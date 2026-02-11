Книга Майкла Крюгера «Новый взгляд на канон Нового Завета: Почему именно эти 27 книг?» представляет собой глубокое эпистемологическое и богословское исследование фундаментального вопроса христианства. Автор не ограничивается историческим описанием процесса формирования канона, а задается вопросом интеллектуального обоснования нашей веры в его истинность. Крюгер предлагает «модель самоподтверждаемой каноничности», которая рассматривает Писание как высший авторитет, обладающий внутренними божественными качествами, апостольским происхождением и получивший уникальный отклик в церковной рецепции.

В первой части работы ученый анализирует существующие модели каноничности (от историко-критической до римско-католической), выявляя их сильные и слабые стороны. Вторая часть посвящена защите авторской модели, где подробно разбираются такие аспекты, как цельность Писания, роль апостолов как «служителей канона» и физическая передача текстов в ранних рукописях и кодексах. Эта книга станет незаменимым ресурсом для тех, кто ищет серьезные ответы на критические вызовы в адрес новозаветного канона и хочет понять, почему именно этот корпус книг признается Церковью как Слово Божье.

Майкл Крюгер — Новый взгляд на канон Нового Завета : Почему именно эти 27 книг?

Минск : А. Н. Вараксин, 2025. — 456 с.

ISBN 978-985-7328-94-9

