Кто есть кто в российских катакомбах

До сего времени для многих алчущих и жаждущих правды церковной история Катакомбной или Истинно-Православной Церкви в границах бывшей Российской Империи, особенно в послевоенный период, представляла одну из самых неразгаданных тайн. Как правило, у большинства интересующихся всё знание о ней строилось на каких-то домыслах и предположениях, основанных на мало- или вовсе недостоверных источниках, и практически никто толком не мог понять и вразумительно объяснить, что же это такое - Катакомбная Церковь, где она находится, как живет и что исповедует?

Долгие десятилетия советского богоборного плена ИПЦ была вынуждена, подобно древним христианам, скрываться в глубоком подполье - той "пустыне" Апокалипсиса, в которую, согласно святому пред речению, убежит Жена Церковь от лица зверя-антихриста (Откр. 12, 1 4). С воцарением на земле Российской большевицкой власти, этой непосредственной предтечи "человека беззакония" и "сына погибели", наступили поистине последние времена, времена генеральной репетиции последней решающей брани Христа с Велиаром, Церкви Христовой с анти церковью-блудницей. Вот почему исповеднический путь Катакомбной Церкви ИПХ, на который было дано благословение святых Новомучеников и Исповедников Российских, служит для нас истинным примером подвига веры и красоты духа. Подвиг сей с достоинством и честию пронесли в "катакомбах" наши блаженные Отцы, и теперь только благодаря их трудам мы, наконец, имеем возможность вкушать от прекрасных плодов Виноградника Христова.

Столь длительное как бы “безмолвие” Катакомбной Церкви породило, с одной стороны, всяческие кривотолки о ней, с другой - явилось той почвой, на которой враг человеческого спасения не замедлил посеять и свои плевелы самозваных лжекатакомб, представители которых дерзают ныне именовать себя “Истинно-Православной Церковью”. Предлагаемая книга представляет собою попытку систематизировать имеющиеся сведения о наиболее известных “катакомбных” течениях, представить историю их возникновения и служения в подполье, рассказать об их отношении к Московской Патриархии и между собою, т.е. дать, по возможности, исчерпывающий ответ: кто есть кто в Российских “катакомбах”.

Кто есть кто в российских катакомбах - Историко-каноническая справка

Издание Вестника И.П.Х. “Русское Православие”, Санкт-Петербург - 1999г., 107стр.

Кто есть кто в российских катакомбах - Историко-каноническая справка - Содержание

От автора

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: КАНОНИЧЕСКИЕ ВЕТВИ “Андреевцы”. Катакомбная Церковь И.П.Х

“Климентовцы”

“Даниловцы”

Катакомбная Иерархия в тюрьмах и лагерях

Епископ Варнава (Беляев)

Епископ Феодосий (Бахметьев)

Схимонах Епифаний (Чернов). Российский Экзархат ИПЦ Греции юрисдикции Синода Архиеп.Андрея Афинского

Катакомбная Церковь Заграницей ЧАСТЬ ВТОРАЯ: НЕКАНОНИЧЕСКИЕ ВЕТВИ “Епископ” Гурий (Казанский). Российский Экзархат ИПЦ Греции юрисдикции Синода Архиеп. Авксентия Афинского

“Пафнутианский” раскол

“Евсевианский” раскол

“Архиепископ” Антоний (Голынский-Михайловский)

“Григориане”

“Серафимо-Геннадиевская” ветвь (“Секачевцы”)

“Алфеевцы”

“Исаакианский” раскол

Тайные архиереи Грузинской Катакомбной Церкви, Украинской и Белорусской Автономных Церквей

“Архиепископ” Лазарь (Журбенко). “Русская Истинно-Православная Церковь” юрисдикции РПЦЗ

“Викентьевцы”

“Архиепископ” Лазарь (Васильев). “Истинно-Православная Церковь Откровения Иоанна Богослова”

“Архиепископ” Никон (Ломекин)

“Истинно-Православная Церковь Киевского Патриархата”

“Хризостомовцы”. Российский Экзархат ИПЦ Греции юрисдикции Архиеп.Хризосгома Афинского

“Российская Истинно-Православная Церковь” (группы А.Михальченкова и Я.Модзалевского)

Патриархийные лжекатакомбы

Примечания ПРИЛОЖЕНИЕ Документы ПРИЛОЖЕНИЕ Катакомбные Иерархи 1945-1998

Кто есть кто в российских катакомбах - Историко-каноническая справка - От автора

Наименование Истинно-Православной Церкви в России “катакомбной” по своему значению восходит к римским подземельям, в которых для молитвы собирались первые христиане. “Что христианские катакомбы могли существовать в 1-й и 2-й век распространения христианской веры и служить местами Богослужения на гробах мучеников, об этом свидетельствует история. Климент Римский от лица Апостолов говорит христианам: “Идите, собирайтесь в катакомбы для слушания молитв и пения в честь мучеников”. О существовании христианских катакомб, как мест погребения усопших и Богослужения, утверждают римские законы, по которым в Риме в то время ничего так не уважали, как кладбища, находившиеся под покровительством их, и по которым признавалось священным всякое место, где кто бы то ни было погребен. Хотя Римское правительство при Нероне и Домициане и преследовало христиан, но в силу своих законов, дозволявших без различия всякой религии, свободно пользоваться своими кладбищами, как собственностью, оно не коснулось их гробниц. Такое отношение общественного мнения в Риме и Римских законов к кладбищам служило лучшею гарантией безопасности и неприкосновенности христианских гробниц. Поэтому христиане, наравне с другими культами, пользовались правом Римских законов и без опасения владели кладбищами... Получая наравне с другими религиями право на поверхность земли, христианское общество тем самым приобретало единственную гарантию неприкосновенности подземных гробниц”. Иными словами, такое право явилось единственным убежищем для христиан от религиозных преследований языческих властей. Именно древние христианские катакомбы и послужили прообразом тех условий, в которых оказалась Церковь в последние времена, они собственно символизировали феномен нелегального Православия в безбожном государстве СССР.

Впрочем, подобных аналогий история знает множество: это и времена господства арианства, и монофелитской ереси, и эпоха иконоборчества. Ближайшим же по времени примером могут служить гонения на русское старообрядчество, имевшие провиденциальное значения в скорбных судьбах Российской Катакомбной Церкви, о чем еще будет сказано в данной работе. И все же нелегко проводить прямые параллели с нашими последними временами тяжкими, когда “вси хотящии благочестно жити о Христе Исусе, гоними будут” (2 Тим. 3, 12). Поистине, никогда еще Церковь Христова не оказывалась в столь ужасных обстоятельствах, наступивших в XX веке, когда с такою ясностию мы увидели исполнение слов тайнозрителя: “Горе живущим на земли и мори, яко сниде диавол к вам, имея ярость великую, ведый, яко время мало имать” (Откр. 12, 12).