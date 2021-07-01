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Куклин - Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос

Реувен Куклин - Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос - Каббала, мистика и еврейское мировоззрение в вопросах и ответах
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, Reference, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
От автора. Вопрос мудрого – половина ответа" – гласит известное еврейское изречение. Думаю, это утверждение можно объяснить следующим образом: человек, понимающий законы мудрости и разбирающийся в её стезях, знает и путь, который может привести его к истинному пониманию. Поэтому он способен определить ту деталь, прояснение которой необходимо на данном этапе по дороге к полному осознанию сущности того, что изучает. Чёткое определение неясного момента даёт возможность внятно сформулировать вопрос и приоткрывает дверь познанию. Именно поэтому вопрос мудрого человека считается половиной ответа.
Изучение предмета с помощью вопросов и ответов обладает ещё одним важным преимуществом: человек не может достичь глубокого понимания, пока не загорится желанием понять. Когда человек задаёт вопрос, это означает, что у него пробудилось желание понять. И тогда, получив ответ на свой вопрос, он усвоит его гораздо лучше, чем если бы просто изучал тему. В течение последних лет я удостоился руководить программой "Вопросы раввину" на одном из самых популярных еврейских сайтов на русском языке – toldot.ru. За эти годы на сайт поступили десятки тысяч вопросов от самых разных людей почти со всего мира. Среди этих людей были как евреи, так и неевреи, молодые люди, полные энергии и стремящиеся к знанию, и люди в возрасте, обладающие большим жизненным опытом и здравым мировоззрением.
Среди них были люди самых разных профессий: врачи и дипломаты, учёные и рабочие, солдаты и учителя, музыканты и бизнесмены и многие другие. Понятно, что и их вопросы были самого широкого диапазона. Многие были необычайно интересны, и ответ на них требовал глубокого размышления. Я уверен, что эти вопросы и ответы на них представляют интерес для многих и помогут более глубокому пониманию Еврейской Традиции. Это то, что подтолкнуло меня собрать самые интересные, на мой взгляд, и издать их.

Реувен Куклин - Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос - Каббала, мистика и еврейское мировоззрение в вопросах и ответах

Библио‑глобус; Москва; 2014
ISBN 978‑5‑906454‑41‑6

Реувен Куклин - Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос - Содержание

