Кугел - В доме Потифара - Чейсовская коллекция
Книга посвящена вопросам ранней библейской экзегетики. Взяв в качестве отправной точки историю Иосифа Прекрасного, автор прослеживает ее развитие и понимание читателями в зависимости от эпохи и среды в которой они жили, иногда приходя к неожиданным, а часто и парадоксальным выводам.
Джеймс Кугел — профессор Гарвардского и Бар-Иланского университетов, известен прежде всего как специалист по древнегреческому, латинскому, арамейскому языкам, он свободно говорит на иврите и ряде современных европейских языков (в том числе и на русском). В течение многих лет он ведет семинары, посвященные древним текстам ( также вышла книга Дж. Кугела «Как быть евреем»).
Джеймс Кугел - В доме Потифара
Джеймс Кугел; Пер. с английского М. Вогмана — М.: Текст: Книжники, 2010. — 476 [4] с.
ISBN 978-5-7516-0906-1 («Текст»)
ISBN 978-5-9953-0079-3 («Книжники»)
ISBN 978-5-9953-0079-3 («Книжники»)
Джеймс Кугел - В доме Потифара - Содержание
Несмотря на дальнейшие расхождения с иудаизмом по многим вопросам, включая и библейскую интерпретацию, христианство, будучи по своему происхождению еврейской сектой, изначально приняло ряд еврейских установок относительно истолкования Библии, а также значительное число еврейских традиционных представлений о смысле конкретных мест Писания. Этот общий пласт толкований и лежащих в их основе логических посылок — немаловажное явление; он, быть может, способствовал формированию характера обеих религий даже в большей мере, нежели сам текст Писания как таковой.
ГЛАВА I Иосиф в Библии
- Период после Вавилонского изгнания
- Иосиф и жена Потифара
- Комментарии
ГЛАВА II Собрание дам
- Что было раньше?
- Отличия
- Когда это произошло?
- Недостающее звено
- Темница
- Ножи
- Венская рукопись Книги Бытие (Vienna Genesis)
- Как развивался мотив
- Комментарии
ГЛАВА III Иосиф Прекрасный
- Популярность темы
- Иосиф и Иаков
- «Внешность» Иосифа
- Авраам и Исаак
- «Хлеб, который он ест»
- Потифар-евнух
- Иосиф-щеголь
- «Худые слухи»
- «Девицы залезли на стену»
- Комментарии
ГЛАВА IV Иосиф передумал
- Вина Иосифа
- Одежда Иосифа
- Учение Иакова
- «Увидел Иаков повозки...»
- Образ отца
- Откуда это возникло
- Образ Иакова на небесной колеснице
- Комментарии
ГЛАВА V Недоступные кости
- Расширяя контекст
- Кости Иосифа
- Мера за меру
- На дне Нила
- Могилы египетских царей
- Общая конструкция
- Тебат Марка
- Исходная точка традиции
- Историческое развитие
- Позднейший мотив
- Заключение
- Вывод
- Комментарии
ЧАСТЬ II ГЛАВА VI Почему Лемех был слеп?
- Истоки
- Слепота Лемеха
- «За мою рану...»
- «Выбил ему оба глаза...»
- Комментарии
ГЛАВА VII Псалом
- Авторство Давида
- Авторство Иеремии
- Экзегетические мотивы
- Евфрат-убийца
- «Мы также плакали»
- Арфы на ивах
- Древнейший датируемый комментарий ...
- «Помилуй нас, бог Зар»
- Другое толкование
- Дополнительное замечание
- Комментарии
ГЛАВА VIII Ненависть и отмщение
- «Не враждуй на брата твоего...»
- Ненависть в сердце
- Толкование Бен-Сиры
- Завещание Гада
- Увещевание в Кумране
- Сифра
- Два различных подхода
- Происхождение трактовок
- «Не мсти...»
- Враждебный мир
- «Ненавидь врага твоего»
- Законодательная граница
- Добрый самаритянин
- Комментарии
ГЛАВА IX Девять тезисов
- Комментарии
Глоссарий
Указатель имен
Книги Библии
Джеймс Кугел - В доме Потифара - Глава VIII. Ненависть и отмщение
Все библейские тексты, которые мы разбирали до сих пор, не носили юридического характера —повесть об Иосифе, рассказ про Лемеха, псалом 137. Однако в действительности для ранних интерпретаторов Библии именно толкование законов было, по вполне очевидным причинам, задачей номер один. В конце концов, библейские законы были даны Богом для каждодневного применения, так что было необходимо позаботиться о том, чтобы каждый без исключения еврей в точности знал, что именно от него требуют эти законы. Это подразумевало изучение обширного материала, ведь библейское законодательство затрагивает широкий круг вопросов: от храмовых церемоний и законов ритуальной чистоты до отношений между соседями, некоторых типов деловых соглашений, ущербов — в общем (как это определяет раввинистическое выражение), вопросы «между человеком и Богом» и вопросы «между человеком и его ближним».
Это, однако, еще не значит, что Библия как таковая представляет собой полный и самодостаточный религиозный, гражданский и уголовный кодекс — отнюдь нет! То, что необходимо для любого свода законов, появляется в Библии лишь мимоходом, если появляется вовсе. Например, нигде не описана процедура развода, хотя в стихе Втор. 24:1 содержится намек на необходимость письменного «разводного листа»; то же происходит и с другими статьями гражданского законодательства, которые либо мельком упоминаются в библейском тексте, либо их существование просто подразумевается в том или ином нарративе.
Есть, впрочем, законы, в общих чертах достаточно понятные, но и они, без сомнения, требовали добавления большого числа подробностей, чтобы общество смогло их применять. Какие требования, к примеру, подразумевались в призыве Библии соблюдать Субботу и не делать «никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, который во вратах твоих» (Исх., 20:10)? То есть что означает «никакого дела» — огородное хозяйство, готовка, накрывание на стол, учеба? Ответ на такие вопросы должен быть четким и однозначным, не только потому, что людям было необходимо в точности знать, как соблюдать Божьи заповеди, но и потому, что Библия требует наказания для нарушителей Субботы (Исх., 35:2).
Таким образом, в процессе непрерывных попыток понять, чего требует Тора и как это реализовать, вырабатывался целый корпус юридических толкований в отношении тех или иных предписаний.
спасибо