Кугел - Как быть евреем
Выдающийся специалист в области иудаики, профессор Гарвардского и Бар-Иланского университетов Джеймс Кугел — личность поистине легендарная. Знаток латинского, древнегреческого, арамейского, свободно говорящий на иврите и ряде европейских языков (в том числе читающий и понимающий по-русски), он оставил след в самых разных сферах еврейской мысли. Много лет ведя университетские курсы по древним текстам, Кугел, по его словам, испытывал неимоверное желание «с симпатией и творчески» проникнуть в «потерянный» мир Библии.
Наше представление о Библии Кугел считает в большой степени искаженным. Ученый с большим уважением относится к древней раввинистической традиции, но полагает, что толкователи Библии, уже начиная с III в. до н. э., прочитывали ее достаточно произвольно, опираясь на веками складывавшиеся напластования религиозной традиции. Как настоящий ученый, но одновременно верующий еврей, Кугел стремится уловить исходный смысл библейской вести — того Слова, которое миру дано было изначально.
При этом он демонстрирует свободу научного подхода к тексту Торы, одновременно восхищаясь им и видя в нем неизмеримую глубину. В своих исследованиях ученый опирается не только на многочисленные достижения еврейской науки, но обращается к наследию мировой, в том числе христианской культуры.
Некоторые читатели будут немало удивлены, каким Джеймс Кугел увидел Бога в тексте Танаха. Его Господь очень отличается от привычного нам Образа, сформировавшегося за многие века работы еврейской мысли. Но тем важнее и тем интереснее еще раз убедиться в бесконечном разнообразии иудейской духовности и учености.
Джеймс Кугел - Как быть евреем
Перевод с английского Юрия Табака
М.: Текст: Книжники, 2009. — 224 с.
ISBN 978-5-7516-0769-2 («Текст»)
ISBN 978-5-9953-0013-7 («Книжники»)
Джеймс Кугел - Как быть евреем - Содержание
Часть первая
О браке
Часть вторая
Избегая обобщений
О трех типах евреев в синагоге
Мишкан
Шабат
Это мой Б-Г
Это Шма
Иврит
Преимущество поэта
Часть третья
Книги
Музыка
Ветви
Молитва
Малый и большой
Алаха
Корах
Яаков
Часть четвертая
Исполнение Мицвот
Кашрут
Кдуша
Толкование текстов
Гнездо птицы
История
Израиль
«Там...»
Часть пятая
Израильтяне
Послесловие
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