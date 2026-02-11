Крюгер - Новый взгляд на канон Нового Завета
Книга Майкла Крюгера «Новый взгляд на канон Нового Завета: Почему именно эти 27 книг?» представляет собой глубокое эпистемологическое и богословское исследование фундаментального вопроса христианства. Автор не ограничивается историческим описанием процесса формирования канона, а задается вопросом интеллектуального обоснования нашей веры в его истинность. Крюгер предлагает «модель самоподтверждаемой каноничности», которая рассматривает Писание как высший авторитет, обладающий внутренними божественными качествами, апостольским происхождением и получивший уникальный отклик в церковной рецепции.
В первой части работы ученый анализирует существующие модели каноничности (от историко-критической до римско-католической), выявляя их сильные и слабые стороны. Вторая часть посвящена защите авторской модели, где подробно разбираются такие аспекты, как цельность Писания, роль апостолов как «служителей канона» и физическая передача текстов в ранних рукописях и кодексах. Эта книга станет незаменимым ресурсом для тех, кто ищет серьезные ответы на критические вызовы в адрес новозаветного канона и хочет понять, почему именно этот корпус книг признается Церковью как Слово Божье.
Майкл Крюгер — Новый взгляд на канон Нового Завета : Почему именно эти 27 книг?
Минск : А. Н. Вараксин, 2025. — 456 с.
ISBN 978-985-7328-94-9
Майкл Крюгер — Новый взгляд на канон Нового Завета - Содержание
Предисловие
Введение
Часть 1 Типология моделей каноничности
1. Книга церкви: социально обусловленные модели
I. Историко-критическая модель
II. Римско-католическая модель
III. Канонико-критическая модель
IV. Экзистенциальная (неоортодоксальная) модель
V. Заключение
2. Путь к истоку: исторически обусловленные модели
I. Модель «канона внутри канона»
II. Модель «критериев каноничности»
III. Заключение
3. «Овцы Мои слушаются голоса Моего»: самоподтверждаемый канон
I. Концепция модели самоподтверждаемой каноничности
II. Компоненты модели самоподтверждаемой каноничности
III. Последствия самоподтверждаемой модели для изучения проблемы каноничности
IV. Возможные проблемы модели самоподтверждаемой каноничности
Часть 2 Анализ и апология модели самоподтверждаемой каноничности
4. Божественные качества канона
I. Красота и совершенство Писания
II. Действенность и сила Писания
III. Цельность и гармоничность Писания
IV. Заключение
5. Апостольское происхождение канона
I. Структурная основа канона: завет
II. Смысловая причина появления канона: спасение
III. Служители канона: апостолы
IV. Заключение
6. Церковная рецепция: «ядро» канона
I. Разнообразие форм канона: чего следует ожидать
II. Разброс мнений: формирование «ядра» новозаветного канона
III. Заключение
7. Церковная рецепция: раннехристианские рукописи и книги
I. Количество ранних рукописей
II. Ранние собрания рукописей
III. Кодексы в раннем христианстве
IV. Манускрипты церковные и частные
V. Заключение
8. Церковная рецепция: спорные книги и границы канона
I. Аргументы в пользу разнообразия форм канона
II. Оспариваемые книги и апокрифы
III. «Закрытие» канона
IV. Заключение
Подведение итогов
I. Обзор модели самоподтверждаемого канона
II. Следствия модели самоподтверждаемой каноничности
Библиографические сокращения
Цитирование и сокращения
Сокращения для обозначения исторических источников
Сокращения для обозначения русских переводов современной литературы
Сокращения, используемые Крюгером для иностранной литературы
Библиография английского издания
Обзор книги см. здесь
