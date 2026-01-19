Кучер - Пояснення Листа Ап. Павла до галатів
Книга пропонує детальний богословський та екзегетичний аналіз одного з найбільш енергійних та полемічних творів апостола Павла.
Володимир Кучер – Пояснення Листа Ап. Павла до галатів
Гамільтон, Канада: Harmony Printing Ltd., 1970. – 84 с.
Володимир Кучер – Пояснення Листа Ап. Павла до галатів – Зміст
Слово від автора
1. Вступ
2. Звукотрубний клич Євангелії
3. Слуга Христа
4. Діюча рука Божа
5. Божа Євангелія
б. Павлова Євангелія
7. Основна єдність
8. Кінець закону
9. Розп’яте й воскресше життя
10. Дар ласки
11. Прокляття закону
12. Заповіт, якого не можна змінити
13. Ласка й закон
14. Прихід віри
15. Дні дитинства
16. Поступ взад
17. Апель любови
18. Новий зміст старого оповідання
19. Небезпека закону
20. Християнська воля
21. Злі речі
22. Добрі речі
23. Несення тягару
24. Потреба постійного служіння
25. Закінчуючі слова
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