История зарубежной философии - Средние века - апологетика и патристика

В курсах истории философии Средневековье часто занимает незначительное место. Как считается, философия была подчинена религиозной догматике, и даже там, где смогла проявиться некоторая независимость мысли, трудно обнаружить особую философскую оригинальность. Если рассматривать историю философии как кумулятивный процесс познания или производства новых идей, то, вполне возможно, средневековая мысль и христианская философия будут казаться малоинтересными, неким провалом между пиками расцвета философствования в Античности и в Новое время. Однако при другом историко-философском подходе – проблемном, который и лежит в основе данного пособия, Средневековье может стать чрезвычайно богатым на находки полем исследования.

Прежде всего, если считать задачей философии двойной поиск, с одной стороны, истинного первоначала всего сущего (теоретическая философия), а с другой – высшего блага как регулятивного принципа жизни (практическая философия), то средневековые авторы занимаются – многие даже прямо утверждали так – философией, ибо именно Бог является первоначалом и высшим благом (теология). Христианские авторы расходились с традицией философствования Античности в том, что не считали человеческий разум способным постичь столь великие предметы собственными силами, как по причине бесконечного их превосходства, так и по причине слабости человеческого разума. Потому Божественное откровение становится тем знанием, которое обеспечивает человеку доступ к высшей истине и является завершением всякого философского поиска. Конечно, само понятие «завершение» содержит двусмысленность, ибо может пониматься как венец и исполнение, а может и как прекращение.

В первом случае философия является частью и необходимым элементом поиска высшей истины, во втором – излишним и даже отклоняющим от истинного знания суемудрием. Ранние апологеты использовали оба эти смысла: Иустин и Афинагор считали философию естественным преддверием к Богопознанию, а некоторых философов – «христианами до Христа», тогда как Татиан и Тертуллиан отвергали философию, а последний жестко противопоставил «Афины» и «Иерусалим». Однако провести жесткую границу не представляется возможным, деление на религиозную догматику и философскую мысль всегда будет произвольным и зависящим от установок исследователя. Такая искусственность в особенности очевидна применительно к раннему периоду, когда догматизация вероучения лишь формулируется, а демаркация границ с философией часто оспаривается. Августин своей жизнью продемонстрировал взаимопроникновение того и другого, всегда стремясь к преодолению мирской суеты, но никогда не переставая быть ищущим понимания философом.

В. И. Кудрявцева, А. С. Меньшиков, С. П. Пургин, Ю. В. Циплакова - История зарубежной философии. Средние века: апологетика и патристика

[учеб. пособие] / [В. И. Кудрявцева, А. С. Меньшиков, С. П. Пургин, Ю. В. Циплакова; под общ. ред. А. С. Меньшикова ; науч. ред. В. Т. Звиревич];

М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 324 с.

ISBN 978-5-7996-1692-2

В. И. Кудрявцева, А. С. Меньшиков, С. П. Пургин, Ю. В. Циплакова - История зарубежной философии. Средние века: апологетика и патристика - Содержание

Глава 1. Библия как основа христианского миропонимания

Начало мира

Книга Бытия

Евангелие от Иоанна

Библейская этика

Книга Исхода

Второзаконие

Евангелие от Матфея

Человек перед лицом Бога

Псалтирь

Книга пророка Исайи

Первое послание Иоанна

Первое послание к коринфянам

Послание к евреям

Глава 2. Ранние греческие апологеты.

Начало христианской философии в рамках Античности

Св. Иустин Философ

Апология I, предоставленная в пользу христиан

Антонину Благочестивому

Разговор с Трифоном Иудеем

Татиан Сириец

Слово к эллинам

Афинагор Афинский

Предстательство за христиан Афинагора Афинянина, христианского философа.

Императорам Марку Аврелию Антонинуи Луцию Аврелию Коммоду, [властителям] Армянским, Сарматским, а наипаче всего философам

Феофил Антиохийский

Послание к Автолику

Глава 3. Латинская апологетика

Квинт Септимий Флорент Тертуллиан

К язычникам

О прескрипции [против] еретиков

Марк Минуций Феликс Октавий .

Глава 4. Александрийская богословская (катехизаторская) школа

Филон Александрийский

О сотворении мира согласно Моисею

Климент Александрийский

Строматы

Ориген

О началах

Глава 5. Отцы каппадокийцы

Григорий Богослов (Назианзин)

О мире

Об умных сущностях

О душе

О добродетели

О человеческой природе

Василий Великий

Беседы на Шестоднев

Григорий Нисский

Об устроении человека

Глава 6. Латинская патристика

Аврелий Августин

Исповедь

О граде Божием

Толкование на псалом 101

Глава 7. Поздняя греческая патристика

Дионисий Ареопагит

О мистическом богословии

Глава 8. Философские итоги Античности и предуготовление схоластики.

Боэций Могут ли «Отец», «Сын» и «Святой Дух» сказываться о Божестве субстанциально. К Иоанну диакону

В. И. Кудрявцева, А. С. Меньшиков, С. П. Пургин, Ю. В. Циплакова - История зарубежной философии. Средние века: апологетика и патристика - Ранние греческие апологеты. Начало христианской философии в рамках Античности

Постепенный переход к средневековому типу философствования происходит к I–II в. н. э. под влиянием молодой монотеистической религии. Христианство формирует основные черты новой философской традиции. Первые христианские мыслители пробовали себя в качестве апологетов-защитников, обосновывая преимущества христианства перед язычеством. Апология древнегреч. защитительная речь) явилась способом оправдания образа жизни христиан, объяснения особенностей этого вероучения. С помощью апологий осуществлялась полемика с властью и образованной публикой. Поскольку собрания христиан были закрытыми, их деятельность сопровождалась нелепыми слухами, зачастую им выдвигались обвинения в безбожии, участии в оргиях, каннибализме, апологеты были вынуждены выступать с опровержениями и аргументированно доказывать несправедливость этих нападок.

Апологии оказали огромное влияние на становление и распространение христианства. Поскольку апологеты были в основном людьми, получившими философское или литературное образование, их сочинения были написаны на высоком уровне. В числе достоинств этих произведений были использование античной риторики, демонстрирование широкого кругозора авторов, системное изложение материала, сочетание философии, литературы, поэзии. Именно апологеты способствовали формированию христианской богословской терминологии.

Защищая христианскую веру, апологеты обращались к правителям, нередко принимая мученическую смерть за свои убеждения. Первые апологии, поданные императору Элию Адриану, были написаны Кодратом и Аристидом, но их сочинения известны нам только по свидетельствам церковных писателей. До наших дней дошли произведения Иустина, Татиана, Афинагора, Мелитона, Ермия, Феофила.