. Это чтение напоминает, что Бог активно участвует в истории человечества и сегодня, отвечая на молитвы и проявляя Свое милосердие самым неожиданным образом.

Ельке Круз, Артур фон Берген - Божий посланец – Сборник жизненных историй

Одесса: «Фенікс», 2018. – 416 с.

ISBN 978-966-928-250-7

Ельке Круз, Артур фон Берген - Божий посланец – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. ЮНОСТЬ ОТЦА

Юность в раю? - Вопросы без ответов - Праведный человек? - Раб пьянства - Свобода во Христе - Наконец-то ответ! - Сестер «обольстили» - У брата Якоба

ГЛАВА 2. ДЕТСТВО И ОТЧИЙ ДОМ

Гора Морон - Сосед - Ты - чудо - Артур летает - Подлинная радость - Первый призыв - Помощь от Господа - Уроки воскресной школы - Первый раз в первый класс - Дорога в школу - Зимние радости и трудности - Библия сестры Йоханны - Под гнетом вины - Первая игрушка - Школьный инспектор - Издержки зимы - Прощение восстанавливает общение - Необычное «яблоко» - Разговор без слов - Мамины глаза - Страж у ворот - Кто ворует яйца? - Возвышенная радость - Дар первых плодов - В тумане - Лиса - Сапоги на каблуках - Родительский пример - На небе нет солнца? - Две буханки хлеба - Не стыдись благовествования - Искатели золота - Огнетушитель - Дорога к дому - Ты рядом! - Поношенные кроссовки и залатанные брюки - Ливень - Отец прокладывает путь - Ласточки - Узкий путь - Опасное катание - Пропадал и нашелся - Хитрая гадюка - Талоны на питание в Швейцарии - Бомбы над Францией - Ночные посетители - Наказание с небес? - Первое апреля

ГЛАВА 3. ПЕРВЫЕ ШАГИ ВЕРЫ

Мир с Богом - Плотник, садовник, учитель? - Музыка в семье - Текст на стене - Никакой награды - Веселое сочинение - Все оковы разбиты - Посещение старушки - Пчеловод - Благовестие в поезде - Кризисы - Тетя Элиза - В лесу - Единство среди братьев - Хромые будут скакать - Молитва отца - Моя сестра Эрна - Переезд в долину - Молитва отца услышана

ГЛАВА 4. ПРИЗВАН БЫТЬ ПОЧТАЛЬОНОМ

Божье водительство - Горный почтальон - Пьяные муравьи - Почтальон на полную ставку - Молящийся человек - Поверить Божьему Слову - «Тетя Росина» - Гряди, Иисусе! - Бородавка - Рождественская почта - Святые сотрудницы - Человек предполагает, а Бог располагает - Пощечина на вокзале - Лев - Никакой лжи - Отвергнутый дар - Следы на снегу - Еще одно столкновение с полицией - Детская вера - Конец света - Три тысячи франков - Как я ладил с собаками - Две женщины - Заблудшие овцы - Печальный урок - Краткая свобода - Вилла Рессера - Туннель

ГЛАВА 5. СЛУЖБА В АРМИИ

Выбор места службы - Воскресенье в казарме - Невыполненное обещание - Бог слышит молитвы - Иисус и я богаты - Урок физкультуры - Земная слава - Религия и атом - Соперники - Вопросы капеллану - Озорная затея - Действенное Слово - Столкновение с магом - Кто самый счастливый? - Пароль - «Разрушенный» мост - Ужасная молитва - Насмешки и благословение - Святость воскресенья - Душевное родство - Рикошетный выстрел - Духовные дары - Практический экзамен - Учетные записи пригодились - Теория и практика - Экуменизм

ГЛАВА 6. СЕМЬЯ, БРАК, СЛУЖЕНИЕ

Служение - Соответствующий помощник - Земное благословение - Серьезный жизненный рубеж - Необычная семья - Разговор с Богом - Радости отцовства - Гроза - Безнадежный случай? - Дом плача превращается в дом радости - Ошибочный план - Хобби тестя

ГЛАВА 7. ПРИЗВАН БЛАГОВЕСТВОВАТЬ

Призыв к труду - Служение за кафедрой - Молитва, услышанная через 35 лет - «Ибо так возлюбил Бог мир...» - Переезд в Делемон - Детская вера в небесного банкира - Монета в двадцать сантимов - Автомеханик - Всегда радуйтесь - В поисках счастья - Обручальное кольцо - Самый прекрасный день - Послы из Ханаана - Прежде нежели воззовут, Я отвечу - Утихшая буря - Центральный крест - В лагере - Охрана со всех сторон - Скучная проповедь? - Юноша из Африки подает пример - Иисус - наш мир - Генерал Гизан - Особенный ребенок - Артур, умри! - Укорениться во Христе - Пренебрежение Божьим призывом - Некрасивое имя? - Духовные жертвы - Радость и скорбь - Отцовская любовь - Дорогая Френи - Божья охрана - Руди - Визит к соседу - Можно ли быть уверенным в спасении? - Бог задерживает поезд - Отрясти прах от ног? - Правильный билет - Вынужденное благовестие - Библейские стандарты - Борьба с врагом - Вечная жизнь - Как получить оправдание - Точность - О святости - Рассказ о трех книгах - Божья защита - Столетний Артур фон Берген - Радость в Господе - Выбор пути - Скиния - Гельголанд - Открытая дверь в небо - Альтернативные имена - Из уст младенцев и детей... - Пророк Амос - Маленькая Лидия и великий Саул - О целомудрии - Малое дело - большой эффект - Мария и София - Все мы в Его руке - Беседа с атеистом - Божья сила побеждает - Раб греха - Как молиться - Простая молитва - Армин - Берта - В стране «врага» - Изливающаяся любовь - Под синим небом - Католик, протестант и сепаратист - Украденный диск - Новая жизнь - В детском лагере - Алжирские дети - Горячие животы - Рутли - «Большой» Симон - Мириам - Кто такой Бог - Знаю, Искупитель мой жив! - Как нам следует молиться - Дар заглянуть в сердце - Прерванная молитва - Даниил - Под аккомпанемент шума - Свидетельство - Служение и плетение корзин - Потерявшаяся дочь - Изменчивая любовь - Следовать за Христом в повседневной жизни - Без предварительной записи - Библейские курсы - Альберт - Юбилей - Бог на моей стороне - Радость или страх? - Необычное путешествие - Перед концом нужно все привести в порядок

ГЛАВА 8. АФРИКА

Эпифан - Пересадка в Алжире - Африканская музыка - Дождь в декабре Змеи - Запах родины в Котону - Оправдание верою - Аржемиро - Гипнотизер - Пропавший билет - Селение рыбаков - Швейцарская песня - У портного - На лесопилке - Храм в тропическом лесу - Эти деньги недействительны

ГЛАВА 9. КАНАДА

Бог открывает путь - Вальтер - Рассказ Вальтера - Европейский хлеб - Ночная встреча - Необычный поиск невесты - Миссионер Карпентер - Ниагарский водопад - Твердо держаться?

ГЛАВА 10. ВЕНГРИЯ

Первая калитка справа - Инспектор - Божье водительство - «Ветхий человек» - Скала - Вороны проповедуют

ЗАКЛЮЧЕНИЕ