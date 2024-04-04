Крыштоп - Кант и теологическая мысль немецкого Просвещения

Вопрос о сущности теологии и вытекающий из этого вопрос о ее научном статусе как раз с уверенностью можно отнести к таким. В России и по сей день не утихают споры о том, насколько правомерно считать теологию наукой. И даже в среде ученых, не подвергающих сомнению научный статус этой дисциплины, мы находим самые разные представления о том, что из себя теология должна представлять и что она собой действительно представляет сегодня, а также каковы ее функции и задачи в современном обществе. Вопросы возникают сразу по нескольким аспектам. Нет ясности в отношении определения собственного предмета теологии и используемых ею методов, равно как и специфики этого предмета и методов, в результате чего теряется четкое понимание того, чем теология отличается от смежных дисциплин (философия религии, религиоведение). Можно констатировать, что на эти вопросы сегодня в России не только не найдены удовлетворительные и обоснованные ответы, но и не разработаны механизмы, позволяющие надеяться на решение этих вопросов в ближайшем будущем. Нет консенсуса в академическом (и уж тем болбе во внеакадемическом пространстве) и по вопросу возможности существования внецерковной теологии, т. е. такой, которая не связана непосредственно ни с одним вероисповеданием. Ситуация осложняется также и настороженным отношением к теологии в российском обществе, что во многом объясняется недостатком источников квалифицированных знаний об этой дисциплине, ее функциях и задачах.

На первый взгляд может показаться, что в европейском интеллектуальном пространстве дела обстоят значительно лучше и уже давно. Научность теологии самой по себе редко там кто-то оспаривает. Она имеет прочное место в системе светского образования. В любом крупном европейском университете есть теологический факультет. Нередко в рекламных целях это даже обыгрывается как некое свидетельство высокого академического статуса данного учебного заведения и верности традициям. Безусловно, в этом случае явно или неявно ссылаются на давнее требование, согласно которому учебное заведение могло стать университетом только в том случае, если в нем имелся теологический факультет. Соответственно, и в существующей долгое время системе разделения факультетов на высшие (теологический, юридический и медицинский) и низший (философский) именно теологическому отводился наивысший статус. Таким образом, в целом мы можем говорить о наличии непрерывной традиции теологического образования на Западе, где и сегодня, как и ранее, теологические факультеты нередко занимают свое почетное место и функционируют на правах большей автономии. Дипломы бакалавров и магистров по теологии никто не оспаривает, равно как и научные степени доктора теологии или хабилитационные работы по теологии там являются нормой и научный статус теологии как дисциплины не подвергается сомнению в том смысле, как это и по сей день можно встретить в России.

Однако такое благополучие иллюзорно. Если в западном мире и нет открытых споров о научности теологии, то вовсе не ввиду того, что с ней там все однозначно определено и всем понятно. Просто эти споры разворачиваются несколько в иной плоскости. Теология безусловно воспринимается как наука (в потенции). Но даже если с этим мы достигли определенности, это не исключает возможности новых вопросов, какая именно теология является научной, а какая все-таки нет. При этом основой такого рода дискуссий явно или неявно является уверенность в том, что подлинное научное познание должно быть свободно от каких бы то ни было внешних ограничений, воспринимаемых как навязываемые извне. И здесь для нас на первый план как раз и выходит упомянутый уже выше вопрос, связанный с «церковностью» теологии. Но если для отечественного пространства он пока что не столь характерен и находится скорее немного на обочине, то для западного дискурса именно он оказывается сегодня (и уже давно) в центре внимания. И хотя, как кажется, вопрос совершенно иной, но проистекает он из все той же базовой непроясненности природы теологии, ее целей и задач. В зависимости от того, как мы будем понимать теологию и то, что в ней сущностно, а что второстепенно, мы будем приходить к разным ответам на вопрос о том, наука ли вообще теология, а если наука, то какая именно.

Крыштоп Л. Э. - Кант и теологическая мысль немецкого Просвещения

Калининград: БФУ им. И. Канта, 2023. — 328 с.

ISBN 978-5-9971-0802-1

Крыштоп Л. Э. - Кант и теологическая мысль немецкого Просвещения – Содержание

Предисловие

Глава 1. Теология и ее обличия

Раздел 1. Теология: вчера и сегодня § 1. К вопросу научности теологии § 2. Теология и университеты

Раздел 2. Философская теология вчера и сегодня § 1. Краткий очерк истории зарождения понятия § 2. Философская теология Канта § 3. И. И. Шпальдинг и неология § 4. Рациональная теология Г. Э. Лессинга



Глава 2. Избранные аспекты просветительской теологической мысли в Германии

Раздел 1. Вера и разум в эпоху раннего Просвещения в Германии § 1. Учение Лютера о вере и разуме § 2. Разумная любовь Христиана Томазия § 3. Естественный закон Христиана Вольфа § 4. Вера и разум в учении пиетизма

Раздел 2. Этикотеология Канта и его понятие высшего блага... § 1. Критика Кантом спекулятивной теологии § 2. Этикотеология Канта § 3. Высшее благо как основа этикотеологии § 4. Краткая история рецепции этикотеологических идей Канта

Раздел 3. Немецкие просветители о божественном Откровении и Священном Писании §1.0 Лютере и его отношении к Священному Писанию .... § 2. Ф. Я. Шпенер и учение пиетизма § 3. Неология и зарождение исторической критики Священного Писания § 4. Г. С. Реймарус о Священном Писании и возможности божественного Откровения § 5. Лессинг и его концепция божественного Откровения § 6. Философское толкование Кантом церковного вероучения

Раздел 4. Философская теология в Германии XVIII века и мечтательность § 1. Мечтательность в теологии Лютера § 2. Мечтательность в эпоху Просвещения в Германии ... § 3. Мечтательность в эпоху позднего Просвещения § 4. Кант о мечтательности

Раздел 5. Проблема взаимодействия церкви и государства в философии немецкого Просвещения § 1. Церковь и государство в учении Христиана Томазия... § 2. Христиан Вольф о взаимоотношении государства и церкви § 3. Государство и церковь в эпоху позднего Просвещения в Германии

Раздел 6. Немецкие просветители и религиозный плюрализм § 1. Религия разума И. Канта и его отношение к различным историческим религиям § 2. М. Мендельсон о религиозном плюрализме



Список используемых сокращений

Список литературы