Книга Джека Кухащека «Применение библейских истин без фантазий и догадок» — это практическое руководство по преодолению одной из главных проблем современного христианства: разрыва между знанием Библии и её реальным воплощением в жизни. Автор обращает внимание на то, что многие верующие либо ударяются в крайности и необоснованный мистицизм (вроде «чудодейственных листов»), либо заходят в тупик, не понимая, как древние заповеди Ветхого Завета соотносятся с современными реалиями.

Кухащек предлагает четкую трехшаговую систему «прикладного толкования». Он учит не просто понимать текст, но и верно анализировать исходную ситуацию, выделять универсальные принципы и делать из них корректные практические выводы. Особое внимание в книге уделено библейским жанрам: как правильно понимать заповеди, чему действительно учат биографии героев веры и как не превратить библейские обетования в магические заклинания. Автор предостерегает от «раздувания слонов из мух» и призывает к трезвому, вдумчивому подходу.

Это издание восполняет пробел, существующий во многих академических учебниках по герменевтике, где вопросам практики часто уделяется лишь несколько страниц. Книга Джека Кухащека будет полезна как рядовым христианам, стремящимся к осознанной духовной жизни, так и проповедникам, желающим сделать свои наставления более обоснованными и актуальными. Это путеводитель для тех, кто хочет строить свою жизнь на твердом фундаменте Слова Божьего, избегая опасных домыслов и догадок.

Джек Кухащек — Применение библейских истин без фантазий и догадок

Пер. с англ. — М.: Триада, 2025. — 162 с.

ISBN 978-5-86181-624-3

Джек Кухащек — Применение библейских истин без фантазий и догадок — Оглавление