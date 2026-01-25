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Кухащек - Применение библейских истин

Кухащек - Применение библейских истин
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology

Книга Джека Кухащека «Применение библейских истин без фантазий и догадок» — это практическое руководство по преодолению одной из главных проблем современного христианства: разрыва между знанием Библии и её реальным воплощением в жизни. Автор обращает внимание на то, что многие верующие либо ударяются в крайности и необоснованный мистицизм (вроде «чудодейственных листов»), либо заходят в тупик, не понимая, как древние заповеди Ветхого Завета соотносятся с современными реалиями.

Кухащек предлагает четкую трехшаговую систему «прикладного толкования». Он учит не просто понимать текст, но и верно анализировать исходную ситуацию, выделять универсальные принципы и делать из них корректные практические выводы. Особое внимание в книге уделено библейским жанрам: как правильно понимать заповеди, чему действительно учат биографии героев веры и как не превратить библейские обетования в магические заклинания. Автор предостерегает от «раздувания слонов из мух» и призывает к трезвому, вдумчивому подходу.

Это издание восполняет пробел, существующий во многих академических учебниках по герменевтике, где вопросам практики часто уделяется лишь несколько страниц. Книга Джека Кухащека будет полезна как рядовым христианам, стремящимся к осознанной духовной жизни, так и проповедникам, желающим сделать свои наставления более обоснованными и актуальными. Это путеводитель для тех, кто хочет строить свою жизнь на твердом фундаменте Слова Божьего, избегая опасных домыслов и догадок.

Джек Кухащек — Применение библейских истин без фантазий и догадок

Пер. с англ. — М.: Триада, 2025. — 162 с.
ISBN 978-5-86181-624-3

Джек Кухащек — Применение библейских истин без фантазий и догадок — Оглавление

  • Вступление. Как мы изучаем Библию

  • ЧАСТЬ I. Принципы «прикладного толкования» Библии

  • Глава 1. В чем суть «прикладного толкования»

  • Глава 2. Учимся жить по Слову Божьему

  • Глава 3. Первый шаг: как разобраться в исходной ситуации

  • Глава 4. Второй шаг: как отыскать общие принципы

  • Глава 5. Третий шаг: как делать практические выводы

  • Глава 6. О пользе размышлений

  • ЧАСТЬ II. «Прикладное толкование» отдельных библейских жанров

  • Глава 7. Библейские заповеди

  • Глава 8. Библейские жизнеописания

  • Глава 9. Библейские обетования

  • Глава 10. Главное — вовремя остановиться

  • Эпилог. Бесконечная сказка

  • Примечания

Views 287
Rating 5.0 / 5
Added 25.01.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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