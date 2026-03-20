Кулиану - Эрос и магия в эпоху Возрождения
В центре внимания автора находится «фантазмическая психология» — забытая наука Ренессанса о том, как образы (фантазмы) проникают в нашу душу через посредство «пневмы» (тонкой субстанции между телом и духом).
Ключевые идеи:
Эрос как клей Вселенной: Для мага Возрождения (такого как Джордано Бруно или Марсилио Фичино) любовь — это не просто чувство, а мощнейшая магическая сила. Маг — это «манипулятор Эроса», который умеет связывать людей и события через их желания.
Искусство памяти и воображения: Кулиану описывает, как маги использовали сложные системы образов для тренировки ума, веря, что овладение внутренними картинками дает власть над внешней реальностью.
Великая цензура воображения: Книга объясняет, как Реформация и Контрреформация «убили» ренессансную магию. Запрет на работу с внутренними образами привел к возникновению строгого научного рационализма, лишенного цвета и эмоций.
Перевод с французского
Научный редактор Матвей Фиалко
Издательство Ивана Лимбаха
Санкт-Петербург 2017
ISBN 978-5-89059-299-6
592 с
Йоан Петру Кулиану - Эрос и магия в эпоху Возрождения - Содержание
Вступление
Введение
Часть первая. Работа воображаемого
Глава I. История воображаемого
Глава II. Эмпирическая психология и глубинная психология эроса
Глава III. Опасные связи
Часть вторая. Великий манипулятор
Глава IV. Эрос и Магия
Глава V. Пневматическая магия
Глава VI. Интерсубъективная магия
Глава VII. Демоническая магия
Часть третья. Финал
Глава VIII. 1484
Глава IX. Запрет воображаемого
Глава X. Доктор Фауст: от Антиохии до Севильи
Приложения
Список сокращений для ряда упомянутых произведений
Примечания
Библиография
