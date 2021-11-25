Жили в одном древнем городе страны гор два преданных друга. Так они привыкли друг к другу, что и дня не могли прожить, чтобы не повидаться.

И вот случилось так, что один из друзей по имени Дердохош заболел и слёг в постель. Каких только лекарей и знахарей не приглашали родители Дердохоша, чтобы вылечить сына от постигшего его недуга. Но никто и никак помочь ему не мог. С каждым днём он, подобно горящей свече, таял, худел, уходил в беспамятство. Но был у Дердохоша друг по имени Немюрюм, что значит «бессмертный». Он ни на минуту не отходил от постели больного. День сменялся ночью, ночь – днём, но он и глаз не смыкал: всё сидел у изголовья друга, стараясь хоть как-то разделить его участь и тем самым утешить, облегчить недуг.

Но неизвестная болезнь, в конце концов, свершила своё непоправимое, коварное дело, и Дердохош умер. Предали тело усопшего земле и разошлись. Немюрюм места себе не мог найти – так сильно он переживал смерть своего друга. Целыми днями и ночами думал о случившемся.

«Почему же люди умирают? – не переставая думал он. – Разве нет такого места, где никто и никогда не умирает?» – вопрошал он сам себя, теребя душу, будоража ум.

Шли дни, а вопросы эти не покидали его. И вот в один из дней Немюрюм обратился к своей матери:

– Неужели и ты умрёшь, как и мой друг?

Мать очень удивили эти слова, и ей даже подумалось, что сын её сошёл с ума.

– Если прадеды, деды, отцы наши не умирали, то и я не умру, – шутя ответила мать. – Ничего вечного нет. Все живут, пока за ни- ми неумолимая смерть не придёт. Никого ещё не было на свете, что- бы не умер... Перестань думать и переживать о смерти друга.

– Нет, мать, я твоим словам не верю. Я буду жить всегда... Я не умру, – ответил Немюрюм матери, – да и имя моё об этом говорит, – заключил он.

– Пусть недруги твои умрут, – ответила мать.

– Мама, я не верю в то, что нет такого места, где бы люди были бессмертны. – Я найду это место, обязательно найду.

– Нет, сынок, такого места на земле. Все под этим Небом рождены для смерти.

– А на Небе тоже умирают? – спросил сын.

– Кто его знает, сынок, – ответила мать.

– А я знаю, – возразил сын, – на Небе не умирают…

И велел сын матери собрать хурджун в дорогу.

– Я должен найти то место, где люди не умирают, – убеждённо повторял сын.

Амалдан Кукуллу - Истории мудрого странника. Книга 2

М.: Амалданик, 2007. – 208 с.: илл.

ISBN 978-5-901546-05-5

Амалдан Кукуллу - Истории мудрого странника. Книга 2 - Содержание