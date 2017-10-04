Чуть ли не каждый журналист в начале нашей беседы задает мне этот вопрос: «Кэтрин Кульман, как начали происходить чудеса во время ваших служений?». Я всегда стараюсь дать наиболее полный ответ на такой вопрос, что попытаюсь сделать и для вас.Я начала проповедовать в очень молодом возрасте, и поскольку никто не может поделиться тем, чего никогда не испытывал сам, все мои проповеди сводились к спасению, то есть к тому, как родиться свыше.

Не раз меня терзали сомнения относительно подлинности того чудесного духовного движения в нашей маленькой методистской церкви в Конкордии, в штате Миссури. Тогда мне было всего четырнадцать лет. Движение Духа было настолько ощутимым, настолько удивительным! Это была моя первая встреча со Святым Духом. Впрочем, в те времена я не догадывалась о существовании Личности Святого Духа, так как никогда ранее не ощущала видимого проявления Его силы.

В то воскресное утро на собрании в нашей церкви, где присутствовало не более ста человек, с дочерью Джо Кульмана произошло что-то особенное. Я сидела рядом с мамой.

Кэтрин Кульман - От сердца к сердцу - Книга первая

Пер. с англ. — Heavenly Way Publishers.

Санкт-Петербург - 2004.

80 с.

ISBN 5-8318-0122-5

Кэтрин Кульман - От сердца к сердцу - Оглавление

Предисловие

Начало чудес

Воля Божья

Победа над искушением

Спасение — это Кто-то, а не что-то

Проблемы

Ваше отношение к жизни

Как справиться с трудностями

Ответы от Господа

Мир Божественной мудрости

Быть непорочным

Легкие победы - дешевые победы

Кэтрин Кульман - От сердца к сердцу - Воля Божья

Жизнь — это самое важное, что есть в нашем мире. После человеческой души нет ничего, абсолютно ничего на этой земле, чтоб было бы важнее для Бога, чем жизнь людей. Но наступили времена, когда она становиться все дешевле. Без стеснения обсуждаются плюсы и минусы абортов, газеты ежедневно сообщают об учащающихся катастрофах, а телерепортажи все больше посвящаются трагическим авто- и авиакатастрофам, в которых гибнут люди — подчас сотни людей.

Мы переживаем, сочувствуем, но скоро, свернув газету, откладываем ее в сторону. Или выключаем телевизор, радио, быстро обо всем забывая. Жизнь сильно обесценилась в человеческих глазах. Но в Божьих глазах нет ничего драгоценнее, нет большего сокровища, чем жизнь человека, с которой не сравниться ничто на свете. Наша жизнь настолько цена, что Бог не дал власти никому ее отнимать. Лишь в Его руках есть суверенное право давать жизнь, и только Богу принадлежит право суда над человеком.

Поэтому для нашей же защиты Бог велел: «Не убивай» (Исх. 20:13). Люди настолько важны для Него, что для каждого из нас Он создал проект, подробный план жизни. В молитве Господней есть слова: «Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе» (Мат. 6:10). Этот стих не оставляет ни малейшего сомнения, что для каждого человека есть замысел — воля Бога, записанная на небесах. С другой стороны, есть воля земная, человеческая. Это две разные, стоящие отдельно друг от друга воли.

Каждый раз, когда я держу на руках младенца, посвящая его Богу, я произношу молитву, которую считаю самой важной для этого крошечного кусочка плоти — чтобы его жизнь проходила в соответствии с совершенной волей Божьей. Более значимой молитвы быть не может, ибо я глубоко убеждена, что когда младенец издает свой первый крик и делает первый вздох, Бог держит в Своих руках совершенный план его жизни. Господь ничего не делает как попало.

Все, созданное Им, идеально и безупречно. Когда Он изрекает Свое Слово, то имеет совершенный замысел. Еще задолго до того, как Иисус пришел Младенцем, о чем возвестили воинства ангелов, я думаю, что Отец, Сын и Дух Святой сели за великий стол переговоров и обсудили план искупления людей. Это был детальный план, безупречный проект. Иисус предложил Себя через Духа Святого в Жертву во имя спасения человеческих душ. Я верю, что у Бога был совершенный замысел для Авраама, и для Илии, и для Моисея.

Он никогда не относится небрежно к своим проектам. Изучая Священное Писание, вы обнаружите, что для сынов израилевых есть четкий план и что они живут согласно пророчествам в Слове Божьем.