Еврейское мировоззрение
  • Как зовут Б-га?
  • Как это "нет ничего, кроме Б-га"?
  • Не противоречит ли абсолютное знание Творца свободе выбора?
  • Что такое любовь в глазах еврейских мудрецов?
  • Как относиться к женской красоте?
  • Признаёт ли иудаизм существование инопланетян?
  • Кто создал зло?
  • Я рэп-исполнитель и в своих песнях употребляю много ненормативной лексики…
  • Плохо быть женщиной?
  • Зачем Создатель сотворил дьявола?
  • Откуда берётся характер человека?
  • Что такое сон?
  • Бывают ли "вещие" сны?
Каббала
  • Что такое Каббала, и зачем она нужна?
  • Что такое "практическая Каббала"?
  • Какие существуют возможности сверхъестественного влияния на мир?
  • Упоминание имён Б-га
  • Упоминание нечистых имён
  • Воздействие на мир при помощи ангелов и демонов
  • Мудрецы Талмуда умели воскрешать мёртвых?
  • Почему не каждый может учить Каббалу?
  • Каббалисты не обязаны выполнять заповеди?
  • Что обозначает шестиконечная звезда?
  • Имеются ли у людей персональные ангелы-хранители?
  • Расскажите про переселение душ!
  • Аризаль знал, кем каждый человек был в прошлой жизни?
  • Могут ли души находиться в телах противоположного пола?
  • Какое тело воскреснет?
  • Сколько раз душа может перевоплощаться?
  • Душа продолжает вожделеть после смерти?
  • Души грешников останутся в аду на веки веков?
  • Учить, чтобы всё забыть?
  • Когда будет конец света?
Мистика
  • Как относится иудаизм к Сатане?
  • Дьявол метит свои жертвы шестёркой?
  • Как выглядят черти?
  • Где водятся черти?
  • Есть ли псалмы против демонов?
  • Голем – миф или реальность?
  • Следует ли бояться дурного сна?
  • Откуда на Дальнем Востоке столько знаний об энергиях?
  • Что делать, если ощущаешь беспричинный страх?
  • Какие сглазы, какие порчи, какие проклятия?!!!!
  • Есть ли у зеркал магические свойства?
  • Можно ли свистеть дома и смотреть в разбитое зеркало?
  • Может ли беременная женщина посещать кладбище?
  • Если беременная женщина наступит на обрезки ногтей, у неё может случиться выкидыш?
  • Почему мальчикам не стригут волосы до трех лет?
Еврейская религия
  • Б-г – это любовь?
  • Может ли Всевышний создать то, что не сможет изменить?
  • Как выполнить заповедь "Господь Б-г ваш, Господь един"?
  • Как Б-г распределяет материальные блага?
  • Зачем Б-г создал горы?
  • Зачем Б-г создал такое количество планет?
  • Что написано в Торе о бережном отношении к природе?
  • Зачем нужна Торе ограда?
  • Какова награда за выполнение лёгкой заповеди?
  • Каково отношение иудаизма к празднованию дня рождения?
  • Меня смущает желание ортодоксальных евреев совершать жертвоприношения
  • Современная молодёжь и духовность совместимы?
  • В чем жизнь человека похожа на свечу?
  • Каков истинный смысл слова "жизнь"?
  • Что в еврейском понимании обозночает понятие "свобода"?
  • Почему святыня иудаизма называется "Стеной плача"?
  • Что такое бар-мицва?
  • Кто такие коэны?
Еврейские праздники
  • Неужели субботние запреты актуальны и в наши дни?
  • Почему еврейский Новый Год празднуют два дня?
  • В чём особенность десяти дней между Рош аШана и Йом Кипуром?
  • Почему праздник Суккот следует после Йом Кипура?
  • Ханука – праздник красоты
  • Чем Ханука отличается от всех остальных праздников?
  • Как понять "странную заповедь" напиться в пурим?
  • Какая связь между праздниками Песах и Шавуот?
  • Почему в Шавуот приносили два квасных хлеба?
Иудаизм и психология
  • Не противоречит ли психология Торе?
  • Как на нас влияют портреты раввинов?
  • Как научиться оптимизму?
  • Как неудачнику добиться успеха?
  • Кто такой я?
  • Что говорит иудаизм о "сердце"?
  • Что говорит иудаизм о подсознании?
  • Можно ли напрямую воздействовать на своё подсознание?
  • Почему Тора запрещает женщине быть свидетелем?
  • Как стать желанным гостем?
  • Мне подарили Lexus-кабриолет, мечту всей моей жизни, но я не рада подарку. Помогите разобраться!
  • Как избавиться от желания повесить каждого, кто стоит на дороге?
  • Почему я никак не могу насытиться тем, что у меня есть?
  • Почему я заранее думаю, что не получится?
  • Что такое интуиция в иудаизме?
  • Почему порядок свидетельствует о мудрости?
  • Что такое совесть, и для чего она нужна?
  • Можно ли убить совесть?
  • Что делать, если несчастья преследуют на каждом шагу?
Тора и наука
  • Есть ли в Торе пророчества о техническом прогрессе?
  • Иудаизм – вера или знание?
  • У еврейских мудрецов были чудесные познания в астрономии?
  • Знали ли еврейские мудрецы, что земля круглая?
  • Когда было создано время?
  • Есть ли противоречия между Торой и наукой в вопросе о возрасте мира?
  • Если учёные-атеисты ошибаются, то откуда у них такие успехи?
  • Обрезание – вредно или полезно?
