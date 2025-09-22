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Куцаева – Святое Евангелие для начинающих

Наталия Куцаева – Святое Евангелие для начинающих
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology
Древнегреческое слово «евангелие» в буквальном переводе оз­начает «благовестие, благая, или радостная, весть». Суть этой вести, которую Бог провозгласил человечеству, состоит в том, что Он прощает людям их грехи и дарует им спасение и жизнь вечную через Своего Единородного Сына Господа Иисуса Христа. Также Евангелиями принято называть четыре книги, составляю­щие духовное ядро Библии. В Святых Евангелиях изложена исто­рия земной жизни Спасителя, Его Крестной Жертвы, Воскресения из мертвых и Вознесения к Небесному Отцу. Эти книги созданы учениками Иисуса Христа по внушению Святого Духа, и поэтому они называются богодухновенными.
Святые Евангелия были написаны в разное время. В церков­ной традиции принято считать, что первая книга, Евангелие от Матфея, создана между 40-ми и 50-ми гг. I в. Следующая — Евангелие от Марка — написана в 60-х гг. I в., однако существует версия о том, что оба повествования — ровесники. Третья кни­га — Евангелие от Луки — датируется рубежом 60-х и 70-х гг. I в. Первые три новозаветных повествования содержат немало па­раллельных мест, повторяют и дополняют друг друга, поэтому именуются синоптическими, что в переводе с древнегреческого означает «совместное обозрение». Четвертая книга, Евангелие от Иоанна, по мнению ученых-библеистов, создана позже осталь­ных — в 90-х гг. I в. Она отличается и по содержанию, и по компо­зиции. Но независимо от времени и стиля написания Евангелий, их главная цель — изложить учение Иисуса Христа и привести людей к вере в Него. Для просвещения христиан недостаточно было описания жизни только Самого Христа, потому что Его дело продолжили апостолы, которые несли свет Евангелия всем народам Земли и создали Христианскую Церковь.
Поэтому в часть Библии — Новый Завет — включена книга Деяния святых апостолов, рас­сказывающая о распространении христианства и установлении Церкви. Также здесь содержатся книги посланий апостолов (Иакова, Петра, Иоанна Богослова, Иуды, Павла) и пророческая книга Откровение апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис), описывающая будущее Христианской Церкви и всего мира. Божественное учение Иисуса Христа, неисчислимое множе­ство сотворенных Господом поразительных чудес и исцеле­ний, удивительные притчи и предсказания — все это как бесцен­ное сокровище содержится на страницах Святых Евангелий. Этих священных книг всего четыре, и потому их часто называют Чет­вероевангелием. Написали их, как уже указывалось, святые еван­гелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Иоанн был одним из тех четырех рыбаков, которых Господь первыми возвел в апостольское звание. Как отец его Зеведей, так и мать Саломия были благочестивыми людьми и свои духовные добродетели сумели передать собственным детям. Иоанн и его брат Иаков были учениками Иоанна Предтечи, который и указал им на Иисуса Христа.
После этого они последовали за Христом и стали Его верными учениками. За их чрезвычайное усердие и решительность Господь назвал их «воанергес», что значит «сыны Громовы». Трех учеников — Иоанна, его брата Иакова и Петра — Иисус Христос брал с Собою, когда предстояли какие-то важней­шие события, оказывая им особое доверие, ибо и они относились к Господу с величайшей преданностью. Иоанн был единственным учеником, который последовал за Господом до самого Креста. Именно ему вверил Христос Свою Пречистую Матерь. Евангелие от Иоанна отличается высоким бо­гословием, содержит самые глубокие истины, которые этот уче­ник услышал от Сына Божия, и описывает те особые моменты земной жизни Спасителя, которые только ему довелось пережить рядом с Божественным Учителем. Евангелист Иоанн оставил по­сле себя еще и три послания, вошедшие в состав текстов Нового Завета. Они называются соборными, так как обращены ко всем верующим. Также «возлюбленный ученик» Христа создал самую последнюю книгу, входящую в Новый Завет, — Откровение апо­стола Иоанна Богослова (или, по-другому, Апокалипсис).

