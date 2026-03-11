Крючков - Подпольная печать СЦ ЕХБ в Советском Союзе

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, **Persecution Secret Services

Книга Юрия Константиновича Крючкова «Подпольная печать СЦ ЕХБ в Советском Союзе начала 60-х годов» представляет собой уникальное историко-документальное исследование, посвященное зарождению и первым годам деятельности нелегального издательства «Христианин». Автор, будучи непосредственным участником и очевидцем описываемых событий, ставит перед собой задачу зафиксировать беспрецедентный опыт создания независимой системы книгопечатания в условиях тотального контроля КГБ. Основная идея произведения заключается в том, что духовная жажда и верность Слову Божьему оказались сильнее мощного государственного аппарата, позволив верующим обеспечить тысячи общин необходимой литературой в самый разгар хрущевской антирелигиозной кампании.

Содержательная часть книги подробно описывает техническую и организационную стороны подпольной работы. Крючков детально воссоздает процесс конструирования самодельных печатных станков («гектографов» и ротаторов) из подручных средств, поиски дефицитной бумаги и краски, а также систему строгой конспирации, позволявшую типографиям годами действовать в частных домах под самым носом у спецслужб. Особое внимание уделено самоотверженности «работников печатного станка» — молодых людей и семей, которые добровольно уходили на нелегальное положение, жертвуя свободой и личным комфортом ради выпуска Библий, сборников гимнов и журналов «Вестник спасения». Книга также раскрывает историю первых обысков, арестов и героического противостояния верующих попыткам властей ликвидировать печатный орган Совета Церквей.

Текст написан в живом, мемуарном стиле, который сочетает в себе документальную точность с глубоким духовным пафосом. Юрий Крючков не просто излагает факты, он передает атмосферу того времени — атмосферу веры, риска и искреннего братского единства. Работа служит важнейшим источником для понимания феномена религиозного самиздата в СССР и истории протестантского сопротивления. Это чтение, которое не только обогащает знаниями о недавнем прошлом, но и вдохновляет примером того, как малые группы людей, движимые высокой целью, способны совершать невозможное, изменяя духовный ландшафт целой страны.

Ю. К. Крючков – Подпольная печать СЦ ЕХБ в Советском Союзе начала 60-х годов

Сакраменто, США: 2001. – 166 с.

Ю. К. Крючков – Подпольная печать СЦ ЕХБ в Советском Союзе - Содержание

  • Издательство “Христианин” СЦ ЕХБ

  • “Начну мои рассуждения издалека ”

  • В начале о нашей семье и о себе

  • Приближение к Богу

  • Обращение ко Христу

  • Начало поисков способа печати .

  • Журнал “Вестник спасения” (на “синьке”)

  • Печатные формы

  • В начале подготовка помещения

  • Формы плоской печати

  • Первая печатная машина

  • Вторая печатная машина

  • Проба второй машины

  • Работа в Сухими

  • Тяжёлая бумага

  • И снова в Сухуми

  • Подготовка к созданию третьей машины

  • Делегации

  • Третья печатная машина

  • Четвёртая печатная машина

  • Необыкновенный способ набора

  • Последняя встреча с друзьями

  • Внезапный уход

  • Заключение

Added 11.03.2026
