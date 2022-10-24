Джек Кухащек - Секреты Библии

Обучаясь в Святой земле, один из моих преподавателей встретил человека, который утверждал, что знает наизусть весь Ветхий Завет на еврейском языке. Удивленный профессор попросил его продемонстрировать свои знания. Через несколько дней они сидели в доме «уникума».

«С чего начнем?» — спросил хозяин.

«С первого псалма», — попросил профессор: он был большим знатоком псалмов.

И вот мужчина начал рассказывать первый псалом, а профессор проверял его по Библии. Два часа, не пропуская ни одного слова, не сделав ни одной ошибки, хозяин читал притихшему профессору псалмы.

Когда представление закончилось, профессор узнал еще более удивительную вещь: знаток Ветхого Завета был неверующим! Писание он знал лучше многих христиан, а в Бога не верил.

Но я встречал и других людей — которые жили Божьим Словом и становились живыми иллюстрациями к Библии. О таких Павел говорил: «Вы показываете собою, что вы — письмо Христово, чрез служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца» (2 Кор. 3:3).

Не могу забыть одну пару. Джим и Марта — глубоко верующие люди. Когда они здороваются, их лица излучают такую любовь, такое тепло! С ними чувствуешь себя уникальным человеком, независимо от того, достиг ты чего- то в жизни или нет. Марта всегда говорит: «Я очень рада ВИДЕТЬ тебя!». И говорит искренне, радушно — так и хочется обернуться и проверить, к тебе обращены ее слова или за спиной стоит священник или директор колледжа. А когда понимаешь, что она обращается к тебе, то чувствуешь себя польщенным: значит, она тебе так рада!

У Джима и Марты есть свое служение, но меня больше поражает это их «невидимое» служение, которого никто, кроме гостя, не видит. Они очень часто приглашают к себе домой покинутых и одиноких людей: студентов-иностранцев, холостяков, у которых есть эмоциональные или духовные проблемы, людей, неловко чувствующих себя среди окружающих. (Мы с женой часто бывали у них в гостях).

И атеист, и эти двое христиан по-разному воспринимают библейские истины. Скажем так: атеист — как плохая фотография (неправильно поставили выдержку, передержали при проявке). Он знает Писание, но не впускает его в свою жизнь. Джим и Марта с удовольствием изучают Библию, но наизусть ее не знают. Зато их знания пустили корни в сердце.

Большинство христиан, как ни странно, стоит где-то между атеистом и Джимом с Мартой. Они часто слышат Писание — в церкви, воскресной школе, читают его дома. Они знают библейские истины, но духовной зрелости так и не достигают.

Значит, одного знания недостаточно. Чтобы библейские истины проникли в реальную жизнь, нужно что-то еще. В этой главе мы и поговорим о том, чего нам не хватает.

Духовная диагностика

В 1 Кор. 2:14-3:4 Павел говорит о четырех типах людей: о душевных людях (2:14), младенцах во Христе (3:1), духовных людях (2:15) и людях плотских (3:1). Каждый из нас попадает в одну из четырех категорий.

Душевный человек. Упомянутый ранее атеист попадает, видимо, в эту группу. Он — уникум, но Писание не оказало никакого влияния на его жизнь. И Павел говорит, почему: «Душевный человек не принимает того, чтб от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1 Кор. 2:14).

Джек Кухащек - Секреты Библии

М.: Триада, 2001, 168 с.

ISBN 5-86181-248-9

Джек Кухащек - Секреты Библии - Содержание

Вступление. Как мы изучаем Библию

ЧАСТЬ I. Принципы «прикладного толкования» Библии

Глава 1. В чем суть «прикладного толкования»

Глава 2. Учимся жить по Слову Божьему

Глава 3. Первый шаг: как разобраться в исходной ситуации

Глава 4. Второй шаг: как отыскать общие принципы

Глава 5. Третий шаг: как делать практические выводы

Глава 6. О пользе размышлений

ЧАСТЬ II. «Прикладное толкование» отдельных библейских жанров

Глава 7. Библейские заповеди

Глава 8. Библейские жизнеописания

Глава 9. Библейские обетования

Глава 10.Главное — вовремя остановиться

Эпилог. Бесконечная сказка

Примечания