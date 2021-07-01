Куклин - Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос
От автора. Вопрос мудрого – половина ответа" – гласит известное еврейское изречение. Думаю, это утверждение можно объяснить следующим образом: человек, понимающий законы мудрости и разбирающийся в её стезях, знает и путь, который может привести его к истинному пониманию. Поэтому он способен определить ту деталь, прояснение которой необходимо на данном этапе по дороге к полному осознанию сущности того, что изучает. Чёткое определение неясного момента даёт возможность внятно сформулировать вопрос и приоткрывает дверь познанию. Именно поэтому вопрос мудрого человека считается половиной ответа.
Изучение предмета с помощью вопросов и ответов обладает ещё одним важным преимуществом: человек не может достичь глубокого понимания, пока не загорится желанием понять. Когда человек задаёт вопрос, это означает, что у него пробудилось желание понять. И тогда, получив ответ на свой вопрос, он усвоит его гораздо лучше, чем если бы просто изучал тему. В течение последних лет я удостоился руководить программой "Вопросы раввину" на одном из самых популярных еврейских сайтов на русском языке – toldot.ru. За эти годы на сайт поступили десятки тысяч вопросов от самых разных людей почти со всего мира. Среди этих людей были как евреи, так и неевреи, молодые люди, полные энергии и стремящиеся к знанию, и люди в возрасте, обладающие большим жизненным опытом и здравым мировоззрением.
Среди них были люди самых разных профессий: врачи и дипломаты, учёные и рабочие, солдаты и учителя, музыканты и бизнесмены и многие другие. Понятно, что и их вопросы были самого широкого диапазона. Многие были необычайно интересны, и ответ на них требовал глубокого размышления. Я уверен, что эти вопросы и ответы на них представляют интерес для многих и помогут более глубокому пониманию Еврейской Традиции. Это то, что подтолкнуло меня собрать самые интересные, на мой взгляд, и издать их.
Реувен Куклин - Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос - Каббала, мистика и еврейское мировоззрение в вопросах и ответах
Библио‑глобус; Москва; 2014
ISBN 978‑5‑906454‑41‑6
Реувен Куклин - Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос - Содержание
Еврейское мировоззрение
- Как зовут Б-га?
- Как это "нет ничего, кроме Б-га"?
- Не противоречит ли абсолютное знание Творца свободе выбора?
- Что такое любовь в глазах еврейских мудрецов?
- Как относиться к женской красоте?
- Признаёт ли иудаизм существование инопланетян?
- Кто создал зло?
- Я рэп-исполнитель и в своих песнях употребляю много ненормативной лексики…
- Плохо быть женщиной?
- Зачем Создатель сотворил дьявола?
- Откуда берётся характер человека?
- Что такое сон?
- Бывают ли "вещие" сны?
Каббала
- Что такое Каббала, и зачем она нужна?
- Что такое "практическая Каббала"?
- Какие существуют возможности сверхъестественного влияния на мир?
- Упоминание имён Б-га
- Упоминание нечистых имён
- Воздействие на мир при помощи ангелов и демонов
- Мудрецы Талмуда умели воскрешать мёртвых?
- Почему не каждый может учить Каббалу?
- Каббалисты не обязаны выполнять заповеди?
- Что обозначает шестиконечная звезда?
- Имеются ли у людей персональные ангелы-хранители?
- Расскажите про переселение душ!
- Аризаль знал, кем каждый человек был в прошлой жизни?
- Могут ли души находиться в телах противоположного пола?
- Какое тело воскреснет?
- Сколько раз душа может перевоплощаться?
- Душа продолжает вожделеть после смерти?
- Души грешников останутся в аду на веки веков?
- Учить, чтобы всё забыть?
- Когда будет конец света?
Мистика
- Как относится иудаизм к Сатане?
- Дьявол метит свои жертвы шестёркой?
- Как выглядят черти?
- Где водятся черти?
- Есть ли псалмы против демонов?
- Голем – миф или реальность?
- Следует ли бояться дурного сна?
- Откуда на Дальнем Востоке столько знаний об энергиях?
- Что делать, если ощущаешь беспричинный страх?
