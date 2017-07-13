Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кубеев - Сто великих библейских сказаний

Михаил Кубеев - Сто великих библейских сказаний
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations, Bible Commentaries, Family, Cultural Studies Art, Philology Literature
Иллюстрированная коллекция
Более 500 известных полотен выдающихся мастеров мировой живописи, изобразивших историю зарождения и становления христианской религии: Сотворение мира и человека, борьбу Давида с Голиафом, деяния Иисуса Христа, его мученическую смерть и воскресение.

Михаил Кубеев - Сто великих библейских сказаний

М. : Вече, 2008. — 256 с. : ил. — (Иллюстрированная коллекция).
ISBN 978-5-9533-3361-0

Михаил Кубеев - Сто великих библейских сказаний - Содержание

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
  • Дни Творения мира
  • Как Бог создал человека
  • Грехопадение
  • Братоубийство
  • Всемирный потоп
  • Вавилонское столпотворение
  • Авраам и земля Обетованная
  • Зачатие Агари
  • Гибель Содома и Гоморры
  • Лот и его дочери
  • Вторичное изгнание Агари
  • Принесение Исаака в жертву
  • Невеста для Исаака
  • Встреча Исаака и Ревекки
  • Исав продает Иакову свое первородство
  • Обманное благословение Иакова
  • Видение Иаковым таинственной лестницы
  • Любовь Иакова к Рахили
  • Ненависть братьев к Иосифу
  • Соблазнение Иосифа
  • Иосиф толкует сны узников
  • Иосиф разгадывает сны фараона
  • Примирение Иосифа с братьями
  • Встреча Иосифа с отцом и его благословение
  • Младенец Моисей
  • Бегство Моисея из Египта
  • Божественное возгорание тернового куста
  • Встреча Моисея и брата его Аарона
  • Девять казней египетских
  • Установление Пасхи
  • Проход через Чермное море
  • Ниспослание манны небесной
  • Моисей источает воду из скалы
  • Иофор у Моисея
  • Десятьзаповедей Господних
  • Поклонение золотому тельцу
  • Медный змий
  • Валаамова ослица
  • Земля Обетованная и смерть Моисея
  • Иисус Навин переходит реку Иордан
  • Обрушение стен иерихонских
  • Иисус Навин остановил солнце и луну
  • Юный Самсон убивает льва
  • Самсон убивает ослиной челюстью
  • Самсон и Далида
  • Руфь и Вооз
  • Пророк Самуил
  • Саул — первый царь Израилев
  • Давид и Голиаф
  • Саул пытается убить Давида
  • Саул у волшебницы
  • Самоубийство Саула
  • Воцарение Давида
  • Давид и Вирсавия
  • Авессалом против Давида
  • Суд Соломона
  • Храм Соломона
  • Соломон и царица Савская
  • Одеревенела рука Иеровоама
  • Чудеса пророка Елисея
  • Есфирь спасает народ иудейский
  • Иов непорочный, удалившийся от зла
  • Песнь песней Соломона
  • Пир Валтасара
  • Даниил во рву со львами
  • Сусанна и похотливые старцы
  • Иона в пасти кита
  • Ослепший Товит и сын его Товия
  • Юдифь и Олоферн
НОВЫЙ ЗАВЕТ
  • Рождение Марии и Благовещение
  • Рождение Христа
  • Поклонение волхвов
  • Бегство в Египет
  • Избиение младенцев
  • Иисус в храме
  • Крещение Иисуса в Иордане
  • Искушение Иисуса
  • Явление Иисуса Христа народу
  • Иисус превращает воду в вино
  • Изгнание легиона бесов
  • Воскрешение дочери Иаира
  • Иисус и самарянка
  • Усекновение головы Иоанна Крестителя
  • Иисус въезжает в Иерусалим
  • Изгнание торговцев из храма
  • Христос и грешница
  • Воскрешение Лазаря
  • Тайная вечеря
  • Предательство Иуды
  • Суд над Иисусом
  • Путь Иисуса на Голгофу
  • Распятие
  • Снятие с креста
  • Воскресение
  • Явление Христа Марии Магдалине
  • Встреча Иисуса с учениками
  • и вознесение
  • Фома неверующий
  • Апокалипсис Иоанна Богослова
  • Открытие книги жизни
  • Страшный суд
Михаил Кубеев - Сто великих библейских сказаний - разворот

Михаил Кубеев - Сто великих библейских сказаний - Страшный суд

Во время Откровений Иоанн увидел много страшного и загадочного, чему трудно дать земное объяснение. Так, он видел ангела, который сходил с неба и держал ключ от бездны и большую цепь. ангел взял дракона, древнего змея, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет. Он низверг его в бездну и заключил над ним печать, чтобы не соблазнял тот народы пока не кончится тысяча лет. и когда кончится это время, его освободят, но на короткий срок.
Еще увидел Иоанн престолы и сидящих на них людей, кото¬рым дано было судить, увидел он и души обезглавленных за то, что они были сторонниками вероучения Христа и не поклонились зверю. Они ожили и царствовали с Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не оживут, пока не окончится тысяча лет. Это будет первое воскресение.
«Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их — как песок морской».
Но есть справедливость, и на сатану найдется высшая управа. «И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков».
«И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.
Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это — смерть вторая.
И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное».
Все эти видения и откровения в Священном Писании называются Страшным судом.
Views 441
Rating 5.0 / 5
Added 13.07.2017
Author stratilates
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books