Древнегреческое слово «евангелие» в буквальном переводе оз­начает «благовестие, благая, или радостная, весть». Суть этой вести, которую Бог провозгласил человечеству, состоит в том, что Он прощает людям их грехи и дарует им спасение и жизнь вечную через Своего Единородного Сына Господа Иисуса Христа. Также Евангелиями принято называть четыре книги, составляю­щие духовное ядро Библии. В Святых Евангелиях изложена исто­рия земной жизни Спасителя, Его Крестной Жертвы, Воскресения из мертвых и Вознесения к Небесному Отцу. Эти книги созданы учениками Иисуса Христа по внушению Святого Духа, и поэтому они называются богодухновенными.

Святые Евангелия были написаны в разное время. В церков­ной традиции принято считать, что первая книга, Евангелие от Матфея, создана между 40-ми и 50-ми гг. I в. Следующая — Евангелие от Марка — написана в 60-х гг. I в., однако существует версия о том, что оба повествования — ровесники. Третья кни­га — Евангелие от Луки — датируется рубежом 60-х и 70-х гг. I в. Первые три новозаветных повествования содержат немало па­раллельных мест, повторяют и дополняют друг друга, поэтому именуются синоптическими, что в переводе с древнегреческого означает «совместное обозрение». Четвертая книга, Евангелие от Иоанна, по мнению ученых-библеистов, создана позже осталь­ных — в 90-х гг. I в. Она отличается и по содержанию, и по компо­зиции. Но независимо от времени и стиля написания Евангелий, их главная цель — изложить учение Иисуса Христа и привести людей к вере в Него. Для просвещения христиан недостаточно было описания жизни только Самого Христа, потому что Его дело продолжили апостолы, которые несли свет Евангелия всем народам Земли и создали Христианскую Церковь.

Поэтому в часть Библии — Новый Завет — включена книга Деяния святых апостолов, рас­сказывающая о распространении христианства и установлении Церкви. Также здесь содержатся книги посланий апостолов (Иакова, Петра, Иоанна Богослова, Иуды, Павла) и пророческая книга Откровение апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис), описывающая будущее Христианской Церкви и всего мира. Божественное учение Иисуса Христа, неисчислимое множе­ство сотворенных Господом поразительных чудес и исцеле­ний, удивительные притчи и предсказания — все это как бесцен­ное сокровище содержится на страницах Святых Евангелий. Этих священных книг всего четыре, и потому их часто называют Чет­вероевангелием. Написали их, как уже указывалось, святые еван­гелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Иоанн был одним из тех четырех рыбаков, которых Господь первыми возвел в апостольское звание. Как отец его Зеведей, так и мать Саломия были благочестивыми людьми и свои духовные добродетели сумели передать собственным детям. Иоанн и его брат Иаков были учениками Иоанна Предтечи, который и указал им на Иисуса Христа.

После этого они последовали за Христом и стали Его верными учениками. За их чрезвычайное усердие и решительность Господь назвал их «воанергес», что значит «сыны Громовы». Трех учеников — Иоанна, его брата Иакова и Петра — Иисус Христос брал с Собою, когда предстояли какие-то важней­шие события, оказывая им особое доверие, ибо и они относились к Господу с величайшей преданностью. Иоанн был единственным учеником, который последовал за Господом до самого Креста. Именно ему вверил Христос Свою Пречистую Матерь. Евангелие от Иоанна отличается высоким бо­гословием, содержит самые глубокие истины, которые этот уче­ник услышал от Сына Божия, и описывает те особые моменты земной жизни Спасителя, которые только ему довелось пережить рядом с Божественным Учителем. Евангелист Иоанн оставил по­сле себя еще и три послания, вошедшие в состав текстов Нового Завета. Они называются соборными, так как обращены ко всем верующим. Также «возлюбленный ученик» Христа создал самую последнюю книгу, входящую в Новый Завет, — Откровение апо­стола Иоанна Богослова (или, по-другому, Апокалипсис).

Наталия Куцаева – Святое Евангелие для начинающих

Серия – «Православие для всех». - Издательство – «АСТ». - Москва – 2024 г. / 256 с.

ISBN 978-5-17-164619-6