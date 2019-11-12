Галина Куликова - Английский язык для православных духовных учебных заведений

Настоящий учебник предназначен для дальнейшего изучения английского языка студентами православных духовных учебных заведений. Учебник методически ориентирован на развитие навыков устной речи в объёме отобранного грамматического и лексического материала, а также на обучение чтению и пониманию специальных текстов средней сложности в пределах учебной программы.

Артикль является самым распространённым определителем существительного, т. е. указывает, что слово, при котором он стоит, принадлежит к разряду существительных. В английском языке есть два артикля: неопределённый - а (ап) и определённый - the. Перед словами, начинающимися с согласного звука, неопределённый артикль имеет форму «а» и произносится [э]: a book, a table. Перед словами, начинающимися с гласной, он стоит в форме «ап» и произносится [эп]: an arm, an army, an apple.

Неопределённый артикль исторически происходит от числительного «один» и поэтому употребляется с исчисляемыми существительными в единственном числе. Он просто называет предмет, ничем не выделяя его из предметов данного класса: Give те a pencil. Дайте мне карандаш (любой, какой угодно, один из карандашей).

Определённый артикль «the» произошёл от указательного местоимения «that» и употребляется как с исчисляемыми существительными в единственном и множественном числе, так и с неисчисляемыми существительными, когда нужно выделить из всех предметов или лиц данного класса один предмет или лицо: Give те the pencil from ту table. Дайте мне карандаш с моего стола (именно тот карандаш, который лежит у меня на столе, а не какой-то другой). The water in your glass is cold. Вода в вашем стакане холодная (именно та вода, которая находится в стакане). Артикль, как и другие определители, ставится перед существительным. Если перед существительным стоят определения, то артикль ставится перед ними.