У юнгианских аналитиков есть множество способов работы с символическим содержанием. Мы вместе с пациентом обходим символ с разных сторон, обсуждаем его, пытаемся прочувствовать и метафорически описать. Мы снимаем собственные защиты и раскрываемся перед этим символом, мы пропеваем его, играем его, мы отмечаем первичные и вторичные процессы. Мы отражаем этот символ, рисуем и разукрашиваем его, фантазируем о нем, интерпретируем его, амплифицируем его с помощью ассоциаций. А также плачем над ним, гневаемся на него, ненавидим и любим его, мы изучаем его язык, мы отвергаем его и, в конце концов, получаем и усваиваем его послание. Каждый день подобная работа происходит во всех кабинетах психоаналитиков во всем мире. Музыкально-символическое содержание и музыкальные процессы очень в этом помогают. Обычно мы взаимодействуем с психе, используя изображения, слова, сны или песок, но в этой работе я стремлюсь показать, что то же самое можно делать при помощи звука и музыки, и что психе сама постоянно делает это без нас.

Я несколько изменил реальные примеры из своего клинического опыта. Так что все, что вы увидите в книге - это сборные образы похожих ситуаций у разных людей, и они не касаются одного конкретного человека, а также полностью анонимны. Любые кажущиеся сходства с реальными людьми совершенно случайны.

Джоэл Крёкер - Юнгианская музыкальная психотерапия - Когда психе поёт

«Касталия», 2022. — 298 c.

ISBN 978-5-521-18656-3

Джоэл Крёкер - Юнгианская музыкальная психотерапия - Когда психе поёт - Содержание

О книге

Предисловие

Благодарности

Введение

Глава 1. Красный альбом

Глава 2. Музыка как лекарство

Глава 3. Музыка как ориентир

Глава 4. Словарь без языка

Глава 5. Говорящая тишина

Глава 6. Что такое музыка

Глава 7. Аналитическая работа с музыкальными символами

Глава 8. Архетипическая музыкальная психотерапия (AMП)

Глава 9. Музыкальное поле

Глава 10. Билокация и точка зрения композитора

Глава 11. Горизонты музыкально-ориентированного подхода

Глава 12. Музыкальные подходы к технике психоанализа

Глава 13. Амплификация музыкальных символов

Глава 14. В заключение