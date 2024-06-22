Куликов - Подвиг души
Библия с первых же слов, с первой своей страницы говорит о начале всего сущего. Она от начала своего повествования снимает покров с неизвестного, раскрывает загадку бытия и основы мироздания, сообщает о происхождении жизни на земле («генезис»). И нет ничего прекраснее, ничего более удовлетворяющего запросы ума и сердца, открывающего причины всех причин, чем Священное Писание.
Описанное в Библии сотворение мира и всего живущего подтверждается классической наукой и, прежде всего, учеными креационистами (от лат. creatio — творение). «В начале сотворил Бог небо и землю» — Быт. 1, 1. И последняя страница Библии говорит о том же: «И увидел я новое небо и новую землю» — Откр. 21, 1. Это значит, что процесс творения продолжается, начало сопрягается с концом, осуществляются слова Господни: «Я есмь Алфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» — Откр. 1, 8; «Я есмь... первый и последний» — Откр. 1, 10 (а также Откр. 1, 17; 22, 13). Или, как восклицал псалмопевец: «От века и до века Ты — Бог» — Пс. 89, 3; «...се, творю все новое», — говорит Господь (Откр. 21, 5).
Виталий Куликов - Подвиг души
Москва 2015
Виталий Куликов - Подвиг души - Содержание
Предисловие
- «В начале сотворил Бог небо и землю»
- Грехопадение — трагедия человечества
- «Рука Господня не сократилась, чтобы спасать»
- «Пусть злословит»
- «Вот, здесь больше Соломона»
- «Изолью Дух благодати и умиления»
- «Радуйся, Благодатная!»
- «Величит душа моя Господа»
- «Пойдем в Вифлеем...»
- «Родился вам Спаситель, Который есть Христос Господь»
- «Видели очи мои спасение Твое»
- Крещение Иисуса Христа
- «Я свет миру»
- «Муж праведный и святый»
- «Ему должно расти, а мне умаляться»
- «Отойди от Меня, сатана»
- Торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим
- «Благословен Царь, грядущий во имя Господне!»
- «И когда насмеялись над Ним...»
- Подвиг любви
- Победа Иисуса Христа над адом и смертью
- «Христос, спаси... нас»
- Спасающая любовь Божия
- Сын Человеческий пришел спасать души
- «Он уничижил Себя Самого»
- Христос — умилостивление за грехи наши
- «Христос... пострадал за грехи наши»
- «Примиритесь с Богом»
- «Поглощена смерть победою»
- «Христос... приобрел вечное искупление»
- Христос однажды подъял грехи многих
- «Помыслите о Претерпевшем... над Собою поругание от грешников»
- «Он воскрес!»
- «Это Господь»
- «Вы воскресли со Христом»
- «Соединены подобием смерти»
- «Хорошо нам быть здесь»
- «На Него мы уповали»
- «Кто жаждет, иди ко Мне и пей»
- «Бог ныне повелевает людям... покаяться»
- «Остановитесь на путях ваших»
- «Ныне пришло спасение дому сему»
- «Если не покаетесь... погибнете»
- Дом горшечника
- «Верою пали стены Иерихонские»
- «День сей — день радостной вести»
- «Храни сердце твое»
- «Какою мерою мерите»
- «Она... положила все, что имела»
- Возлюби Господа и ближнего своего
- «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди»
- Дом на камне
- «Бодрствуйте и молитесь»
- «Исправьте пути ваши и деяния ваши»
- «О, если бы ты внимал заповедям Моим!»
- «Имейте добрую совесть»
- «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью»
- «Призови Меня в день скорби»
- Человек Божий
- «Камень... краеугольный, драгоценный»
- «Исполняйтесь Духом»
- «Должно вам родиться свыше»
- «Славлю Тебя, Господи!»
- «Слова истины и здравого смысла»
- «Тавифа! Встань»
- «Стали побивать его камнями»
- «Расскажи, что сотворил тебе Бог»
- Исцеление слепого
- «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня»
- «Становилось темно, а Иисус не приходил к ним»
- «Пойдем и возвратимся к Господу!»
- «Он ввел меня в дом пира»
- «Не заботьтесь»
- «Искал Я у них человека... но не нашел»
- «Кто постыдится Меня и Моих слов»
- «Бог небесный... благопоспешит нам»
- «И не думали...»
- «И отделит одних от других»
- «Горе им, что они удалились от Меня»
- «Я не забуду тебя»
- Добрый самарянин
- «Я... был мертв, и се, жив во веки веков»
- «Господи! Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь»
- «Кого предузнал, тем и предопределил»
- «Что воздам Господу?»
- «Хвалящийся хвались Господом»
- Сила молитвы хвалы
- «Сын Человеческий пришед найдет ли веру на земле?»
- «Уразумейте... Иисуса Христа»
- «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство?»
- «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях»
- «Начальник есть Божий слуга»
- «Я есмь истинная виноградная Лоза»
- «Скажите праведнику, что благо ему»
- «Храни себя чистым»
- «Вы — письмо Христово»
- «Следуй за Мною»
- «Если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда»
- «Радуйтесь о Господе»
- «Что такое жизнь ваша?»
- «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?»
- На пути к вечности
- «Что будет нам?»
- «Сторож! сколько ночи?»
- «Готовь себе нужное для переселения»
- «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены»
- Сеяние и жатва не прекратятся
- Исполнение пророчества о сошествии Святого Духа
- Мы соработники у Бога
- «Имя Ему: «Слово Божие»
- «Свят, свят, свят Господь Саваоф!»
- Притчи
- Притча о злых виноградарях
- Притча о потерянной овце
- Притча о бесплодной смоковнице
- В Бога богатейте!
- «Вот, жених идет»
- «Как ты вошел сюда не в брачной одежде?»
Виталий Григорьевич Куликов. Краткая биография
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