Руслан Кухарчук - Десятка - Быть субъектом, а не объектом

Я выключил диктофон, сказал собеседнику «спасибо» и собрал свои вещи. Мы помолились и направились к выходу из комнаты. Но остановились на полпути. Старичок, у которого я брал интервью (ему было уже под 80), так сильно меня обнял, как никто ранее. Он просто сжал меня, как в тисках. Потом отпустил, посмотрел мне прямо в глаза и произнес: «Только никогда, никогда не останавливайся на полпути!»

Это был Рейн Ууэмыйс. Человек-легенда, с которого, по сути, началось знаменитое Таллиннское пробуждение в конце семидесятых. И который, по сути, остановил его. В тот день мы с ним общались более часа. Он пытался успеть рассказать как можно больше...

Молитвы, от которых падала краска со стен; горы оставленных ненужных костылей и слуховых аппаратов; массовые падения людей во время молитв; тысячи спасенных и исцеленных. Люди съезжались сюда отовсюду. То, что происходило в Таллинне в конце 70-х годов прошлого века, потрясло весь Советский Союз. Поезда, наполненные тысячами паломников со всех республик, стремились в церковь Олевисте. Было такое скопление людей, что в летний период ночевали прямо на вокзале и в городских парках. Кульминация этого пробуждения пришлась на 1978-1980 годы.

В эпицентре происходящего стоял Рейн Ууэмыйс. В основной команде также находились Александр Попов, Удо Веево и Карл Рейнару. Служения пробуждения проходили по субботам вечером. Но уже с полудня все они собирались дома у Рейна, чтобы молитвенно готовиться. Так продолжалось около трех лет. Пока колоссальная усталость и угрозы КГБ не превысили критическую черту. «Мне стыдно говорить, но факт остается фактом: мы устали, и мы боялись. Поэтому я согласился с другими братьями, и мы решили, что служения больше проводить не будем», — признавался Рейн Ууэмыйс с трепетом в голосе.

Много лет спустя эти братья еще много раз мысленно возвращались к тому решению, оплакивая его и каясь перед Богом. «Мы даже где-то в 90-ом году составили протокол, что Рейн кается, что поддался давлению. Ну, на самом деле это было не только мое решение прекратить собрания, это было общее решение. Но я согласился с этим. Если бы я сказал “нет!”, может, другие сказали бы “нет!”, — вспоминает лидер Таллиннского пробуждения.