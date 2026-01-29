Выдающийся специалист в области иудаики, профессор Гарвардского и Бар-Иланского университетов Джеймс Кугел — личность поистине легендарная. Знаток латинского, древнегреческого, арамейского, свободно говорящий на иврите и ряде европейских языков (в том числе читающий и понимающий по-русски), он оставил след в самых разных сферах еврейской мысли. Много лет ведя университетские курсы по древним текстам, Кугел, по его словам, испытывал неимоверное желание «с симпатией и творчески» проникнуть в «потерянный» мир Библии.

Наше представление о Библии Кугел считает в большой степени искаженным. Ученый с большим уважением относится к древней раввинистической традиции, но полагает, что толкователи Библии, уже начиная с III в. до н. э., прочитывали ее достаточно произвольно, опираясь на веками складывавшиеся напластования религиозной традиции. Как настоящий ученый, но одновременно верующий еврей, Кугел стремится уловить исходный смысл библейской вести — того Слова, которое миру дано было изначально.

При этом он демонстрирует свободу научного подхода к тексту Торы, одновременно восхищаясь им и видя в нем неизмеримую глубину. В своих исследованиях ученый опирается не только на многочисленные достижения еврейской науки, но обращается к наследию мировой, в том числе христианской культуры.

Некоторые читатели будут немало удивлены, каким Джеймс Кугел увидел Бога в тексте Танаха. Его Господь очень отличается от привычного нам Образа, сформировавшегося за многие века работы еврейской мысли. Но тем важнее и тем интереснее еще раз убедиться в бесконечном разнообразии иудейской духовности и учености.

Джеймс Кугел - Как быть евреем

Перевод с английского Юрия Табака

М.: Текст: Книжники, 2009. — 224 с.

ISBN 978-5-7516-0769-2 («Текст»)

ISBN 978-5-9953-0013-7 («Книжники»)

Джеймс Кугел - Как быть евреем - Содержание

Часть первая

О браке

Часть вторая

Избегая обобщений

О трех типах евреев в синагоге

Мишкан

Шабат

Это мой Б-Г

Это Шма

Иврит

Преимущество поэта

Часть третья

Книги

Музыка

Ветви

Молитва

Малый и большой

Алаха

Корах

Яаков

Часть четвертая

Исполнение Мицвот

Кашрут

Кдуша

Толкование текстов

Гнездо птицы

История

Израиль

«Там...»

Часть пятая

Израильтяне

Послесловие