- Какие сглазы, какие порчи, какие проклятия?!!!!
- Есть ли у зеркал магические свойства?
- Можно ли свистеть дома и смотреть в разбитое зеркало?
- Может ли беременная женщина посещать кладбище?
- Если беременная женщина наступит на обрезки ногтей, у неё может случиться выкидыш?
- Почему мальчикам не стригут волосы до трех лет?
Еврейская религия
- Б-г – это любовь?
- Может ли Всевышний создать то, что не сможет изменить?
- Как выполнить заповедь "Господь Б-г ваш, Господь един"?
- Как Б-г распределяет материальные блага?
- Зачем Б-г создал горы?
- Зачем Б-г создал такое количество планет?
- Что написано в Торе о бережном отношении к природе?
- Зачем нужна Торе ограда?
- Какова награда за выполнение лёгкой заповеди?
- Каково отношение иудаизма к празднованию дня рождения?
- Меня смущает желание ортодоксальных евреев совершать жертвоприношения
- Современная молодёжь и духовность совместимы?
- В чем жизнь человека похожа на свечу?
- Каков истинный смысл слова "жизнь"?
- Что в еврейском понимании обозночает понятие "свобода"?
- Почему святыня иудаизма называется "Стеной плача"?
- Что такое бар-мицва?
- Кто такие коэны?
Еврейские праздники
- Неужели субботние запреты актуальны и в наши дни?
- Почему еврейский Новый Год празднуют два дня?
- В чём особенность десяти дней между Рош аШана и Йом Кипуром?
- Почему праздник Суккот следует после Йом Кипура?
- Ханука – праздник красоты
- Чем Ханука отличается от всех остальных праздников?
- Как понять "странную заповедь" напиться в пурим?
- Какая связь между праздниками Песах и Шавуот?
- Почему в Шавуот приносили два квасных хлеба?
Иудаизм и психология
- Не противоречит ли психология Торе?
- Как на нас влияют портреты раввинов?
- Как научиться оптимизму?
- Как неудачнику добиться успеха?
- Кто такой я?
- Что говорит иудаизм о "сердце"?
- Что говорит иудаизм о подсознании?
- Можно ли напрямую воздействовать на своё подсознание?
- Почему Тора запрещает женщине быть свидетелем?
- Как стать желанным гостем?
- Мне подарили Lexus-кабриолет, мечту всей моей жизни, но я не рада подарку. Помогите разобраться!
- Как избавиться от желания повесить каждого, кто стоит на дороге?
- Почему я никак не могу насытиться тем, что у меня есть?
- Почему я заранее думаю, что не получится?
- Что такое интуиция в иудаизме?
- Почему порядок свидетельствует о мудрости?
- Что такое совесть, и для чего она нужна?
- Можно ли убить совесть?
- Что делать, если несчастья преследуют на каждом шагу?
Тора и наука
- Есть ли в Торе пророчества о техническом прогрессе?
- Иудаизм – вера или знание?
- У еврейских мудрецов были чудесные познания в астрономии?
- Знали ли еврейские мудрецы, что земля круглая?
- Когда было создано время?
- Есть ли противоречия между Торой и наукой в вопросе о возрасте мира?
- Если учёные-атеисты ошибаются, то откуда у них такие успехи?
- Обрезание – вредно или полезно?
Еврейская семья
- Что делать, если общение часто переходит в ссору?
- Что означают кольца жениха и невесты?
- Почему невесту водят вокруг жениха?
- Считается ли и сейчас в иудаизме, что глава семьи – непременно муж?
- Стоит мужу сделать мне замечание, я взрываюсь. Как взять себя в руки?
- Какое отношение иудаизма к интимным отношениям между мужем и женой?
- В чём особенность еврейского знакомства?
- Сколько усилий надо приложить, чтобы воспитать детей?
- Бабушка принуждает меня носить нескромную одежду. Что делать?
- Женщины легкомысленны?
- Почему на Вашем сайте столько внимания уделяется женской скромности? Если у мужчин есть проблемы, пусть наденут намордник!
- Одобряется ли ношение украшений женщиной?
- Какая женская одежда кошерная?
