Книга “Христианские рассказы со Святой Земли” — это духовное путешествие, которое приглашает читателя прикоснуться к глубинам христианской веры. Написанная в период с 2016 по 2024 гг. в Израиле, она сочетает в себе богословские размышления, практические советы и философские рассуждения в свете святоотеческого Предания церкви, при этом сохраняет теплый, доступный и разговорный стиль.

Эта книга предназначена для тех, кто только начинает свой путь к Богу, и для тех, кто стремится углубить свою веру. Здесь находятся ответы на актуальные вопросы современности через призму вечной истины, данной нам в Священном Писании и наследии церкви. Тексты написаны так, словно автор ведет дружескую беседу с читателем, что делает сложные богословские истины понятными и близкими.

Особое место в книге занимают диалоги двух вымышленных персонажей — Мойше и Лии, новообращенных иудеев, которые открыли для себя истину христианства. Мойше, мудрый духовный наставник, делится своим опытом, а Лия, задавая искренние и наивные вопросы, открывает новые перспективы. Их беседы — это своего рода духовные разговоры, которые помогают увидеть сложные вещи простым языком, словно они происходят здесь и сейчас, за чашкой чая.

Каждая глава сопровождается уникальными фотографиями, отражающими как современные реалии, так и библейские моменты жизни Израиля.

В текстах подчеркивается ключевая роль Таинства Причастия, молитвы, любви и верности в жизни каждого христианина. Автор делится практическими советами о том, как бороться с искушениями, укреплять дух и жить в согласии с Божьей волей.

Игорь Кукля – Христианские рассказы со Святой земли

Первое издание. – Хайфа, 2024. – 178 с.

Игорь Кукля – Христианские рассказы со Святой земли - Содержание