Наталия Куцаева – Святое Евангелие для начинающих

Серия – «Православие для всех». - Издательство – «АСТ». - Москва – 2024 г. / 256 с.
ISBN 978-5-17-164619-6

Наталья Куцаева - Святое Евангелие для начинающих - Содержание

Введение в Евангелие

  • Что такое Евангелие

  • Святое Евангелие и евангелисты

Детство и юность Христа

  • Рождение Иоанна Предтечи

  • Благовещение Деве Марии

  • Встреча Елисаветы и Девы Марии

  • Рождество Христово

  • Поклонение волхвов

  • Сретение Господне

  • Бегство в Египет и возвращение

  • Детство Иисуса

  • Отрок Иисус в храме

  • Юность Христа

Начало служения и первые чудеса

  • Проповедь Иоанна Предтечи

  • Крещение Господне

  • Искушение Христа в пустыне

  • Первые ученики Христа

  • Чудесный улов рыбы

  • Призвание Филиппа и Нафанаила

  • Усекновение главы Иоанна Предтечи

  • Чудо в Кане

  • Изгнание торгующих из храма

  • Иисус и самарянка

  • Никодим — тайный ученик Христа

  • Избрание апостолов и Нагорная проповедь

  • Молитва «Отче наш»

  • Учение Христа

Исцеления и притчи

  • Исцеления в Галилее

  • Исцеление бесноватого в Капернауме

  • Исцеление прокаженного в Галилее

  • Исцеление при Овечьей купальне

  • Исцеление бесноватого в Гадарии

  • Исцеление десяти прокаженных

  • Исцеление кровоточивой женщины

  • Прозрение слепого Вартимея

  • Воскрешение мертвых

  • Притчи о сеятелях, зернах и плевелах

  • Притчи, рассказанные из лодки

  • Притча о сокровище, скрытом на поле

  • Притча о жемчужине

  • Притча о бесплодной смоковнице

  • О заблудшей овце и потерянной драхме

  • Притча о злых виноградарях

  • Иисус Христос и Закхей

  • Христос и богатый юноша

  • Укрощение бури

  • Чудесное насыщение народа

  • Хождение Иисуса по водам

  • Исповедание Петра

  • Преображение Господне

  • Притча о милосердном самарянине

  • Притча о блудном сыне

  • Исцеление дочери хананеянки

  • Благословение детей

  • Ответы Иисуса на вопросы фарисеев

  • Суд Христа над грешницей

  • Притча о богатом и Лазаре

  • Притча о мытаре и фарисее

  • Воскрешение Лазаря

Страсти и Воскресение

  • Помазание Христа драгоценным миром

  • Торжественный вход Господа в Иерусалим

  • Обличение книжников и фарисеев

  • Пророчества Христа

  • Лепта бедной вдовицы

  • Тайная Вечеря и предательство Иуды

  • Моление Христа в Гефсиманском саду и взятие Его под стражу

  • Суд над Иисусом у первосвященников

  • Отречение Петра и погибель Иуды

  • Суд у Понтия Пилата и царя Ирода

  • Последний суд над Христом у Пилата

  • Крестный путь Иисуса на Голгофу

  • Распятие и смерть Иисуса Христа

  • Снятие с креста и погребение Христа

  • Воскресение Христово

  • Явление Христа Марии Магдалине и женам-мироносицам

  • Явление Воскресшего Господа апостолу Петру

  • Явление Христа двум ученикам на пути в Эммаус

  • Явление Христа всем апостолам, кроме Фомы

  • Явление Христа апостолу Фоме и другим ученикам

  • Явление Христа ученикам на море Тивериадском

  • Восстановление Петра в апостольстве

  • Вознесение Господа Иисуса Христа

Деяния апостолов

  • Сошествие Святого Духа на апостолов и начало их деяний

  • Подвиги и чудеса святых апостолов

  • Проповедь и смерть святого Стефана

  • Обращение Савла

  • Чудеса и проповеди апостола Петра

  • Освобождение Петра Ангелом из темницы

  • Проповедь апостола Павла в Антиохии

  • Апостолы Павел и Варнава в Листре

  • Тимофей — ученик апостола Павла

  • Лидия Фиатирская — первая христианка в Европе

  • История Акилы и его жены Прискиллы

  • Покаяние эфесских чернокнижников

  • Воскрешение Евтиха святым Павлом и возвращение апостола в Иерусалим

  • Суд над Павлом в Иерусалиме и его путешествие в Рим

  • Последние годы жизни апостола Павла

  • Судьбы святых апостолов

Views 220
Rating 5.0 / 5
Added 22.09.2025
Author brat librarian
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (4 comments)

E
esxatos 10 months ago

Сейчас должно работать
B
brat Andron 10 months ago

У меня тоже не доступен. Какой-то сбой наверное.
S
Sergey05 10 months ago

Не получается скачать. "Предварительный просмотр недоступен. Владелец переместил файл в корзину."
E
esxatos 10 months ago

странно, ссылка работает, гугл не доступен?

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