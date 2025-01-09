Кухаровский - Танахические пророчества о Мессии
редставьте, что у вас в руках — зашифрованное послание, оставленное величайшими пророками древности. Как узнать Того, о ком они писали? Ростислав Кухаровский предлагает детальный анализ более чем 300 пророчеств, которые складываются в единый, поразительно точный портрет Мессии.
Ростислав Кухаровский – Танахические пророчества о Мессии
Иерусалим: Керен Ахва Мешихит, 2012. – 158 с.
ISBN 978-965-447-345-3
Ростислав Кухаровский – Танахические пророчества о Мессии – Содержание
Введение
Глава 1. Мессианские пророчества в Торе
1.1. Первое пророчество о Мессии
1.2. Второе пророчество о Мессии
1.3. Третье пророчество о Мессии
1.4. Четвертое пророчество о Мессии
1.5. Пятое пророчество Мессии
Глава 2. Ранние и поздние пророки о Мессии
2.1. Пророчества Исаии
2.2. Страдающий Мессия
2.3. Пророчества Даниила
2.4. Пророчество Захарии
2.5. Пророчество Исайи 52:13-53:12
2.6. Воскресение Мессии
2.7. Малые пророки
2.8. Мессия, которого ждали
2.9. Исполнение мессианских пророчеств
Глава 3. Писания
3.1. Царь Давид и его пророчества
3.2. Псалом 2
3.3. Псалом 21
3.4. Пророчества Даниила
Заключение
No comments yet. Be the first!