- Как иудаизм относится к 8-му марта?
Евреи и народы мира
- Чем евреи отличаются от иудеев?
- Убеждения меняют генетику?
- Какая для Б-га разница: еврей или нееврей?
- Зачем так много народов?
- Какая существенная разница между иудаизмом и остальными религиями?
- Знакомые евреи пытаются отвратить меня от соблюдения заповедей, а неевреи поддерживают. Объясните
- Каково отношение евреев к неевреям?
- Смешанные браки – это действительно столь ужасно?
Жизнь по Торе
- Как правильно верить?
- Как можно быстро отличить добро от зла?
- Б-гу нужны мои слёзы?
- Как скептики могли поверить?!
- Как бороться с плохим началом?
- Как перебороть дурное начало?
- Почему Ваша одежда не соответствует погодным условиям?
- Согласно Талмуду, следует съесть всё, что на тарелке?
- Вся жизнь – это ложь во благо?
- Зачем молиться, как робот, по сидуру?
- Можно ли рассказать о чуде?
ТаНаХ
- Как понимать, что Всевышний создал человека "по Своему образу и подобию"?
- На какой день Творения были созданы ангелы и дьявол?
- Лилит была первой женой Адама?
- Ангелы вступают в интимный контакт?
- Почему Всевышний не дал Сам имена животным?
- Дайте мне, христианину, удобовразумительный ответ!
- Перекос в раю?
- Почему Творец вначале создал Адама и Еву как единое целое, а потом их разделил?
- Как объяснить, что Б-г раскаялся?
- Жизнь человека ограничена 120 годами?
- Как все животные могли поместиться в ковчеге?
- Во время потопа упал метеорит и суша раскололась?
- Авраам пытался подработать торговлей собственной жены?
- Что скрывается под Мёртвым морем?
- Почему Лавану уделяется так много места в Торе?
- Меня смущает история с Йеудой и Тамар…
- Почему Машиах будет из колена Йеуды?
- Кто построил пирамиды?
- Зачем Йосеф забальзамировал Яакова?
- Как две бабки могли бы убить столько младенцев?
- Зачем Всевышний позволил магам фараона повторить две первых казни?
- Если из Египта вышло около двух миллионов человек, какой длины колонна должна была получиться?
- Почему евреи обворовали египтян?
- Евреи заимствовали заповедь об обрезании у других народов?
- Чем питался скот евреев в пустыне после Исхода?
- Были ли женщины также наказаны за грех разведчиков?
- Почему именно телец?
- Любовная песнь может быть священной?
- Как объяснить, что праведники совершали серьёзные грехи?
- Как пророк Йона мог скрыться от Всевышнего?
- Царь Соломон был пророком?
- Жилище мудреца – Храм?
- Что означает имя Рут?
- Когда Рут стала еврейкой?
- Царь Давид взял чужую жену?
- Царь Соломон поклонялся идолам?
Талмуд
- В Талмуде есть миллион разных мнений. Получается, что нет объективной Истины?
- Мудрецы Талмуда ошиблись?
- Мидраш шутит?
- Почему умерли ученики раби Акивы?
Святой язык
- Приведите пример, что святой язык выражает сущность предметов!
- Почему мы не обращаемся к Всевышнему на Вы?
- Почему на иврите пишут справа налево, а не наоборот?
- Почему на иврите произносят одинаково слова "земля" и "человек"?
- Какова этимология слова "еврей"?
Еврейский закон
- Вегетарианство – Запрещено?
- Почему нужно правильно обуваться?
- Можно ли гадать по руке?
- Что плохого, если я хочу узнать будущее?
- Почему обрезание делают на восьмой день?
- Почему нельзя молиться ангелам?
- Не будь снисходителен к нищему?
- Сон можно украсть?
- Чем вам не угодили свиньи?
- Слышал, что свинья в будущем станет кошерной. Так ли это?
- В чём провинился ослёнок?
- Есть ли в Торе заповедь уважать детей?
- Где в Писаниях сказано, что нельзя материться?
Благодарствую!
Любопытно почитать, с благодарностью!!!!!
Небезинтересная книжица.
спасибо