Джеймс Кугел - Как читать Библию - Глава 36

В "Как читать Библию", профессор Гарвардского университета Джеймс Кугель, глава за главой, ведет читателя через «тихую революцию» недавней библейской науки, снова и снова показывая, насколько радикально интерпретации современных исследователей отличаются от того, что люди всегда думали. Оказывается, история Адама и Евы изначально была не о «грехопадении человека», а о переходе от примитивного общества охотников-собирателей к оседлому земледельческому. Что касается историй о Каине и Авеле, Аврааме и Сарре, Иакове и Исаве, то эти рассказы по своему происхождению вовсе не были об отдельных людях, а, скорее, объясняли некоторые особенности израильского общества, существовавшего спустя столетия после этих фигур. Дину ни разу не изнасиловали - ее история была создана редактором для решения определенной проблемы в книге Бытия. В самой ранней версии истории Исхода Моисей, вероятно, не разделял Красное море пополам; вместо этого египтяне погибли в шторме на море. Какими бы ни были оригинальные Десять Заповедей, ученые совершенно уверены, что они отличались от тех, что есть у нас сегодня. Более того, люди, долгое время считавшиеся написавшими различные книги Библии, не были, согласно нынешнему консенсусу, их настоящими авторами: Давид не писал Псалмов, Соломон не писал Притчей или Экклезиаста; действительно, в Библии едва ли есть книга, которая не была бы произведением разных анонимных авторов и редакторов, работающих в разные периоды.

Такие находки представляют серьезную проблему для приверженцев традиционных, основанных на Библии верований. Скрытие от открытий современных ученых кажется нечестным, но принять их означает подорвать большую часть надежности и авторитета Библии как слова Божьего. Что делать? В своем поиске решения Кугель возвращает читателя к группе древних толкователей Библии, процветавших в конце библейского периода. Отнюдь не наивные, эти толкователи сознательно намеревались отойти от первоначального смысла различных историй, законов и пророчеств Библии - и они, как утверждает Кугель, являются ключом к решению дилеммы чтения Библии сегодня.

«Как читать Библию» - это, попросту говоря, лучшая и самая оригинальная книга о Библии за последние десятилетия. Он предлагает непоколебимый, инсайдерский взгляд на работу современных ученых, а также постоянное рассмотрение того, чем была Библия на протяжении большей части своей истории - до появления современной науки. Читаемая, ясная, часто забавная, но глубоко серьезная по своему назначению, эта книга в равной степени предназначена как для христиан, так и для евреев, верующих и светских деятелей. Он предлагает не что иное, как совершенно новый взгляд на Священное Писание.