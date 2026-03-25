Кубрин - Нова віра в Західній Україні

Монографія Іллі Кубріна «Нова віра в Західній Україні» є важливим історико-соціологічним дослідженням, присвяченим стрімкому поширенню та утвердженню протестантизму (передусім п'ятидесятництва та баптизму) на теренах Західної України в міжвоєнний період та перші десятиліття радянської влади. Автор ставить завдання проаналізувати причини того, чому традиційно греко-католицький та православний регіон став підґрунтям для активного росту євангельських спільнот. Основна ідея книги полягає в тому, що «нова віра» стала для багатьох відповіддю на глибоку соціальну та духовну кризу, запропонувавши альтернативну модель ідентичності, засновану на особистому релігійному досвіді та суворій етиці самодисципліни.

Содержательна частина книги детально розглядає шляхи проникнення протестантських ідей: через репатріантів із США, військовополонених та активну місіонерську діяльність у 1920-х роках. Кубрін послідовно розбирає формування перших громад на Волині та Галичині, приділяючи значну увагу феномену масового навернення селянства. Автор аналізує складні взаємини нових релігійних рухів із панівною державною ідеологією (як польською, так і згодом радянською) та традиційними церквами, які вбачали в протестантах загрозу національній єдності. У книзі глибоко досліджується трансформація побуту віруючих — відмова від алкоголю, паління та традиційних обрядів, що створювало особливий «протестантський мікросвіт» усередині українського села.

Текст написаний у строгому, науковому, але водночас живому стилі, що поєднує архівні розвідки з аналізом усної історії та мемуарів. Ілля Кубрін майстерно поєднує релігієзнавчий аналіз із соціологією повсякденності, роблячи роботу цінною для істориків, етнографів та всіх, хто цікавиться релігійною картою України. Робота служить фундаментальним ресурсом для розуміння витоків сучасної релігійної палітри західного регіону, де протестантські громади сьогодні займають помітне місце. Це читання допомагає усвідомити, що поширення «нової віри» було не випадковим імпортом, а глибоко вкоріненим процесом пошуку нової духовної опори в епоху великих історичних зламів.

Ілля Кубрин – Нова віра в Західній Україні

Торонто – Віндсор: Накладом Проповідника Івана Підгорецького, Kiev Printers Ltd., 1968. – 120 с.

Ілля Кубрин – Нова віра в Західній Україні - Зміст

Вступне слово

Нова віра в Західній Україні

1. Хто такі баптисти?

2. Причини постання баптистського руху в Галичині

3. Баптистський рух окрузі Рави Руської

4. Переслідування баптистів за віру в Євангелію у Равщині

5. Баптистський рух на Підкарпатті в Галичині

6. Переслідування баптистів за віру в Євангелію на Підкарпатті

7. Баптистський рух у Львові та окрузі Львова

8. Баптистський духовний рух у Тернопільщині

9. Баптистський рух у Жидачівщині

10. Баптистський рух у Болехівщині

11. Баптистський рух у Дрогобиччині та Стрийщині

12. Баптистський рух на Лемківщині

13. Баптистський рух в окрузі Кам’янки Струмилової

14. Баптистський рух в Івано-Франківщині і Коломийщині

15. Баптистський рух між українським населенням у Снятинщині

16. Баптистський рух у Жовківщині

17. Баптистський рух у Брідщині

18. Баптистська місійна праця у місті Перемишлі

19. Загальний стан українських баптистів у Галичині в 1939 році

20. Методи, при помочі яких баптисти в Галичині успішно поширювали між народом євангельську науку

21. Духовна праця галицьких баптистів поза межами Галичини

22. Короткі біографії українських баптистських проповідників та їхньої місійної і церковної праці в Галичині і поза Галичиною

Кінцеве слово до читачів