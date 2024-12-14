Кукля – Христианские рассказы со Святой земли
Книга “Христианские рассказы со Святой Земли” — это духовное путешествие, которое приглашает читателя прикоснуться к глубинам христианской веры. Написанная в период с 2016 по 2024 гг. в Израиле, она сочетает в себе богословские размышления, практические советы и философские рассуждения в свете святоотеческого Предания церкви, при этом сохраняет теплый, доступный и разговорный стиль.
Эта книга предназначена для тех, кто только начинает свой путь к Богу, и для тех, кто стремится углубить свою веру. Здесь находятся ответы на актуальные вопросы современности через призму вечной истины, данной нам в Священном Писании и наследии церкви. Тексты написаны так, словно автор ведет дружескую беседу с читателем, что делает сложные богословские истины понятными и близкими.
Особое место в книге занимают диалоги двух вымышленных персонажей — Мойше и Лии, новообращенных иудеев, которые открыли для себя истину христианства. Мойше, мудрый духовный наставник, делится своим опытом, а Лия, задавая искренние и наивные вопросы, открывает новые перспективы. Их беседы — это своего рода духовные разговоры, которые помогают увидеть сложные вещи простым языком, словно они происходят здесь и сейчас, за чашкой чая.
Каждая глава сопровождается уникальными фотографиями, отражающими как современные реалии, так и библейские моменты жизни Израиля.
В текстах подчеркивается ключевая роль Таинства Причастия, молитвы, любви и верности в жизни каждого христианина. Автор делится практическими советами о том, как бороться с искушениями, укреплять дух и жить в согласии с Божьей волей.
Игорь Кукля – Христианские рассказы со Святой земли
Первое издание. – Хайфа, 2024. – 178 с.
Игорь Кукля – Христианские рассказы со Святой земли - Содержание
- От автора
- Говоришь, кто такие православные?
- Добро и зло
- Любовь все переносит
- Христос заглядывает в окно
- О тоске по родине
- Цфат — город стоящий на верху горы
- Рождество без Христа
- После святого Причастия
- Верую
- Человеколюбие становится незаконным
- Карантинный рассказ со Святой Земли
- Рождество Христово
- О молитве
- Прах ты и в прах возвратишься
- Будучи образом Божьим
- Скажи горе сей
- Про Песнь Песней
- Давайте гнать бесов вон от себя
- Деревья сами удобряют себя
- О талантах
- Море притягивает взгляд
- Нашел себя среди фарисеев
- И, воспев, пошли на гору Елеонскую
- Уникальные дары
- О планировании дел
- Разные виды Тель Авива
- Халед и директор
- Певец на рынке
- День Независимости
- Кувуклия
- Желание измениться
- Старший сын из притчи Христа
- Новый год деревьев
- Диалог об обрезании Господнем
- Яко красная палата
- Диалог о длинных молитвах
- Свете Тихий
- Отче наш
- Диалог о кадиле
- Восток
- Пророк Амос
- Каббала
- Ортодоксальные евреи
- Поздний дождь малкош
- Растения выросли без солнца
- Смотреть на небо
- Диалог о благодати
- Всякая неправда есть грех
- Краткая молитва
- Диалог о стрелах лукавого
- Заключение
- Об авторе
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