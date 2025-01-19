Вера Кульгавая - Подарок Небес

Михаил стоял посреди большой, залитой ярким летним солнцем поляны, пленённый картиной, столь неожиданно и явственно открывшейся его глазам. Спрятанная в плотном кольце из высоких красноватых сосен, гордо развесивших свои лохматые верхушки, эта лесная лужайка словно сошла со страниц волшебной книги сказок. С первого взгляда складывалось впечатление, что жизнь здесь словно замерла, даже свежий августовский ветерок почти не проникал сюда благодаря надёжной природной преграде в виде мощных сосен-исполинов. Но, присмотревшись повнимательнее, можно было заметить едва уловимые глазом детали суетливого быта её маленьких обитателей: туда-сюда сновали среди мягкой зелёной травы крохотные трудолюбивые букашки, с верхушки старой ели слышалось приглушённое «клёп-клёп- клёп» - милая беседа парочки красногрудых клёстов, а по стволу этого самого дерева бесшумно носились работяги-муравьи, перетаскивая прямо на себе вниз, к подножию ели, мелкие иголки для строительства своего будущего дома.

Чуть поодаль, вдоль ряда величественных сосен, кокетливо поглядывали на редкого в этих краях путника кусты черники, сплошь усеянные спелыми крупными ягодами, порхали с одного яркого цветка на другой разноцветные невесомые бабочки, а цикады-невидимки издавали приятное стрекотание... Молодой мужчина глубоко вдохнул в себя свежий лесной воздух, пропитанный ароматами разогретой на солнце древесины и медового разнотравья, и ещё раз мысленно поблагодарил Камера за предложение погостить в этом прекрасном месте. Небольшой городок, в который он прибыл всего несколько недель назад, был очень уютный, мирный, тихий и красивый. Было в нём что-то таинственно-романтическое: старинные замки, монастыри, церкви... Всё выглядело так, словно жизнь остановилась здесь ещё пару веков назад.

Едва сойдя с поезда, Михаил сразу же отправился на пешую прогулку по городу. Шагая под старинными вывесками с современными названиями, молодой мужчина представлял себя графом в торжественном одеянии и с гордо поднятой головой. Как и рассказывал ему Камер, всё здесь было будто овеяно духом благородной старины. В этом месте хотелось остаться намного дольше, чем просто на пару дней или даже месяцев. Но особенно понравилась Михаилу маленькая церковь в конце города. Этому зданию было около сотни лет. Совсем недавно, на воскресном богослужении, молодой пастор рассказывал о том, как вместе со своими помощниками из числа паствы «подновил» церковь, благодаря чему она, выложенная красным кирпичом и окружённая маленьким садом, с виноградными гроздьями, увивающими её окна, теперь выглядела очень аккуратно и свежо. Достаточно изучив местные достопримечательности и немного освоившись, Михаил решил отправиться за город в лес. Так он и оказался здесь, на этой живописной поляне. Огромные вековые сосны, затейливые лабиринты, состоящие из множества теряющихся в чаще леса тропинок, белки, бесшумно скользящие с ветки на ветку, огромные горы муравейников... Михаил подмечал каждую деталь и не уставал восхищаться красотой созданного Богом мира.

Вера Кульгавая - Подарок Небес

Киев: Золотой город (ФОП Смоленский С. А.), 2021, 144 с.

ISBN 978-966-2640-53-3

Вера Кульгавая - Подарок Небес - Оглавление

Глава I - Глава XX

Эпилог