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Кухаровский - Танахические пророчества о Мессии

Ростислав Кухаровский – Танахические пророчества о Мессии
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

редставьте, что у вас в руках — зашифрованное послание, оставленное величайшими пророками древности. Как узнать Того, о ком они писали? Ростислав Кухаровский предлагает детальный анализ более чем 300 пророчеств, которые складываются в единый, поразительно точный портрет Мессии.

Ростислав Кухаровский – Танахические пророчества о Мессии

Иерусалим: Керен Ахва Мешихит, 2012. – 158 с.

ISBN 978-965-447-345-3

Ростислав Кухаровский – Танахические пророчества о Мессии – Содержание

Введение

  • Глава 1. Мессианские пророчества в Торе

    • 1.1. Первое пророчество о Мессии

    • 1.2. Второе пророчество о Мессии

    • 1.3. Третье пророчество о Мессии

    • 1.4. Четвертое пророчество о Мессии

    • 1.5. Пятое пророчество Мессии

  • Глава 2. Ранние и поздние пророки о Мессии

    • 2.1. Пророчества Исаии

    • 2.2. Страдающий Мессия

    • 2.3. Пророчества Даниила

    • 2.4. Пророчество Захарии

    • 2.5. Пророчество Исайи 52:13-53:12

    • 2.6. Воскресение Мессии

    • 2.7. Малые пророки

    • 2.8. Мессия, которого ждали

    • 2.9. Исполнение мессианских пророчеств

  • Глава 3. Писания

    • 3.1. Царь Давид и его пророчества

    • 3.2. Псалом 2

    • 3.3. Псалом 21

    • 3.4. Пророчества Даниила

Заключение

Views 256
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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