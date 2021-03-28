Во второй половине XX веке перед человечеством остро встал вопрос защиты окружающей среды и противодействия экологическому кризису. В 1962 году американский биолог Рэйчел Карсон опубликовала книгу «Тихая Весна» в которой она доказывала негативное влияние химикатов на живую природу. Книга стала бестселлером и вызвала активное движение за охрану окружающей среды. За последние полвека на территории бывшего СССР произошёл ряд локальных экологических катастроф, самыми известными из которых являются авария на Чернобыльской АЭС и гибель Аральского моря. Также в последние годы основным вопросом для международного беспокойства стало глобальное потепление. Появились организации активно участвующие в борьбе за охрану природы. В 1971 году возникли такие всемирно известные организации как «Гринпис» (с 1989 в России) и «Друзья Земли». Нарастающий уровень общественного беспокойства вызвал бурные обсуждения среди богословов, специалистов по этике и библеистов. Некоторые религиозные группы выступили против экологического подхода к Библии мотивируя тем, что это ложное влияние «Нью Эйдж» на христианство или что подобный подход отражает пантеистические взгляды и необходимо только проповедовать Евангелие. Другие утверждают, что библейское представление дает людям законную власть и призвание, данное Богом, чтобы заботится и защищать землю. Экологический кризис, заставляет многих людей переосмыслить связь человека и природы как взаимозависимых объектов.

В каноне Библии, где Бог представлен как Творец, книга Откровение или Апокалипсис, не исключение из правил. Однако в популярном сознании, термин Апокалипсис связан с глобальными катастрофами и разрушением земли. В 60-х годах христианство, из-за мировоззрения, сформированного образами разрушения земли, и господства над землей, как активного его покорения (Быт 1:26-28), стали обвинять в причинах экологического кризиса. Из попыток ответить, на эти вопросы и показать, что Библия призывает с заботой относится к окружающей среде и всему творению, родилась экологическая герменевтика. Актуальность данной работы заключается в том, что при нарастающем экологическом кризисе, а вместе с ним и уровне общественного беспокойства, всё больше требуется внимания к защите окружающей среды, способам взаимодействия человека и остального творения. При этом данная тема представляет большую важность именно для христиан, как людей, верящих в Бога как Творца всего существующего, поскольку она выявляет связь между Творцом и творением и Его отношение ко своему творению. Однако господствующая в определённых кругах точка зрения, будто земля будет разрушена, в лучшем случае позволяет закрывать глаза на экологические проблемы, в худшем – участвовать христианам в разрушающих экологию проектах. Известный отечественный пример – скандал, развернувшийся вокруг вырубки Химкинского леса в 2010 году. Множество активистов-экологов противостояло этой кампании по строительству трассы Москва-Петербург через лес. Компанию выигравшую тогда тендер на строительство трассы и начавшей вырубку Химкинского леса возглавлял один из крупных христианских лидеров.

Стоит отметить также, что к большому сожалению русскоязычных научных работ, занимающихся исследованием книги Откровение, не так много, ещё меньше – посвящённых экологической герменевтике книги Откровение. Цель данной работы заключается в исследовании Откровения с тем, чтобы понять заложенные в книге принципы, которые помогают раскрыть экологически ценное послание и показать ценность творения и его истинное предназначение. Для достижения цели будут использованы методы теологической экзегезы и экологической герменевтики. Метод теологической экзегезы отличается от грамматико-исторической экзегезы тем, что кроме контекстуальных форм, существует и теологический контекст, в рамках которого мы можем рассматривать каждый документ и судить о том, что внес он в запись божественного откровения и человеческого отклика на это откровение. Если грамматико-историческая экзегеза может извлечь из Библии широкое многообразие представленных в ней точек зрения и эмфатических средств, то теологическая экзегеза предполагает всеобъемлющее единство, в свете которого это многообразие получает истинную оценку. Метод экологической герменевтики, мы рассмотрим более подробно в самой работе

Куканов Леонид - «Погубить губящих землю» (Отк. 11:18): Бог и экология в Книге Откровения

Диссертация

Программа «Магистр Богословия»

Санкт-Петербург 2015

Куканов Леонид - «Погубить губящих землю» (Отк. 11:18): Бог и экология в Книге Откровения - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

I.ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЧТЕНИЯ БИБЛИИ

Введение

1. История и методы экологической герменевтики

2. Древний Израиль и эсхатологическая надежда

Заключение

II.БОГ И ТВОРЕНИЕ В КНИГЕ ОТКРОВЕНИЯ

Введение

1. Титулы Бога и хвала творения в Откровении

2. Забота о творении

Заключение

III.РАЗРУШЕНИЕ ЗЕМЛИ И РЕАКЦИЯ БОГА В ОТКРОВЕНИИ

Введение

1. Печати, трубы и чаши – символизм суда

2. Реакция Бога на разрушающий образ жизни

Заключение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СИНОПТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СУДОВ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