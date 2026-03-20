Эрос как клей Вселенной: Для мага Возрождения (такого как Джордано Бруно или Марсилио Фичино) любовь — это не просто чувство, а мощнейшая магическая сила. Маг — это «манипулятор Эроса», который умеет связывать людей и события через их желания.