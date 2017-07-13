Кубеев - Сто великих библейских сказаний
Иллюстрированная коллекция
Более 500 известных полотен выдающихся мастеров мировой живописи, изобразивших историю зарождения и становления христианской религии: Сотворение мира и человека, борьбу Давида с Голиафом, деяния Иисуса Христа, его мученическую смерть и воскресение.
Михаил Кубеев - Сто великих библейских сказаний
М. : Вече, 2008. — 256 с. : ил. — (Иллюстрированная коллекция).
ISBN 978-5-9533-3361-0
Михаил Кубеев - Сто великих библейских сказаний - Содержание
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
- Дни Творения мира
- Как Бог создал человека
- Грехопадение
- Братоубийство
- Всемирный потоп
- Вавилонское столпотворение
- Авраам и земля Обетованная
- Зачатие Агари
- Гибель Содома и Гоморры
- Лот и его дочери
- Вторичное изгнание Агари
- Принесение Исаака в жертву
- Невеста для Исаака
- Встреча Исаака и Ревекки
- Исав продает Иакову свое первородство
- Обманное благословение Иакова
- Видение Иаковым таинственной лестницы
- Любовь Иакова к Рахили
- Ненависть братьев к Иосифу
- Соблазнение Иосифа
- Иосиф толкует сны узников
- Иосиф разгадывает сны фараона
- Примирение Иосифа с братьями
- Встреча Иосифа с отцом и его благословение
- Младенец Моисей
- Бегство Моисея из Египта
- Божественное возгорание тернового куста
- Встреча Моисея и брата его Аарона
- Девять казней египетских
- Установление Пасхи
- Проход через Чермное море
- Ниспослание манны небесной
- Моисей источает воду из скалы
- Иофор у Моисея
- Десятьзаповедей Господних
- Поклонение золотому тельцу
- Медный змий
- Валаамова ослица
- Земля Обетованная и смерть Моисея
- Иисус Навин переходит реку Иордан
- Обрушение стен иерихонских
- Иисус Навин остановил солнце и луну
- Юный Самсон убивает льва
- Самсон убивает ослиной челюстью
- Самсон и Далида
- Руфь и Вооз
- Пророк Самуил
- Саул — первый царь Израилев
- Давид и Голиаф
- Саул пытается убить Давида
- Саул у волшебницы
- Самоубийство Саула
- Воцарение Давида
- Давид и Вирсавия
- Авессалом против Давида
- Суд Соломона
- Храм Соломона
- Соломон и царица Савская
- Одеревенела рука Иеровоама
- Чудеса пророка Елисея
- Есфирь спасает народ иудейский
- Иов непорочный, удалившийся от зла
- Песнь песней Соломона
- Пир Валтасара
- Даниил во рву со львами
- Сусанна и похотливые старцы
- Иона в пасти кита
- Ослепший Товит и сын его Товия
- Юдифь и Олоферн
НОВЫЙ ЗАВЕТ
- Рождение Марии и Благовещение
- Рождение Христа
- Поклонение волхвов
- Бегство в Египет
- Избиение младенцев
- Иисус в храме
- Крещение Иисуса в Иордане
- Искушение Иисуса
- Явление Иисуса Христа народу
- Иисус превращает воду в вино
- Изгнание легиона бесов
- Воскрешение дочери Иаира
- Иисус и самарянка
- Усекновение головы Иоанна Крестителя
- Иисус въезжает в Иерусалим
- Изгнание торговцев из храма
- Христос и грешница
- Воскрешение Лазаря
- Тайная вечеря
- Предательство Иуды
- Суд над Иисусом
- Путь Иисуса на Голгофу
- Распятие
- Снятие с креста
- Воскресение
- Явление Христа Марии Магдалине
- Встреча Иисуса с учениками
- и вознесение
- Фома неверующий
- Апокалипсис Иоанна Богослова
- Открытие книги жизни
- Страшный суд
Михаил Кубеев - Сто великих библейских сказаний - Страшный суд
Во время Откровений Иоанн увидел много страшного и загадочного, чему трудно дать земное объяснение. Так, он видел ангела, который сходил с неба и держал ключ от бездны и большую цепь. ангел взял дракона, древнего змея, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет. Он низверг его в бездну и заключил над ним печать, чтобы не соблазнял тот народы пока не кончится тысяча лет. и когда кончится это время, его освободят, но на короткий срок.
Еще увидел Иоанн престолы и сидящих на них людей, кото¬рым дано было судить, увидел он и души обезглавленных за то, что они были сторонниками вероучения Христа и не поклонились зверю. Они ожили и царствовали с Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не оживут, пока не окончится тысяча лет. Это будет первое воскресение.
«Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их — как песок морской».
Но есть справедливость, и на сатану найдется высшая управа. «И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков».
«И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.
Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это — смерть вторая.
И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное».
Все эти видения и откровения в Священном Писании называются Страшным судом.
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