редставьте, что у вас в руках — зашифрованное послание, оставленное величайшими пророками древности. Как узнать Того, о ком они писали? Ростислав Кухаровский предлагает детальный анализ более чем 300 пророчеств, которые складываются в единый, поразительно точный портрет Мессии.

Ростислав Кухаровский – Танахические пророчества о Мессии

Иерусалим: Керен Ахва Мешихит, 2012. – 158 с.

ISBN 978-965-447-345-3

Ростислав Кухаровский – Танахические пророчества о Мессии – Содержание

Введение

Глава 1. Мессианские пророчества в Торе 1.1. Первое пророчество о Мессии 1.2. Второе пророчество о Мессии 1.3. Третье пророчество о Мессии 1.4. Четвертое пророчество о Мессии 1.5. Пятое пророчество Мессии

Глава 2. Ранние и поздние пророки о Мессии 2.1. Пророчества Исаии 2.2. Страдающий Мессия 2.3. Пророчества Даниила 2.4. Пророчество Захарии 2.5. Пророчество Исайи 52:13-53:12 2.6. Воскресение Мессии 2.7. Малые пророки 2.8. Мессия, которого ждали 2.9. Исполнение мессианских пророчеств

Глава 3. Писания 3.1. Царь Давид и его пророчества 3.2. Псалом 2 3.3. Псалом 21 3.4. Пророчества Даниила



Заключение