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Кукля – Христианские рассказы со Святой земли

Игорь Кукля – Христианские рассказы со Святой земли
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology
Книга “Христианские рассказы со Святой Земли” — это духовное путешествие, которое приглашает читателя прикоснуться к глубинам христианской веры. Написанная в период с 2016 по 2024 гг. в Израиле, она сочетает в себе богословские размышления, практические советы и философские рассуждения в свете святоотеческого Предания церкви, при этом сохраняет теплый, доступный и разговорный стиль.
Эта книга предназначена для тех, кто только начинает свой путь к Богу, и для тех, кто стремится углубить свою веру. Здесь находятся ответы на актуальные вопросы современности через призму вечной истины, данной нам в Священном Писании и наследии церкви. Тексты написаны так, словно автор ведет дружескую беседу с читателем, что делает сложные богословские истины понятными и близкими.
Особое место в книге занимают диалоги двух вымышленных персонажей — Мойше и Лии, новообращенных иудеев, которые открыли для себя истину христианства. Мойше, мудрый духовный наставник, делится своим опытом, а Лия, задавая искренние и наивные вопросы, открывает новые перспективы. Их беседы — это своего рода духовные разговоры, которые помогают увидеть сложные вещи простым языком, словно они происходят здесь и сейчас, за чашкой чая.
Каждая глава сопровождается уникальными фотографиями, отражающими как современные реалии, так и библейские моменты жизни Израиля.
В текстах подчеркивается ключевая роль Таинства Причастия, молитвы, любви и верности в жизни каждого христианина. Автор делится практическими советами о том, как бороться с искушениями, укреплять дух и жить в согласии с Божьей волей.

Игорь Кукля – Христианские рассказы со Святой земли

Первое издание. – Хайфа, 2024. – 178 с.

Игорь Кукля – Христианские рассказы со Святой земли - Содержание

  • От автора
  • Говоришь, кто такие православные?
  • Добро и зло
  • Любовь все переносит
  • Христос заглядывает в окно
  • О тоске по родине
  • Цфат — город стоящий на верху горы
  • Рождество без Христа
  • После святого Причастия
  • Верую
  • Человеколюбие становится незаконным
  • Карантинный рассказ со Святой Земли
  • Рождество Христово
  • О молитве
  • Прах ты и в прах возвратишься
  • Будучи образом Божьим
  • Скажи горе сей
  • Про Песнь Песней
  • Давайте гнать бесов вон от себя
  • Деревья сами удобряют себя
  • О талантах
  • Море притягивает взгляд
  • Нашел себя среди фарисеев
  • И, воспев, пошли на гору Елеонскую
  • Уникальные дары
  • О планировании дел
  • Разные виды Тель Авива
  • Халед и директор
  • Певец на рынке
  • День Независимости
  • Кувуклия
  • Желание измениться
  • Старший сын из притчи Христа
  • Новый год деревьев
  • Диалог об обрезании Господнем
  • Яко красная палата
  • Диалог о длинных молитвах
  • Свете Тихий
  • Отче наш
  • Диалог о кадиле
  • Восток
  • Пророк Амос
  • Каббала
  • Ортодоксальные евреи
  • Поздний дождь малкош
  • Растения выросли без солнца
  • Смотреть на небо
  • Диалог о благодати
  • Всякая неправда есть грех
  • Краткая молитва
  • Диалог о стрелах лукавого
  • Заключение
  • Об авторе
Views 186
Rating 4.5 / 5
Added 14.12.2024
Author brat Vadim
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4.5/5 (1)

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