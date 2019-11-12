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Куликова - Английский язык для православных духовных учебных заведений

Галина Куликова - Английский язык для православных духовных учебных заведений
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Category ESXATOS BOOKS
Настоящий учебник предназначен для дальнейшего изучения английского языка студентами православных духовных учебных заведений. Учебник методически ориентирован на развитие навыков устной речи в объёме отобранного грамматического и лексического материала, а также на обучение чтению и пониманию специальных текстов средней сложности в пределах учебной программы.
Для студентов сектора заочного обучения в учебник включены задания для выполнения письменно контрольных работ № 13 после уроков 3, 6, 10 соответственно.
Учебник включает:
  1. Методическую записку.
  2. Фонетико-коррективный курс с прописью, имеющий целью оказать помощь изучающим английский язык студентам, в восстановлении навыков произношения и техники чтения перед началом обучения по программе духовной семинарии на аудиторных занятиях под руководством преподавателя или самостоятельно, и включающий введение, английский алфавит, уроки 1-10 и приложение (сводные таблицы правил чтения; список количественных и порядковых числительных с транскрипцией; перечень основных отличий американского произношения от английского; некоторые молитвы на английском и русском языках).
  3. Основной курс учебника, состоящий из уроков 1-10 и приложения (список нестандартных глаголов; сведения о некоторых особенностях английского текста Библии; список сокращений при ссылках на Библию; перечень названий поместных церквей и титулов их глав; слова и сокращения, заимствованные из латинского языка, а также сокращённые формы слов; библейские идиомы; главные православные праздники и многодневные посты; различия в нумерации глав и стихов в английской и русской Библии; формы обращения к священнослужителям; географические названия и имена, наиболее часто встречающиеся в церковной истории). В конце уроков приводятся молитвы, тропари двунадесятых праздников и цитаты из Евангелия.

Галина Куликова - Английский язык для православных духовных учебных заведений

Сергиев Посад: издательство МПДА, 2013 г. — 522 с.
ISBN 978-5-905193-06-4

Галина Куликова - Английский язык для православных духовных учебных заведений - Содержание

Предисловие
Методическая записка
ФОНЕТИКО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС
ОСНОВНОЙ КУРС
  • УРОК 1 Страна изучаемого языка
  • УРОК 2 Жития Святых
  • УРОКЗ Православный храм
  • УРОК 4 Православная Церковь в Америке
  • УРОК 5 Русская Православная Церковь
  • УРОК 6 Наша вера. Быть православным
  • УРОК 7 Земная жизнь и служение Спасителя
  • УРОК 8 Божественная Литургия
  • УРОК 9 Символика Церкви.
  • УРОК 10
SUPPLEMENT (Приложение)
  • Список неправильных глаголов
  • О некоторых особенностях английского текста Библии
  • Крылатые высказывания (Famous quotations)
  • Церкви и титулы их глав
  • Русская Православная Церковь: священнослужители и обращения к ним
  • Библейские идиомы
  • Список общепринятых сокращений названий книг, входящих в состав Библии
  • Главные православные праздники и многодневные посты
  • Сокращённые формы (Contractions)
  • Слова и сокращения, заимствованные из латинского языка
  • Географические названия, наиболее часто встречающиеся в церковной истории
  • Имена, наиболее часто встречающиеся в истории церкви
  • Британский и американский варианты английского языка. Различия в лексике, правописании и грамматике
  • Различия в нумерации глав и стихов в английской и русской Библии
Литература

Галина Куликова - Английский язык для православных духовных учебных заведений - Основной курс

Артикль является самым распространённым определителем существительного, т. е. указывает, что слово, при котором он стоит, принадлежит к разряду существительных. В английском языке есть два артикля: неопределённый - а (ап) и определённый - the. Перед словами, начинающимися с согласного звука, неопределённый артикль имеет форму «а» и произносится [э]: a book, a table. Перед словами, начинающимися с гласной, он стоит в форме «ап» и произносится [эп]: an arm, an army, an apple.
Неопределённый артикль исторически происходит от числительного «один» и поэтому употребляется с исчисляемыми существительными в единственном числе. Он просто называет предмет, ничем не выделяя его из предметов данного класса: Give те a pencil. Дайте мне карандаш (любой, какой угодно, один из карандашей).
Определённый артикль «the» произошёл от указательного местоимения «that» и употребляется как с исчисляемыми существительными в единственном и множественном числе, так и с неисчисляемыми существительными, когда нужно выделить из всех предметов или лиц данного класса один предмет или лицо: Give те the pencil from ту table. Дайте мне карандаш с моего стола (именно тот карандаш, который лежит у меня на столе, а не какой-то другой). The water in your glass is cold. Вода в вашем стакане холодная (именно та вода, которая находится в стакане). Артикль, как и другие определители, ставится перед существительным. Если перед существительным стоят определения, то артикль ставится перед ними.
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Rating 5.0 / 5
Added 12.11.2019
Author otec Vyacheslav
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