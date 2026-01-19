Книга пропонує детальний богословський та екзегетичний аналіз одного з найбільш енергійних та полемічних творів апостола Павла.

Володимир Кучер – Пояснення Листа Ап. Павла до галатів

Гамільтон, Канада: Harmony Printing Ltd., 1970. – 84 с.

Володимир Кучер – Пояснення Листа Ап. Павла до галатів – Зміст

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