Еврейская семья
  • Что делать, если общение часто переходит в ссору?
  • Что означают кольца жениха и невесты?
  • Почему невесту водят вокруг жениха?
  • Считается ли и сейчас в иудаизме, что глава семьи – непременно муж?
  • Стоит мужу сделать мне замечание, я взрываюсь. Как взять себя в руки?
  • Какое отношение иудаизма к интимным отношениям между мужем и женой?
  • В чём особенность еврейского знакомства?
  • Сколько усилий надо приложить, чтобы воспитать детей?
  • Бабушка принуждает меня носить нескромную одежду. Что делать?
  • Женщины легкомысленны?
  • Почему на Вашем сайте столько внимания уделяется женской скромности? Если у мужчин есть проблемы, пусть наденут намордник!
  • Одобряется ли ношение украшений женщиной?
  • Какая женская одежда кошерная?
  • Как иудаизм относится к 8-му марта?
Евреи и народы мира
  • Чем евреи отличаются от иудеев?
  • Убеждения меняют генетику?
  • Какая для Б-га разница: еврей или нееврей?
  • Зачем так много народов?
  • Какая существенная разница между иудаизмом и остальными религиями?
  • Знакомые евреи пытаются отвратить меня от соблюдения заповедей, а неевреи поддерживают. Объясните
  • Каково отношение евреев к неевреям?
  • Смешанные браки – это действительно столь ужасно?
Жизнь по Торе
  • Как правильно верить?
  • Как можно быстро отличить добро от зла?
  • Б-гу нужны мои слёзы?
  • Как скептики могли поверить?!
  • Как бороться с плохим началом?
  • Как перебороть дурное начало?
  • Почему Ваша одежда не соответствует погодным условиям?
  • Согласно Талмуду, следует съесть всё, что на тарелке?
  • Вся жизнь – это ложь во благо?
  • Зачем молиться, как робот, по сидуру?
  • Можно ли рассказать о чуде?
ТаНаХ
  • Как понимать, что Всевышний создал человека "по Своему образу и подобию"?
  • На какой день Творения были созданы ангелы и дьявол?
  • Лилит была первой женой Адама?
  • Ангелы вступают в интимный контакт?
  • Почему Всевышний не дал Сам имена животным?
  • Дайте мне, христианину, удобовразумительный ответ!
  • Перекос в раю?
  • Почему Творец вначале создал Адама и Еву как единое целое, а потом их разделил?
  • Как объяснить, что Б-г раскаялся?
  • Жизнь человека ограничена 120 годами?
  • Как все животные могли поместиться в ковчеге?
  • Во время потопа упал метеорит и суша раскололась?
  • Авраам пытался подработать торговлей собственной жены?
  • Что скрывается под Мёртвым морем?
  • Почему Лавану уделяется так много места в Торе?
  • Меня смущает история с Йеудой и Тамар…
  • Почему Машиах будет из колена Йеуды?
  • Кто построил пирамиды?
  • Зачем Йосеф забальзамировал Яакова?
  • Как две бабки могли бы убить столько младенцев?
  • Зачем Всевышний позволил магам фараона повторить две первых казни?
  • Если из Египта вышло около двух миллионов человек, какой длины колонна должна была получиться?
  • Почему евреи обворовали египтян?
  • Евреи заимствовали заповедь об обрезании у других народов?
  • Чем питался скот евреев в пустыне после Исхода?
  • Были ли женщины также наказаны за грех разведчиков?
  • Почему именно телец?
  • Любовная песнь может быть священной?
  • Как объяснить, что праведники совершали серьёзные грехи?
  • Как пророк Йона мог скрыться от Всевышнего?
  • Царь Соломон был пророком?
  • Жилище мудреца – Храм?
  • Что означает имя Рут?
  • Когда Рут стала еврейкой?
  • Царь Давид взял чужую жену?
  • Царь Соломон поклонялся идолам?
Талмуд
  • В Талмуде есть миллион разных мнений. Получается, что нет объективной Истины?
  • Мудрецы Талмуда ошиблись?
  • Мидраш шутит?
  • Почему умерли ученики раби Акивы?
Святой язык
  • Приведите пример, что святой язык выражает сущность предметов!
  • Почему мы не обращаемся к Всевышнему на Вы?
  • Почему на иврите пишут справа налево, а не наоборот?
  • Почему на иврите произносят одинаково слова "земля" и "человек"?
  • Какова этимология слова "еврей"?
Еврейский закон
  • Вегетарианство – Запрещено?
  • Почему нужно правильно обуваться?
  • Можно ли гадать по руке?
  • Что плохого, если я хочу узнать будущее?
  • Почему обрезание делают на восьмой день?
  • Почему нельзя молиться ангелам?
  • Не будь снисходителен к нищему?
  • Сон можно украсть?
  • Чем вам не угодили свиньи?
  • Слышал, что свинья в будущем станет кошерной. Так ли это?
  • В чём провинился ослёнок?
  • Есть ли в Торе заповедь уважать детей?
  • Где в Писаниях сказано, что нельзя материться?

Views 1 072
Rating 4.9 / 5
Added 01.07.2021
Author esxatos
Rate this publication:
4.9/5 (7)

Comments (4 comments)

L
lapshinva 3 years ago

Благодарствую! 
E
ekseget 5 years ago

Любопытно почитать, с благодарностью!!!!!
D
deynar 5 years ago

Небезинтересная книжица.
G
gios76 9 years ago

спасибо

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