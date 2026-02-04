Эпистемолог пользуется материалом, собранным историком, чтобы понять, что именно лежит в основе заявлений всех этих людей. Другими словами, вопрос, который задает эпистемолог, можно перефразировать следующим образом: Какова реальность этих миров, которых, как сообщается, посещало множество людей? Являются ли они частью нашей физической вселенной? Может быть, это параллельные или ментальные вселенные? И, во всех этих случаях, как можно получить к ним доступ?

Йоан Кулиану - По ту сторону. Посещение иных миров от Гильгамеша до Эйнштейна

Касталия, 2022. — 248 стр.

ISBN 978-5-521-18628-0

Йоан Кулиану - По ту сторону. Посещение иных миров от Гильгамеша до Эйнштейна - Содержание

Предисловие

Благодарности

Введение

1. Набор историка для четвертого измерения

2. Свободный дух ищет свободный дух

3. Темные сокровища

4. Куклы, кукольные домики и боги

5. Полеты на журавлях, восхождение душ и невесты-призраки в даосском Китае

6. Странствия ума

7. От священного безумия до духовного видения

8. Греческие шаманы и целители

9. Семь дворцов и колесница Бога

10. Межпланетные путешествия

11. Апогей путешествий в другие миры

Заключение