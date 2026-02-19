Крюднер - Путь спасения

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Трилогия Юлии Крюднер «Путь спасения» — это масштабное духовно-биографическое повествование, охватывающее судьбы нескольких поколений в контексте драматических событий XX века. Книга представляет собой не просто семейную сагу, а глубокое исследование того, как Божье провидение ведет человека через огонь испытаний к свету веры.

В центре сюжета — история семьи, столкнувшейся с репрессиями, войнами и социальными потрясениями. Юлия Крюднер подробно описывает жизнь верующих в условиях подполья, ссылок и лагерей. Каждая часть трилогии раскрывает новый этап духовного становления героев: от первых шагов поиска Бога до зрелого, испытанного страданиями служения. Автор уделяет большое внимание внутренней жизни персонажей, показывая, что «путь спасения» — это не только внешние события, но и непрерывная внутренняя борьба с сомнением, страхом и непрощением.

Особенностью трилогии является её документальная основа. Автор опирается на реальные свидетельства и архивные данные, что делает повествование живым и достоверным. Книга пропитана мыслью о том, что никакие земные власти не способны преградить путь душе, стремящейся к своему Творцу. Это эпическое полотно о верности, молитвенном подвиге матерей и преемственности веры, которая передается как самое драгоценное сокровище даже в самые мрачные времена.

Крюднер Юлия - Путь спасения – Трилогия

Художественная биография И. Онищенко. - М., «Протестант», 1992. - 352 с.

ISBN 5-85770-010-8

Крюднер Юлия - Путь спасения – Содержание

НА ДОРОГУ

  • Глава 1. Ваня

  • Глава 2. На ярмарке

  • Глава 3. Подарок

  • Глава 4. Пост

  • Глава 5. Молитва

  • Глава 6. Единство со Христом

  • Глава 7. Домашняя церковь

  • Глава 8. Первое собрание

  • Глава 9. Михаил Ратушный

  • Глава 10. От дома к дому

  • Глава 11. Встреча с немцами-колонистами

  • Глава 12. Благовестник

  • Глава 13. Первое крещение на юге Украины

  • Глава 14. Миссионер

  • Глава 15. Базельская миссия

  • Глава 16. Реформатор

  • Глава 17. Крещение

  • Глава 18. Возникновение евангельских общин на юге Украины

  • Глава 19. Гонения

  • Глава 20. Из села в село, из хутора в хутор, от дома к дому, от сердца к сердцу

  • Глава 21. Домой, в Основу

  • Глава 22. В Березовку

  • Глава 23. Проповедь Онищенко

  • Глава 24. Покаяние Люши

  • Глава 25. Брожение в православии, новые веяния

  • Глава 26. Священник Переверзев

  • Глава 27. Совещание в Ряснополье

  • Глава 28. Опять в Основе

  • Глава 29. Дневники Онищенко

  • Глава 30. Онищенко и Ратушный

  • Глава 31. Последнее крещение

  • Глава 32. Совещание в лесу

  • Глава 33. Снова в путь

  • Глава 34. Арест

  • Глава 35. Надя

  • Глава 36. Расставание

ТЮРЬМА

  • Глава 1. Тюрьма

  • Глава 2. Камера политических

  • Глава 3. Проповедь Онищенко

  • Глава 4. Евангелист и революция

  • Глава 5. Стихи о тюрьме

  • Глава 6. Хлеб насущный

  • Глава 7. Допрос

  • Глава 8. «Где Онищенко?»

  • Глава 9. В карцере

  • Глава 10. Камера уголовных

  • Глава 11. Передача

  • Глава 12. Чтение Евангелия

  • Глава 13. Покаяние Вернадского

  • Глава 14. Покаяние сорок первой камеры

  • Глава 15. Прощальная беседа

  • Глава 16. Допрос Вернадского

  • Глава 17. За закрытой дверью

  • Глава 18. Вернадский напутствует

  • Глава 19. Увещевание Онищенко

  • Глава 20. Прощание с камерой

  • Глава 21. Суд над Онищенко

  • Глава 22. Последнее свидание

В ССЫЛКЕ

  • Глава 1. Отец и сын

  • Глава 2. Иван Рябошапка

  • Глава 3. Из села в село

  • Глава 4. На фаворе

  • Глава 5. Совещание в Малой Виске

  • Глава 6. Съезд в Новомиргороде

  • Глава 7. Днепр широкий

  • Глава 8. На дороге, которая пуста

  • Глава 9. Роскошная смоковница

  • Глава 10. Горечь богатства

  • Глава 11. Исповедь архиерея

  • Глава 12. В Лубнинской тюрьме

  • Глава 13. Лохвица .'.

  • Глава 14. Учитель

  • Глава 15. Крещение молокан

  • Глава 16. Никита Воронин

  • Глава 17. Саратов

  • Глава 18. На пароме

  • Глава 19. Голодный край

  • Глава 20. Кандальные

  • Глава 21. Губернский прокурор

  • Глава 22. В Орской крепости

  • Глава 23. Сапожник Авдеич

  • Глава 24. У Иртыша

Вместо эпилога

Приложение

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

