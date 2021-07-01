От автора. Вопрос мудрого – половина ответа" – гласит известное еврейское изречение. Думаю, это утверждение можно объяснить следующим образом: человек, понимающий законы мудрости и разбирающийся в её стезях, знает и путь, который может привести его к истинному пониманию. Поэтому он способен определить ту деталь, прояснение которой необходимо на данном этапе по дороге к полному осознанию сущности того, что изучает. Чёткое определение неясного момента даёт возможность внятно сформулировать вопрос и приоткрывает дверь познанию. Именно поэтому вопрос мудрого человека считается половиной ответа.

Изучение предмета с помощью вопросов и ответов обладает ещё одним важным преимуществом: человек не может достичь глубокого понимания, пока не загорится желанием понять. Когда человек задаёт вопрос, это означает, что у него пробудилось желание понять. И тогда, получив ответ на свой вопрос, он усвоит его гораздо лучше, чем если бы просто изучал тему. В течение последних лет я удостоился руководить программой "Вопросы раввину" на одном из самых популярных еврейских сайтов на русском языке – toldot.ru. За эти годы на сайт поступили десятки тысяч вопросов от самых разных людей почти со всего мира. Среди этих людей были как евреи, так и неевреи, молодые люди, полные энергии и стремящиеся к знанию, и люди в возрасте, обладающие большим жизненным опытом и здравым мировоззрением.

Среди них были люди самых разных профессий: врачи и дипломаты, учёные и рабочие, солдаты и учителя, музыканты и бизнесмены и многие другие. Понятно, что и их вопросы были самого широкого диапазона. Многие были необычайно интересны, и ответ на них требовал глубокого размышления. Я уверен, что эти вопросы и ответы на них представляют интерес для многих и помогут более глубокому пониманию Еврейской Традиции. Это то, что подтолкнуло меня собрать самые интересные, на мой взгляд, и издать их.

Реувен Куклин - Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос - Каббала, мистика и еврейское мировоззрение в вопросах и ответах

Библио‑глобус; Москва; 2014