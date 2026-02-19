Трилогия Юлии Крюднер «Путь спасения» — это масштабное духовно-биографическое повествование, охватывающее судьбы нескольких поколений в контексте драматических событий XX века. Книга представляет собой не просто семейную сагу, а глубокое исследование того, как Божье провидение ведет человека через огонь испытаний к свету веры.

В центре сюжета — история семьи, столкнувшейся с репрессиями, войнами и социальными потрясениями. Юлия Крюднер подробно описывает жизнь верующих в условиях подполья, ссылок и лагерей. Каждая часть трилогии раскрывает новый этап духовного становления героев: от первых шагов поиска Бога до зрелого, испытанного страданиями служения. Автор уделяет большое внимание внутренней жизни персонажей, показывая, что «путь спасения» — это не только внешние события, но и непрерывная внутренняя борьба с сомнением, страхом и непрощением.

Особенностью трилогии является её документальная основа. Автор опирается на реальные свидетельства и архивные данные, что делает повествование живым и достоверным. Книга пропитана мыслью о том, что никакие земные власти не способны преградить путь душе, стремящейся к своему Творцу. Это эпическое полотно о верности, молитвенном подвиге матерей и преемственности веры, которая передается как самое драгоценное сокровище даже в самые мрачные времена.

Крюднер Юлия - Путь спасения – Трилогия

Художественная биография И. Онищенко. - М., «Протестант», 1992. - 352 с.

ISBN 5-85770-010-8

Крюднер Юлия - Путь спасения – Содержание

НА ДОРОГУ

Глава 1. Ваня

Глава 2. На ярмарке

Глава 3. Подарок

Глава 4. Пост

Глава 5. Молитва

Глава 6. Единство со Христом

Глава 7. Домашняя церковь

Глава 8. Первое собрание

Глава 9. Михаил Ратушный

Глава 10. От дома к дому

Глава 11. Встреча с немцами-колонистами

Глава 12. Благовестник

Глава 13. Первое крещение на юге Украины

Глава 14. Миссионер

Глава 15. Базельская миссия

Глава 16. Реформатор

Глава 17. Крещение

Глава 18. Возникновение евангельских общин на юге Украины

Глава 19. Гонения

Глава 20. Из села в село, из хутора в хутор, от дома к дому, от сердца к сердцу

Глава 21. Домой, в Основу

Глава 22. В Березовку

Глава 23. Проповедь Онищенко

Глава 24. Покаяние Люши

Глава 25. Брожение в православии, новые веяния

Глава 26. Священник Переверзев

Глава 27. Совещание в Ряснополье

Глава 28. Опять в Основе

Глава 29. Дневники Онищенко

Глава 30. Онищенко и Ратушный

Глава 31. Последнее крещение

Глава 32. Совещание в лесу

Глава 33. Снова в путь

Глава 34. Арест

Глава 35. Надя

Глава 36. Расставание

ТЮРЬМА

Глава 1. Тюрьма

Глава 2. Камера политических

Глава 3. Проповедь Онищенко

Глава 4. Евангелист и революция

Глава 5. Стихи о тюрьме

Глава 6. Хлеб насущный

Глава 7. Допрос

Глава 8. «Где Онищенко?»

Глава 9. В карцере

Глава 10. Камера уголовных

Глава 11. Передача

Глава 12. Чтение Евангелия

Глава 13. Покаяние Вернадского

Глава 14. Покаяние сорок первой камеры

Глава 15. Прощальная беседа

Глава 16. Допрос Вернадского

Глава 17. За закрытой дверью

Глава 18. Вернадский напутствует

Глава 19. Увещевание Онищенко

Глава 20. Прощание с камерой

Глава 21. Суд над Онищенко

Глава 22. Последнее свидание

В ССЫЛКЕ

Глава 1. Отец и сын

Глава 2. Иван Рябошапка

Глава 3. Из села в село

Глава 4. На фаворе

Глава 5. Совещание в Малой Виске

Глава 6. Съезд в Новомиргороде

Глава 7. Днепр широкий

Глава 8. На дороге, которая пуста

Глава 9. Роскошная смоковница

Глава 10. Горечь богатства

Глава 11. Исповедь архиерея

Глава 12. В Лубнинской тюрьме

Глава 13. Лохвица .'.

Глава 14. Учитель

Глава 15. Крещение молокан

Глава 16. Никита Воронин

Глава 17. Саратов

Глава 18. На пароме

Глава 19. Голодный край

Глава 20. Кандальные

Глава 21. Губернский прокурор

Глава 22. В Орской крепости

Глава 23. Сапожник Авдеич

Глава 24. У Иртыша

Вместо эпилога

Приложение