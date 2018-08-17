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Кугел - В доме Потифара - Чейсовская коллекция

В доме Потифара - Джеймс Кугел
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies
Книга посвящена вопросам ранней библейской экзегетики. Взяв в качестве отправной точки историю Иосифа Прекрасного, автор прослеживает ее развитие и понимание читателями в зависимости от эпохи и среды в которой они жили, иногда приходя к неожиданным, а часто и парадоксальным выводам.
Джеймс Кугел — профессор Гарвардского и Бар-Иланского университетов, известен прежде всего как специалист по древнегреческому, латинскому, арамейскому языкам, он свободно говорит на иврите и ряде современных европейских языков (в том числе и на русском). В течение многих лет он ведет семинары, посвященные древним текстам ( также вышла книга Дж. Кугела «Как быть евреем»).

Джеймс Кугел - В доме Потифара

Джеймс Кугел; Пер. с английского М. Вогмана — М.: Текст: Книжники, 2010. — 476 [4] с.
ISBN 978-5-7516-0906-1 («Текст»)
ISBN 978-5-9953-0079-3 («Книжники»)

Джеймс Кугел - В доме Потифара - Содержание

Несмотря на дальнейшие расхождения с иудаизмом по многим вопросам, включая и библейскую интерпретацию, христианство, будучи по своему происхождению еврейской сектой, изначально приняло ряд еврейских установок относительно истолкования Библии, а также значительное число еврейских традиционных представлений о смысле конкретных мест Писания. Этот общий пласт толкований и лежащих в их основе логических посылок — немаловажное явление; он, быть может, способствовал формированию характера обеих религий даже в большей мере, нежели сам текст Писания как таковой.
ГЛАВА I Иосиф в Библии
  • Период после Вавилонского изгнания
  • Иосиф и жена Потифара
  • Комментарии
ГЛАВА II Собрание дам
  • Что было раньше?
  • Отличия
  • Когда это произошло?
  • Недостающее звено
  • Темница
  • Ножи
  • Венская рукопись Книги Бытие (Vienna Genesis)
  • Как развивался мотив
  • Комментарии
ГЛАВА III Иосиф Прекрасный
  • Популярность темы
  • Иосиф и Иаков
  • «Внешность» Иосифа
  • Авраам и Исаак
  • «Хлеб, который он ест»
  • Потифар-евнух
  • Иосиф-щеголь
  • «Худые слухи»
  • «Девицы залезли на стену»
  • Комментарии
ГЛАВА IV Иосиф передумал
  • Вина Иосифа
  • Одежда Иосифа
  • Учение Иакова
  • «Увидел Иаков повозки...»
  • Образ отца
  • Откуда это возникло
  • Образ Иакова на небесной колеснице
  • Комментарии
ГЛАВА V Недоступные кости
  • Расширяя контекст
  • Кости Иосифа
  • Мера за меру
  • На дне Нила
  • Могилы египетских царей
  • Общая конструкция
  • Тебат Марка
  • Исходная точка традиции
  • Историческое развитие
  • Позднейший мотив
  • Заключение
  • Вывод
  • Комментарии
ЧАСТЬ II ГЛАВА VI Почему Лемех был слеп?
  • Истоки
  • Слепота Лемеха
  • «За мою рану...»
  • «Выбил ему оба глаза...»
  • Комментарии
ГЛАВА VII Псалом
  • Авторство Давида
  • Авторство Иеремии
  • Экзегетические мотивы
  • Евфрат-убийца
  • «Мы также плакали»
  • Арфы на ивах
  • Древнейший датируемый комментарий ...
  • «Помилуй нас, бог Зар»
  • Другое толкование
  • Дополнительное замечание
  • Комментарии
ГЛАВА VIII Ненависть и отмщение
  • «Не враждуй на брата твоего...»
  • Ненависть в сердце
  • Толкование Бен-Сиры
  • Завещание Гада
  • Увещевание в Кумране
  • Сифра
  • Два различных подхода
  • Происхождение трактовок
  • «Не мсти...»
  • Враждебный мир
  • «Ненавидь врага твоего»
  • Законодательная граница
  • Добрый самаритянин
  • Комментарии
ГЛАВА IX Девять тезисов
  • Комментарии
Глоссарий
Указатель имен
Книги Библии

Джеймс Кугел - В доме Потифара - Глава VIII. Ненависть и отмщение

Все библейские тексты, которые мы разбирали до сих пор, не носили юридического характера —повесть об Иосифе, рассказ про Лемеха, псалом 137. Однако в действительности для ранних интерпретаторов Библии именно толкование законов было, по вполне очевидным причинам, задачей номер один. В конце концов, библейские законы были даны Богом для каждодневного применения, так что было необходимо позаботиться о том, чтобы каждый без исключения еврей в точности знал, что именно от него требуют эти законы. Это подразумевало изучение обширного материала, ведь библейское законодательство затрагивает широкий круг вопросов: от храмовых церемоний и законов ритуальной чистоты до отношений между соседями, некоторых типов деловых соглашений, ущербов — в общем (как это определяет раввинистическое выражение), вопросы «между человеком и Богом» и вопросы «между человеком и его ближним».
Это, однако, еще не значит, что Библия как таковая представляет собой полный и самодостаточный религиозный, гражданский и уголовный кодекс — отнюдь нет! То, что необходимо для любого свода законов, появляется в Библии лишь мимоходом, если появляется вовсе. Например, нигде не описана процедура развода, хотя в стихе Втор. 24:1 содержится намек на необходимость письменного «разводного листа»; то же происходит и с другими статьями гражданского законодательства, которые либо мельком упоминаются в библейском тексте, либо их существование просто подразумевается в том или ином нарративе.
Есть, впрочем, законы, в общих чертах достаточно понятные, но и они, без сомнения, требовали добавления большого числа подробностей, чтобы общество смогло их применять. Какие требования, к примеру, подразумевались в призыве Библии соблюдать Субботу и не делать «никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, который во вратах твоих» (Исх., 20:10)? То есть что означает «никакого дела» — огородное хозяйство, готовка, накрывание на стол, учеба? Ответ на такие вопросы должен быть четким и однозначным, не только потому, что людям было необходимо в точности знать, как соблюдать Божьи заповеди, но и потому, что Библия требует наказания для нарушителей Субботы (Исх., 35:2).
Таким образом, в процессе непрерывных попыток понять, чего требует Тора и как это реализовать, вырабатывался целый корпус юридических толкований в отношении тех или иных предписаний.
Views 1 954
Rating 4.8 / 5
Added 17.08.2018
Author brat Dorian
Rate this publication:
4.8/5 (19)

Comments (4 comments)

G
gios76 8 years ago

спасибо
S
Stan 10 years ago
Как скачать?
G
ggalburg 13 years ago
Спасибо!
P
pikalov 13 years ago
Хорошая книга!Спасибо!

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