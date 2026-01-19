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Кучер - Пояснення Листа Ап. Павла до галатів

Володимир Кучер – Пояснення Листа Ап. Павла до галатів
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Bible Commentaries, Theology

Книга пропонує детальний богословський та екзегетичний аналіз одного з найбільш енергійних та полемічних творів апостола Павла.

Володимир Кучер – Пояснення Листа Ап. Павла до галатів

Гамільтон, Канада: Harmony Printing Ltd., 1970. – 84 с.

Володимир Кучер – Пояснення Листа Ап. Павла до галатів – Зміст

Слово від автора

  • 1. Вступ

  • 2. Звукотрубний клич Євангелії

  • 3. Слуга Христа

  • 4. Діюча рука Божа

  • 5. Божа Євангелія

  • б. Павлова Євангелія

  • 7. Основна єдність

  • 8. Кінець закону

  • 9. Розп’яте й воскресше життя

  • 10. Дар ласки

  • 11. Прокляття закону

  • 12. Заповіт, якого не можна змінити

  • 13. Ласка й закон

  • 14. Прихід віри

  • 15. Дні дитинства

  • 16. Поступ взад

  • 17. Апель любови

  • 18. Новий зміст старого оповідання

  • 19. Небезпека закону

  • 20. Християнська воля

  • 21. Злі речі

  • 22. Добрі речі

  • 23. Несення тягару

  • 24. Потреба постійного служіння

  • 25. Закінчуючі слова

Views 244
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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