МЕССИЯ-ПРОРОК, труд, законченный в 1972 году, является результатом многолетнего научного опыта Николая Анатольевича, немалая часть которого заключалась в ознакомлении слушателей с библейской западно-европейской наукой, а также и свидетельством о православном освещении некоторых тем.

Изучение мессианских чаяний еврейского народа является весьма важным для понимания того отклика, который имели личность, проповедь и учение Господа Нашего "истинного Христа, Сына Бога Живого" в апостольскую эпоху и среди первых христиан. Поэтому непосредственное овладение иудейскими и новозаветными источниками в их оригинальных языках необходимы.



Постижение же всего объема и проблем, которые эта тема ставит перед исследователем новозаветной науки, приводит его к разным отделам христианской догматики, особенно христологии и эсхатологии. Несомненно важной является данная тема и для понимания самого иудаизма, а также и отношений между иудаизмом и христианством до сего дня.

Николай Куломзин - Мессия-пророк. Мессианские чаяния еврейского народа около времен Иисуса Христа

Издательство: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2003 г.

Мягкая обложка, 336 стр.

ISBN 978-5-7429-0569-1

Тираж: 500 экз.

Николай Куломзин - Мессия-пророк. Мессианские чаяния еврейского народа около времен Иисуса Христа - Введение

В эпоху земного служения Господа Иисуса Христа мессианские чаяния еврейского народа были многоразличны.



Во-первых, с древних веков жила вера в грядущего Мессию-царя, Сына Давидова. В позднее время такой веры, по преимуществу, придерживались, как мы увидим ниже, фарисеи, а за ними и так называемые зилоты. Вера эта подчас принимала чисто земную политическую окраску.



Ожидания ессеев сосредоточивались по преимуществу вокруг Мессии - Сына Аарона, то есть священника, что не мешало им, впрочем, ожидать и Мессию-царя. В апокалиптической литературе, начиная с книги Даниила, рисуются картины явления грядущего на облаках небесных Сына Человеческого, сплетающиеся с остальными образами Мессии.



Гораздо более глухо проскальзывают то тут, то там в поздней иудейской литературе несколько свидетельств о чаяниях явления эсхатологического пророка.

Изучению этих свидетельств и посвящена эта книга.

* * *

В Париже Православный Богословский Институт был основан в 1925 году. В его истории особое место занимала комиссия по переводу Нового Завета на современный русский язык под председательством ректора Института, епископа Кассиана (Безобразова), выдающегося исследователя Нового Завета и раннего христианства. В этой комиссии многие годы участвовал Н.А. Куломзин, будучи еще мирянином. Уже тогда епископ Кассиан оценил научную деятельность Николая Анатольевича, который, кроме превосходного знания методов работы в области Нового Завета, владел древнееврейским, арамейским, греческим, латинским, французским, немецким языками, не считая своего родного русского.



После кончины епископа Кассиана в 1965 году, Николай Анатольевич был призван занять его кафедру по Новому Завету. На новом поприще Н. А. Куломзина привлекало изучение восприятия образа Мессии, в частности, около времен Христа; тема эта уже была затронута в России в конце XIX века, теперь же, в западно-европейских странах, она обогащалась новыми трудами.



