Живя на этой земле, я, как любой верующий человек, веду молитвенную жизнь. В этой сфере есть много переживаний, исследований, наблюдений. Молитва это новый уровень отношений с Создателем, который открывает для себя каждый рожденный свыше человек. Это широчайший диапазон переживаний, надежд, ожиданий и исполнение всего, что мы выносим на молитву своим внутренним человеком, той вечной составляющей каждого сына и дочери Адама заложенной в нас Богом, я хочу сказать, что только познавшие Творца, только родившиеся от воды и Духа Святого, оживают во Христе и тогда начинают молиться! Наш внутренний человек живет в теле тленном, но именно тот, кто обитает в этой храмине и есть личность, неповторимая душа, она то и молится своему Всевышнему Богу через Иисуса Христа. Я искренне надеюсь, что эта книга поможет верующей душе приобрести четкое направление в молитвенной жизни.

Выработать оптимальный для себя режим времени и самой молитвы. Пускай образ, способ твоей молитвенной жизни приобретет индивидуальный рисунок, присущий только тебе. Мое желание, чтобы каждый почувствовал, насколько, сильно, мы нуждаемся в молитве живой, горячей, целенаправленной и точно выражающей наши упования, надежды, тематически и духовно желанные, угодные Богу. Чтобы ты, дорогой читатель, увидел, как важно для молящегося человека хорошо знать Писания, чтобы твоя молитва была действительно фимиамом, приятным благоуханием угодным Отцу Небесному. Жизненно важно, чтобы молитвы были здравыми, осознанными, соответствующими критериям, определенным для нас Богом на страницах Священного Писания. Очень хочется донести мысль о том, что молитва должна быть по воле Бога, а не по моему желанию. В современном мире существует огромное количество течений, учений и теологий, которые учат людей обращаться в молитве к Богу так, как - будто он для них щука из русской народной сказки.

Молитвы таких людей звучат следующим образом: по моему велению, по моему хотению сделай то-то и то-то, потому, что Ты обещал это в своем Слове. Люди забывают при этом, что обетования, данные Богом, имеют условия. Давайте вместе попробуем исследовать, что же это за сфера жизни - молитва? Какой она должна быть, чего ожидает Бог от моей молитвы, что переживает мой внутренний человек, который имеет вечное начало?