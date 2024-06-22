Библия с первых же слов, с первой своей страницы говорит о начале всего сущего. Она от начала своего повествования снимает покров с неизвестного, раскрывает загадку бытия и основы мироздания, сообщает о происхождении жизни на земле («генезис»). И нет ничего прекраснее, ничего более удовлетворяющего запросы ума и сердца, открывающего причины всех причин, чем Священное Писание.

Описанное в Библии сотворение мира и всего живущего подтверждается классической наукой и, прежде всего, учеными креационистами (от лат. creatio — творение). «В начале сотворил Бог небо и землю» — Быт. 1, 1. И последняя страница Библии говорит о том же: «И увидел я новое небо и новую землю» — Откр. 21, 1. Это значит, что процесс творения продолжается, начало сопрягается с концом, осуществляются слова Господни: «Я есмь Алфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» — Откр. 1, 8; «Я есмь... первый и последний» — Откр. 1, 10 (а также Откр. 1, 17; 22, 13). Или, как восклицал псалмопевец: «От века и до века Ты — Бог» — Пс. 89, 3; «...се, творю все новое», — говорит Господь (Откр. 21, 5).

Виталий Куликов - Подвиг души

Москва 2015

Виталий Куликов - Подвиг души - Содержание

Предисловие

«В начале сотворил Бог небо и землю»

Грехопадение — трагедия человечества

«Рука Господня не сократилась, чтобы спасать»

«Пусть злословит»

«Вот, здесь больше Соломона»

«Изолью Дух благодати и умиления»

«Радуйся, Благодатная!»

«Величит душа моя Господа»

«Пойдем в Вифлеем...»

«Родился вам Спаситель, Который есть Христос Господь»

«Видели очи мои спасение Твое»

Крещение Иисуса Христа

«Я свет миру»

«Муж праведный и святый»

«Ему должно расти, а мне умаляться»

«Отойди от Меня, сатана»

Торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим

«Благословен Царь, грядущий во имя Господне!»

«И когда насмеялись над Ним...»

Подвиг любви

Победа Иисуса Христа над адом и смертью

«Христос, спаси... нас»

Спасающая любовь Божия

Сын Человеческий пришел спасать души

«Он уничижил Себя Самого»

Христос — умилостивление за грехи наши

«Христос... пострадал за грехи наши»

«Примиритесь с Богом»

«Поглощена смерть победою»

«Христос... приобрел вечное искупление»

Христос однажды подъял грехи многих

«Помыслите о Претерпевшем... над Собою поругание от грешников»

«Он воскрес!»

«Это Господь»

«Вы воскресли со Христом»

«Соединены подобием смерти»

«Хорошо нам быть здесь»

«На Него мы уповали»

«Кто жаждет, иди ко Мне и пей»

«Бог ныне повелевает людям... покаяться»

«Остановитесь на путях ваших»

«Ныне пришло спасение дому сему»

«Если не покаетесь... погибнете»

Дом горшечника

«Верою пали стены Иерихонские»

«День сей — день радостной вести»

«Храни сердце твое»

«Какою мерою мерите»

«Она... положила все, что имела»

Возлюби Господа и ближнего своего

«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди»

Дом на камне

«Бодрствуйте и молитесь»

«Исправьте пути ваши и деяния ваши»

«О, если бы ты внимал заповедям Моим!»

«Имейте добрую совесть»

«Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью»

«Призови Меня в день скорби»

Человек Божий

«Камень... краеугольный, драгоценный»

«Исполняйтесь Духом»

«Должно вам родиться свыше»

«Славлю Тебя, Господи!»

«Слова истины и здравого смысла»

«Тавифа! Встань»

«Стали побивать его камнями»

«Расскажи, что сотворил тебе Бог»

Исцеление слепого

«Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня»

«Становилось темно, а Иисус не приходил к ним»

«Пойдем и возвратимся к Господу!»

«Он ввел меня в дом пира»

«Не заботьтесь»

«Искал Я у них человека... но не нашел»

«Кто постыдится Меня и Моих слов»

«Бог небесный... благопоспешит нам»

«И не думали...»

«И отделит одних от других»

«Горе им, что они удалились от Меня»

«Я не забуду тебя»

Добрый самарянин

«Я... был мертв, и се, жив во веки веков»

«Господи! Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь»

«Кого предузнал, тем и предопределил»

«Что воздам Господу?»

«Хвалящийся хвались Господом»

Сила молитвы хвалы

«Сын Человеческий пришед найдет ли веру на земле?»

«Уразумейте... Иисуса Христа»

«Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство?»

«Немощного в вере принимайте без споров о мнениях»

«Начальник есть Божий слуга»

«Я есмь истинная виноградная Лоза»

«Скажите праведнику, что благо ему»

«Храни себя чистым»

«Вы — письмо Христово»

«Следуй за Мною»

«Если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда»

«Радуйтесь о Господе»

«Что такое жизнь ваша?»

«Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?»

На пути к вечности

«Что будет нам?»

«Сторож! сколько ночи?»

«Готовь себе нужное для переселения»

«Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены»

Сеяние и жатва не прекратятся

Исполнение пророчества о сошествии Святого Духа

Мы соработники у Бога

«Имя Ему: «Слово Божие»

«Свят, свят, свят Господь Саваоф!»

Притчи

Притча о злых виноградарях

Притча о потерянной овце

Притча о бесплодной смоковнице

В Бога богатейте!

«Вот, жених идет»

«Как ты вошел сюда не в брачной одежде?»

Виталий Григорьевич Куликов. Краткая биография