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Кулиану - Древо гнозиса - гностическая мифология

Кулиану - Древо гнозиса - гностическая мифология
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah
Series Гностицизм (8 books)

...дух не устрашат

Ни время, ни пространство. Он в себе

Обрел свое пространство и создать

В себе из Рая — Ад и Рай из Ада

Он может...

— Мильтон, Потерянный рай

Выводы этой книги безусловно выходят за рамки чисто антикварного интереса, с которым большинство из нас смотрит на гностицизм и другие направления западного дуализма. Введение уже показало нам, что основные теологические споры, приведшие к установлению христианского учения, были играми ума, в которые люди играли друг с другом столетиями, играми, не сильно отличающимися от шахмат (только, возможно, менее сложными), которые не должны были иметь никаких последствий для вовлечённых сторон, в которые нельзя было выиграть, ведь, в отличие от шахмат, в них нет правила мата. Однако, они, тем не менее, привели к моральному и физическому уничтожению многих и к победе посредством применения силы.

Западный дуализм тоже был игрой ума, пересекавшейся с христианской и использовавшей многие её элементы (и персонажей). Это была игра, которая могла не породить внешних последствий, поскольку она существовала в собственном логическом измерении. Однако, больше тысячелетия она приводила своих игроков к гибели от рук людей, обладающих властью. Ранняя христианская теология и западный дуализм были «идеальными объектами» или системами в логическом измерении, внутренне никак не связанными с играми власти, в которые играли от их имени, принадлежавшими к другим измерениям реальности. Как взаимодействие систем происходило в истории — совсем другой вопрос.

Математика хаоса, фрактальная теория и другие математические дисциплины показали упорядоченный характер тех явлений, которые имеют самый анархический облик, и математик Руди Рюкер (Mind Tools, 1987) даже дал математическое определение самому анархическому: индивидуальной субъективности. Потому практически любая сфера мира и человеческого существования может быть определена как игра ума с некоторыми правилами и часто неясными исходами. Среди идеальных объектов или игр ума, в которые играют идеями, не только религия, но и философия и наука предсказуемо оказываются играми, полностью сходными по природе и построенными на том же двоичном принципе. С теми же проблемами, с которыми сталкивались дуалистические мифологии древности, позже столкнулись классическая немецкая философия и современная наука. Данная книга этого продемонстрировать не может, но за ней последуют другие, основной задачей которых будет показать, как работают другие игры ума в науке, а не в религии.

Среди выводов этой книги есть и иные, которые будут изучены далее. Один из них заключается в том, что игры ума имеют с необходимостью сходные механизмы (потому что принципы работы ума и его способности не менялись, по крайней мере, шестьдесят тысяч лет), и потому системы, которые достаточно долго действовали во времени, накладываются друг на друга не только по форме, но и по сути. Имея достаточно сложные данные, мы должны суметь продемонстрировать, что части карты буддистской системы пересекаются с частями христианской системы, частями немецкого идеализма, частями современной научной мысли, поскольку все системы бесконечны и склонны исследовать все данные им возможности. Соответственно, достаточно расширенные, их карты реальности определённо совпадут.

Для многих описание религии как игры ума станет потрясением, и многих верующих оттолкнёт кажущееся умаление их веры. Это не так. Скорее им следует учесть тот поразительный факт, что с системной точки зрения нет противоречия между религией и наукой (которые в одинаковой степени игры ума) и, более того, не должно быть противоречия и среди религий, ведь там, где доступны данные достаточной сложности, можно показать, что религии соответствуют не только на практике (а это операция ума), но и в областях реальности, которые они исследуют. И даже когда религии не пересекаются, их всё равно можно рассматривать как морфодинамическое развитие некоторых базовых правил, полностью умопостигаемых и иногда даже осмысленных.

Если фундаменталисты любой религии встретят эту книгу с меньшей благосклонностью, достаточно того, что её будут приветствовать люди экуменической приверженности и точно те, кто замечают возможные последствия, вероятно, неизбежной волны местного партикуляризма, которая сметает сегодня весь мир. Такая игра, в которую играют неверные умы в неверных местах, может серьёзно подвергнуть опасности два благороднейших завоевания западного ума и общества: что свобода осмысливать всё до предельных последствий не должна ограничиваться никакой властью; и что опасности свободы нельзя приуменьшать её подавлением.

Йоан Кулиану - Древо гнозиса: гностическая мифология от раннего христианства до современного нигилизма

Москва: «Касталия», 2019 г — 314 с.

ISBN 978-5-519.68387-6

Йоан Кулиану - Древо гнозиса: гностическая мифология от раннего христианства до современного нигилизма - Содержание

Предисловие

Благодарности

Введение

  • Глава 1. Дуализм: хронология

  • Глава 2. Мифы о гностицизме: введение

  • Глава 3. Гностический миф 1: Павшая Мудрость

  • Глава 4. Гностический миф 2: Невежественный Демиург

  • Глава 5. Отмена Закона и действительного Отца: Маркион из Синопа

  • Глава 6. Манихейский миф

  • Глава 7. Павликианство или народное маркионитство

  • Глава 8. Богомильство: псевдодуализм

  • Глава 9. Две религии катаров

  • Глава 10. Древо Гнозиса

  • Глава 11. Современный нигилизм

  • Эпилог. Игры, в которые играют люди

Библиография

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Added 15.01.2026
Author esxatos
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