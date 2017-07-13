Иллюстрированная коллекция

Более 500 известных полотен выдающихся мастеров мировой живописи, изобразивших историю зарождения и становления христианской религии: Сотворение мира и человека, борьбу Давида с Голиафом, деяния Иисуса Христа, его мученическую смерть и воскресение.

Более 500 известных полотен выдающихся мастеров мировой живописи, изобразивших историю зарождения и становления христианской религии: Сотворение мира и человека, борьбу Давида с Голиафом, деяния Иисуса Христа, его мученическую смерть и воскресение.

Михаил Кубеев - Сто великих библейских сказаний

М. : Вече, 2008. — 256 с. : ил. — (Иллюстрированная коллекция).

ISBN 978-5-9533-3361-0

Михаил Кубеев - Сто великих библейских сказаний - Содержание

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Дни Творения мира

Как Бог создал человека

Грехопадение

Братоубийство

Всемирный потоп

Вавилонское столпотворение

Авраам и земля Обетованная

Зачатие Агари

Гибель Содома и Гоморры

Лот и его дочери

Вторичное изгнание Агари

Принесение Исаака в жертву

Невеста для Исаака

Встреча Исаака и Ревекки

Исав продает Иакову свое первородство

Обманное благословение Иакова

Видение Иаковым таинственной лестницы

Любовь Иакова к Рахили

Ненависть братьев к Иосифу

Соблазнение Иосифа

Иосиф толкует сны узников

Иосиф разгадывает сны фараона

Примирение Иосифа с братьями

Встреча Иосифа с отцом и его благословение

Младенец Моисей

Бегство Моисея из Египта

Божественное возгорание тернового куста

Встреча Моисея и брата его Аарона

Девять казней египетских

Установление Пасхи

Проход через Чермное море

Ниспослание манны небесной

Моисей источает воду из скалы

Иофор у Моисея

Десятьзаповедей Господних

Поклонение золотому тельцу

Медный змий

Валаамова ослица

Земля Обетованная и смерть Моисея

Иисус Навин переходит реку Иордан

Обрушение стен иерихонских

Иисус Навин остановил солнце и луну

Юный Самсон убивает льва

Самсон убивает ослиной челюстью

Самсон и Далида

Руфь и Вооз

Пророк Самуил

Саул — первый царь Израилев

Давид и Голиаф

Саул пытается убить Давида

Саул у волшебницы

Самоубийство Саула

Воцарение Давида

Давид и Вирсавия

Авессалом против Давида

Суд Соломона

Храм Соломона

Соломон и царица Савская

Одеревенела рука Иеровоама

Чудеса пророка Елисея

Есфирь спасает народ иудейский

Иов непорочный, удалившийся от зла

Песнь песней Соломона

Пир Валтасара

Даниил во рву со львами

Сусанна и похотливые старцы

Иона в пасти кита

Ослепший Товит и сын его Товия

Юдифь и Олоферн

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Рождение Марии и Благовещение

Рождение Христа

Поклонение волхвов

Бегство в Египет

Избиение младенцев

Иисус в храме

Крещение Иисуса в Иордане

Искушение Иисуса

Явление Иисуса Христа народу

Иисус превращает воду в вино

Изгнание легиона бесов

Воскрешение дочери Иаира

Иисус и самарянка

Усекновение головы Иоанна Крестителя

Иисус въезжает в Иерусалим

Изгнание торговцев из храма

Христос и грешница

Воскрешение Лазаря

Тайная вечеря

Предательство Иуды

Суд над Иисусом

Путь Иисуса на Голгофу

Распятие

Снятие с креста

Воскресение

Явление Христа Марии Магдалине

Встреча Иисуса с учениками

и вознесение

Фома неверующий

Апокалипсис Иоанна Богослова

Открытие книги жизни

Страшный суд

Михаил Кубеев - Сто великих библейских сказаний - Страшный суд

Во время Откровений Иоанн увидел много страшного и загадочного, чему трудно дать земное объяснение. Так, он видел ангела, который сходил с неба и держал ключ от бездны и большую цепь. ангел взял дракона, древнего змея, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет. Он низверг его в бездну и заключил над ним печать, чтобы не соблазнял тот народы пока не кончится тысяча лет. и когда кончится это время, его освободят, но на короткий срок.

Еще увидел Иоанн престолы и сидящих на них людей, кото¬рым дано было судить, увидел он и души обезглавленных за то, что они были сторонниками вероучения Христа и не поклонились зверю. Они ожили и царствовали с Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не оживут, пока не окончится тысяча лет. Это будет первое воскресение.

«Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их — как песок морской».

Но есть справедливость, и на сатану найдется высшая управа. «И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков».

«И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.

Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это — смерть вторая.

И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное».

Все эти видения и откровения в Священном Писании называются Страшным судом.