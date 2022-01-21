Перевод легендарного, полуфольклорного, если не апокрифического (Творогов 1987: 266), жития великомученицы Ирины (Мучение Ирины, Passio Irenae), возникшего, по мнению первого исследователя ее греческой версии А. Вирта, в V в. (Wirth: 160) и пользовавшегося большой популярностью в Византии (см. указания на греческие списки: https://pinakes.irht.cnrs.fr/notices/saint/478/), получил широкое распространение среди православного славянства: в настоящее время известно более 20 восточно- и южнославянских списков XII—XVII вв.

С 1863 по 2007 г. славянская версия Мучения Ирины публиковалась четырежды: И. С. Тихонравовым (1863: 146-163) — в издании «Памятников отреченной русской литературы» по рукописи XV в. (ныне РГБ, Тр. 752), А. А. Шахматовым — в незаконченном издании Успенского сборника (Сб.: 97-119) с отдельными разночтениями, «исправляющими текст», по списку, изданному Тихонравовым, и Успенскому списку Великих Миней Четьих (ВМЧ) середины XVI в. (ТИМ, Син. 994 (792)), О. А. Князевской — в первом полном издании Успенского сборника (УСб: 135-160) без каких-либо вариантов и эмендаций 2, наконец, германо-российским коллективом под руководством Э. Вайера — в издании ВМЧ на май по Успенскому списку с разночтениями по Софийскому (РНБ, Соф. 1321) и Царскому (ТИМ, Син. 180 (802)) спискам (GLM I: 487-503; GLM II: *168-* 172), однако без обращения к предыдущим публикациям. Только в последнем издании для разъяснения некоторых «темных мест» славянской версии была привлечена публикация греческого текста, осуществленная А. Виртом по пяти рукописям, отражающим другую редакцию (Wirth: 116-148; описание рукописей — 99-100)'.

Несмотря на имеющиеся публикации, славянский текст Мучения Ирины в том виде, в каком его сохраняют средневековые рукописи и передают современные издания, остается достаточно сложным для понимания. При сопоставлении с греческой традицией становится ясно, что ни одна рукопись не отражает первоначальный перевод идеально, — чего и трудно было бы ожидать, учитывая трехсотлетний разрыв между появлением перевода (см. ч. II, раздел 4) и первым сохранившимся списком; однако и сам перевод, при общей верности букве и духу оригинала, также не всегда точен. Только путем сравнения греческих источников (во всей совокупности разночтений) и славянских рукописей можно прийти к выводам об исходном облике славянской версии, об исконности либо вторичности тех или иных вариантов; публикуемое в настоящей книге критическое издание славянского текста в сопоставлении с греческим предоставляет такую возможность.

Первая, эдиционная часть книги содержит подготовленную В. Б. Крысько постраничную публикацию славянского текста по древнейшему списку — Успенского сборника XII в. (ГИМ, Усп. 4 перг.) — с двумя критическими аппаратами, в которых отражены важные для истории текста разночтения всех остальных списков памятника, отмечены отличия от греческого оригинала и важнейшие языковые особенности, предложены и обоснованы реконструкции первоначальных чтений. En regard со славянским печатается подготовленный В. Хоком греческий текст Мучения, в основу которого положен список Ватиканской апостолический библиотеки Pal.gr.27 (XI в.). В квадратных скобках приводятся отобранные В. Б. Крысько разночтения по другим спискам краткой и пространной редакций жития, релевантные для славянского перевода. К изданию греческого текста примыкают критические аппараты, составленные В. Хоком: в них отражены палеографические характеристики рукописи Pal.gr.27 и разночтения по пяти другим рукописям краткой редакции. Далее помещаются реконструированный текст славянского перевода и его перевод на современный русский язык, подготовленные В. Б. Крысько.

Вадим Крысько, Вольфганг Хок - Мучение Ирины. Византийское житие в старославянском переводе

М.; СПб.: Нестор-История, 2021.— 344 с.

ISBN 978-5-4469-2024-2

Вадим Крысько, Вольфганг Хок - Мучение Ирины. Византийское житие в старославянском переводе - Содержание