Книга Іллі Кубрина «На вузькій дорозі» — це глибоко особисте та водночас панорамне мемуарне видання, яке закарбовує життєвий шлях автора як євангельського проповідника. Книга стає не просто біографією, а літописом віри в умовах випробувань, міграції та служіння українському народові. Основна ідея твору полягає у вірності Божому покликанню, попри всі труднощі «вузької дороги», про яку говорить Євангеліє, і яка веде через терни радянських переслідувань до розбудови духовного життя в діаспорі.

Содержательная часть споминів детально відтворює атмосферу релігійного життя України першої половини XX століття, описуючи перші кроки автора у вірі та його становлення як служителя Слову. Кубрин послідовно веде читача через драматичні події Другої світової війни, поневіряння у таборах для переміщених осіб (DP) у Європі та, зрештою, облаштування у Канаді. Автор приділяє значну увагу постатям своїх сподвижників, розбудові українських євангельських громад у Торонто та видавничій діяльності, яка була покликана духовно єднати розсіяних по світу українців. У книзі підкреслюється, що кожен виклик долі був для автора нагодою побачити Божу руку та Його незмінну милість.

Текст написаний у щирому, сповідальному та багатому на історичні деталі стилі, що робить його цінним джерелом для дослідників історії протестантизму та української еміграції. Ілля Кубрин майстерно поєднує опис побутових труднощів із глибокими теологічними роздумами, перетворюючи свої мемуари на духовний заповіт для майбутніх поколінь. Робота служить фундаментальним ресурсом для тих, хто шукає натхнення у прикладах непохитної віри та прагне зрозуміти коріння сучасного українського євангельського руху. Це читання допомагає усвідомити, що «вузька дорога» — це не шлях самотності, а шлях наповненого сенсом спілкування з Богом та служіння своєму народу.

Ілля Кубрин – На вузькій дорозі – Спомини проповідника

Саскатун, Канада: Накладом Видавництва «Божого Слова» Українського Місійного і Біблійного Товариства, 1962. – 145 с.

Ілля Кубрин – На вузькій дорозі – Зміст

Вступне слово

Introductory Preface

Від автора