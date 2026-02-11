Крюгер - Новый взгляд на канон Нового Завета

Обзор книги - HTML - 08/02/2026
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology

Книга Майкла Крюгера «Новый взгляд на канон Нового Завета: Почему именно эти 27 книг?» представляет собой глубокое эпистемологическое и богословское исследование фундаментального вопроса христианства. Автор не ограничивается историческим описанием процесса формирования канона, а задается вопросом интеллектуального обоснования нашей веры в его истинность. Крюгер предлагает «модель самоподтверждаемой каноничности», которая рассматривает Писание как высший авторитет, обладающий внутренними божественными качествами, апостольским происхождением и получивший уникальный отклик в церковной рецепции.

В первой части работы ученый анализирует существующие модели каноничности (от историко-критической до римско-католической), выявляя их сильные и слабые стороны. Вторая часть посвящена защите авторской модели, где подробно разбираются такие аспекты, как цельность Писания, роль апостолов как «служителей канона» и физическая передача текстов в ранних рукописях и кодексах. Эта книга станет незаменимым ресурсом для тех, кто ищет серьезные ответы на критические вызовы в адрес новозаветного канона и хочет понять, почему именно этот корпус книг признается Церковью как Слово Божье.

Майкл Крюгер — Новый взгляд на канон Нового Завета : Почему именно эти 27 книг?

Минск : А. Н. Вараксин, 2025. — 456 с.
ISBN 978-985-7328-94-9

Майкл Крюгер — Новый взгляд на канон Нового Завета - Содержание

  • Предисловие
    Введение

  • Часть 1 Типология моделей каноничности
    1. Книга церкви: социально обусловленные модели
    I. Историко-критическая модель
    II. Римско-католическая модель
    III. Канонико-критическая модель
    IV. Экзистенциальная (неоортодоксальная) модель
    V. Заключение
    2. Путь к истоку: исторически обусловленные модели
    I. Модель «канона внутри канона»
    II. Модель «критериев каноничности»
    III. Заключение
    3. «Овцы Мои слушаются голоса Моего»: самоподтверждаемый канон
    I. Концепция модели самоподтверждаемой каноничности
    II. Компоненты модели самоподтверждаемой каноничности
    III. Последствия самоподтверждаемой модели для изучения проблемы каноничности
    IV. Возможные проблемы модели самоподтверждаемой каноничности

  • Часть 2 Анализ и апология модели самоподтверждаемой каноничности
    4. Божественные качества канона
    I. Красота и совершенство Писания
    II. Действенность и сила Писания
    III. Цельность и гармоничность Писания
    IV. Заключение
    5. Апостольское происхождение канона
    I. Структурная основа канона: завет
    II. Смысловая причина появления канона: спасение
    III. Служители канона: апостолы
    IV. Заключение
    6. Церковная рецепция: «ядро» канона
    I. Разнообразие форм канона: чего следует ожидать
    II. Разброс мнений: формирование «ядра» новозаветного канона
    III. Заключение
    7. Церковная рецепция: раннехристианские рукописи и книги
    I. Количество ранних рукописей
    II. Ранние собрания рукописей
    III. Кодексы в раннем христианстве
    IV. Манускрипты церковные и частные
    V. Заключение
    8. Церковная рецепция: спорные книги и границы канона
    I. Аргументы в пользу разнообразия форм канона
    II. Оспариваемые книги и апокрифы
    III. «Закрытие» канона
    IV. Заключение

  • Подведение итогов
    I. Обзор модели самоподтверждаемого канона
    II. Следствия модели самоподтверждаемой каноничности

  • Библиографические сокращения
    Цитирование и сокращения
    Сокращения для обозначения исторических источников
    Сокращения для обозначения русских переводов современной литературы
    Сокращения, используемые Крюгером для иностранной литературы
    Библиография английского издания

