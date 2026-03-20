Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кулиану - Эрос и магия в эпоху Возрождения

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah

В центре внимания автора находится «фантазмическая психология» — забытая наука Ренессанса о том, как образы (фантазмы) проникают в нашу душу через посредство «пневмы» (тонкой субстанции между телом и духом).

Ключевые идеи:

  • Эрос как клей Вселенной: Для мага Возрождения (такого как Джордано Бруно или Марсилио Фичино) любовь — это не просто чувство, а мощнейшая магическая сила. Маг — это «манипулятор Эроса», который умеет связывать людей и события через их желания.

  • Искусство памяти и воображения: Кулиану описывает, как маги использовали сложные системы образов для тренировки ума, веря, что овладение внутренними картинками дает власть над внешней реальностью.

  • Великая цензура воображения: Книга объясняет, как Реформация и Контрреформация «убили» ренессансную магию. Запрет на работу с внутренними образами привел к возникновению строгого научного рационализма, лишенного цвета и эмоций.

Йоан Петру Кулиану - Эрос и магия в эпоху Возрождения

Перевод с французского

Научный редактор Матвей Фиалко

Издательство Ивана Лимбаха

Санкт-Петербург 2017

ISBN 978-5-89059-299-6

592 с

Йоан Петру Кулиану - Эрос и магия в эпоху Возрождения - Содержание

Вступление

Введение

Часть первая. Работа воображаемого

Глава I. История воображаемого

Глава II. Эмпирическая психология и глубинная психология эроса

Глава III. Опасные связи

Часть вторая. Великий манипулятор

Глава IV. Эрос и Магия

Глава V. Пневматическая магия

Глава VI. Интерсубъективная магия

Глава VII. Демоническая магия

Часть третья. Финал

Глава VIII. 1484

Глава IX. Запрет воображаемого

Глава X. Доктор Фауст: от Антиохии до Севильи

Приложения

Список сокращений для ряда упомянутых произведений

Примечания

Библиография

Views 43
Rating
Added 20.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

