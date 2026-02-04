Карлова - Свой или чужой?

Культурная константа «свой - чужой» являлась одной из основ древнеегипетской цивилизации, для которой, как и для многих других древних обществ, было характерно наличие концепции этноцентризма с присущим для нее делением на «свою» и «чужую» территории. Она проявлялась в различных аспектах Древнеегипетского государства и общества: войны с иноземцами, завоевательные походы, столкновения с жителями приграничных территорий, противопоставление «черной», плодородной земли Египта и «красной», бесплодной территории пустыни. При этом оппозиция «свой - чужой» была востребована на всех этапах существования древнеегипетского общества. С периода зарождения египетской государственности и вплоть до ее упадка эта оппозиция выражалась в представлении о чужеземных территориях как о «варварских», населенных враждебными и «нецивилизованными» народами и племенами. В период же упадка Египетского государства и частичной утраты его независимости эта оппозиция стала связываться с угрозой завоевания египетской территории иноземцами. В мифологическом контексте она наиболее полно воплотилась в образе бога Сета, являющегося, пожалуй, самой противоречивой фигурой древнеегипетского пантеона.

Представления о Сете, до сих пор господствующие в современной исторической науке о древности, можно проиллюстрировать высказыванием У. Баджа - знаменитого британского египтолога, который в своей работе 1929 г., посвященной «Книге мертвых», назвал Сета великим лжецом и богом зла. Эти представления объясняются тем, что образ Сета в подавляющем большинстве случаев воспринимается через призму мифа об Осирисе, где, как известно, Сету отведена роль его убийцы. В действительности бог Сет занимает особое положение в древнеегипетской религии, объясняющееся амбивалентностью его природы. Это выражается сочетанием в его образе составляющих, восприятие которых можно условно обозначить как «позитивное» и «негативное»: соотношение этих составляющих определяется историческим контекстом эволюции данного культа. С одной стороны, уже с начала III тыс. Сет тесно связывается с царской властью, являясь при этом покровителем Верхнего Египта. Кроме того, он выступает в качестве защитника солнечного бога Ра в мифе о борьбе со змеем Апопом - воплощением хаоса и зла. С другой стороны, в эпоху Древнего царства формируется представление о Сете как об участнике одной из основных религиозных драм Египта - мифа об Осирисе, в котором Сет представлен как его убийца. В дополнение к этому Сету уже с III тыс. до н. э. приписывается особая связь с пустыней и чужеземными территориями, воспринимавшимися египтянами крайне враждебно. Именно эти столь разные ипостаси Сета предопределили противоречивое развитие его образа вплоть до конца древнеегипетской истории.

Основу данной монографии составляет исследование эволюции и трансформации образа бога Сета в I тыс. до н. э. - начале I тыс. н. э., преимущественно в Поздний и Греко-Римский периоды египетской истории. Хронологические рамки исследования определены неслучайно. Именно в это время происходит значительная трансформация в образе Сета, связанная с политическими и идеологическими особенностями развития древнеегипетской религии. С одной стороны, в официальной идеологии образ Сета негативизируется и демонизируется, а с другой - продолжает свое устойчивое позитивное развитие на периферийных территориях Египта, таких как оазисы Западной пустыни Харга и Дахла.

Ксения Карлова - Свой или чужой? Две ипостаси бога Сета в позднеегипетской религии

Отв. ред. А. В. Сафронов; Институт востоковедения РАН. - М: ИВ РАН, 2021. - 298 с : [6] с. цв. вкл.

ISBN 978-5-907384-72-9

Ксения Карлова - Свой или чужой? Две ипостаси бога Сета в позднеегипетской религии - Содержание

Введение

Глава 1. Генезис культа Сета и становление некоторых аспектов его образа до Позднего периода

Глава 2. Образ Сета в «Книге победы над Сетом» и в «Книге отражения зла»

Глава 3. Сет в ритуале «Открытие тайны четырех шаров из глины»

Глава 4. Культ Сета-змееборца в оазисах

Заключение

Список сокращений и условных обозначений

Библиография

Summary

Алфавитный указатель имен и географических названий

Иллюстрации