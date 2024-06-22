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Куликов - Подвиг души

Виталий Куликов - Подвиг души
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History
Библия с первых же слов, с первой своей страницы говорит о начале всего сущего. Она от начала своего повествования снимает покров с неизвестного, раскрывает загадку бытия и основы мироздания, сообщает о происхождении жизни на земле («генезис»). И нет ничего прекраснее, ничего более удовлетворяющего запросы ума и сердца, открывающего причины всех причин, чем Священное Писание.
Описанное в Библии сотворение мира и всего живущего подтверждается классической наукой и, прежде всего, учеными креационистами (от лат. creatio — творение). «В начале сотворил Бог небо и землю» — Быт. 1, 1. И последняя страница Библии говорит о том же: «И увидел я новое небо и новую землю» — Откр. 21, 1. Это значит, что процесс творения продолжается, начало сопрягается с концом, осуществляются слова Господни: «Я есмь Алфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» — Откр. 1, 8; «Я есмь... первый и последний» — Откр. 1, 10 (а также Откр. 1, 17; 22, 13). Или, как восклицал псалмопевец: «От века и до века Ты — Бог» — Пс. 89, 3; «...се, творю все новое», — говорит Господь (Откр. 21, 5).

Виталий Куликов - Подвиг души

Москва 2015

Виталий Куликов - Подвиг души - Содержание

Предисловие
  • «В начале сотворил Бог небо и землю»
  • Грехопадение — трагедия человечества
  • «Рука Господня не сократилась, чтобы спасать»
  • «Пусть злословит»
  • «Вот, здесь больше Соломона»
  • «Изолью Дух благодати и умиления»
  • «Радуйся, Благодатная!»
  • «Величит душа моя Господа»
  • «Пойдем в Вифлеем...»
  • «Родился вам Спаситель, Который есть Христос Господь»
  • «Видели очи мои спасение Твое»
  • Крещение Иисуса Христа
  • «Я свет миру»
  • «Муж праведный и святый»
  • «Ему должно расти, а мне умаляться»
  • «Отойди от Меня, сатана»
  • Торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим
  • «Благословен Царь, грядущий во имя Господне!»
  • «И когда насмеялись над Ним...»
  • Подвиг любви
  • Победа Иисуса Христа над адом и смертью
  • «Христос, спаси... нас»
  • Спасающая любовь Божия
  • Сын Человеческий пришел спасать души
  • «Он уничижил Себя Самого»
  • Христос — умилостивление за грехи наши
  • «Христос... пострадал за грехи наши»
  • «Примиритесь с Богом»
  • «Поглощена смерть победою»
  • «Христос... приобрел вечное искупление»
  • Христос однажды подъял грехи многих
  • «Помыслите о Претерпевшем... над Собою поругание от грешников»
  • «Он воскрес!»
  • «Это Господь»
  • «Вы воскресли со Христом»
  • «Соединены подобием смерти»
  • «Хорошо нам быть здесь»
  • «На Него мы уповали»
  • «Кто жаждет, иди ко Мне и пей»
  • «Бог ныне повелевает людям... покаяться»
  • «Остановитесь на путях ваших»
  • «Ныне пришло спасение дому сему»
  • «Если не покаетесь... погибнете»
  • Дом горшечника
  • «Верою пали стены Иерихонские»
  • «День сей — день радостной вести»
  • «Храни сердце твое»
  • «Какою мерою мерите»
  • «Она... положила все, что имела»
  • Возлюби Господа и ближнего своего
  • «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди»
  • Дом на камне
  • «Бодрствуйте и молитесь»
  • «Исправьте пути ваши и деяния ваши»
  • «О, если бы ты внимал заповедям Моим!»
  • «Имейте добрую совесть»
  • «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью»
  • «Призови Меня в день скорби»
  • Человек Божий
  • «Камень... краеугольный, драгоценный»
  • «Исполняйтесь Духом»
  • «Должно вам родиться свыше»
  • «Славлю Тебя, Господи!»
  • «Слова истины и здравого смысла»
  • «Тавифа! Встань»
  • «Стали побивать его камнями»
  • «Расскажи, что сотворил тебе Бог»
  • Исцеление слепого
  • «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня»
  • «Становилось темно, а Иисус не приходил к ним»
  • «Пойдем и возвратимся к Господу!»
  • «Он ввел меня в дом пира»
  • «Не заботьтесь»
  • «Искал Я у них человека... но не нашел»
  • «Кто постыдится Меня и Моих слов»
  • «Бог небесный... благопоспешит нам»
  • «И не думали...»
  • «И отделит одних от других»
  • «Горе им, что они удалились от Меня»
  • «Я не забуду тебя»
  • Добрый самарянин
  • «Я... был мертв, и се, жив во веки веков»
  • «Господи! Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь»
  • «Кого предузнал, тем и предопределил»
  • «Что воздам Господу?»
  • «Хвалящийся хвались Господом»
  • Сила молитвы хвалы
  • «Сын Человеческий пришед найдет ли веру на земле?»
  • «Уразумейте... Иисуса Христа»
  • «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство?»
  • «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях»
  • «Начальник есть Божий слуга»
  • «Я есмь истинная виноградная Лоза»
  • «Скажите праведнику, что благо ему»
  • «Храни себя чистым»
  • «Вы — письмо Христово»
  • «Следуй за Мною»
  • «Если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда»
  • «Радуйтесь о Господе»
  • «Что такое жизнь ваша?»
  • «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?»
  • На пути к вечности
  • «Что будет нам?»
  • «Сторож! сколько ночи?»
  • «Готовь себе нужное для переселения»
  • «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены»
  • Сеяние и жатва не прекратятся
  • Исполнение пророчества о сошествии Святого Духа
  • Мы соработники у Бога
  • «Имя Ему: «Слово Божие»
  • «Свят, свят, свят Господь Саваоф!»
  • Притчи
  • Притча о злых виноградарях
  • Притча о потерянной овце
  • Притча о бесплодной смоковнице
  • В Бога богатейте!
  • «Вот, жених идет»
  • «Как ты вошел сюда не в брачной одежде?»
Виталий Григорьевич Куликов. Краткая биография
Views 187
Rating 4.8 / 5
Added 22.06.2024
Author brat Andron
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4.8/5 (2)

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