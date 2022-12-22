Софья Сергеевна Куломзина – Две тысячи лет истории православной христианской церкви

Церковь Христова. День, когда в Иерусалиме на Апостолов сошел Святой Дух, — это день рождения Церкви Христовой на земле. Апостол Петр рассказал народу, сбежавшемуся на шум как от несущегося сильного ветра, об Иисусе Христе, о том, как Он был распят, воскрес из мертвых и вознесся на небо, а также о том, что Он и есть тот Спаситель, Которого уже долго ждал еврейский народ. Слушавшие Петра были потрясены до глубины души и стали спрашивать Апостолов:

— Что нам делать?

Петр сказал им:

— Покайтесь и креститесь во имя Господа Иисуса Христа.

Около трех тысяч человек крестилось в этот день. Все они остались в Иерусалиме и начали жить в любви и единомыслии, слушая Апостолов и собираясь на молитву. Они часто причащались, как научил Своих учеников Иисус Христос на Тайной Вечере. У них все было общее: они продавали свое имущество, а вырученные средства делили так, что среди них не было ни бедных, ни богатых. Все их любили, потому что они были радостные и простые люди, и многие присоединялись к ним. Это была первая на земле церковь, то есть собрание верящих в Господа Иисуса Христа и крестившихся во имя Его (Деян 2:1—47).

Каков же был мир, в котором появилась и стала жить Церковь Христова? Если мы взглянем на историческую карту того мира, в который пришел Иисус Христос, то мы увидим, что на ней отмечено несколько великих цивилизаций, существовавших в то время изолированно друг от друга. Римская Империя, представлявшая греко-римскую цивилизацию, распространялась по берегам Средиземного моря, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Западной Европе. Персидское Царство, пришедшее на смену Вавилону и Ассирии, занимало Переднюю Азию. Оно находилось в состоянии постоянной войны с Римской Империей. За Персией лежала страна, называемая Индией, политически не объединенная, но со своей особой духовной культурой. А самым древним был Китай, цивилизация и культура которого были более развиты, чем в Римском государстве. За океаном, в Южной Америке, цивилизация индейцев Майя ждала своих исследователей. Все эти цивилизации занимали только часть известного нам мира, а кроме них в различных частях земли существовали первобытные народы, не имевшие развитой цивилизации.

Каждая из этих древних цивилизаций имела не только свою политическую и экономическую структуру, неповторимую культуру, но и особую религию, особое представление о Боге и Смысле жизни.

Софья Сергеевна Куломзина – Две тысячи лет истории православной христианской церкви

Рассказы для детей старшего школьного возраста. – М.: «Паломникъ», 2000. – 346 с.

Софья Сергеевна Куломзина – Две тысячи лет истории православной христианской церкви - Содержание

От редактора русского издания

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1. Религиозные верования Древнего мира

Глава 2. «Полнота времен»

Глава 3. Первая церковь в Иерусалиме

Глава 4. Апостол Петр

Глава 5. Распространение Благой Вести

Глава 6. Обращение и труды Апостола Павла

Глава 7. Жизнь Ранней Церкви

Глава 8. Гонения на христиан

Г лава 9. Святые мученики

Глава 10. Обращение Константина Великого и новое положение Церкви в Римской Империи. Юлиан Отступник

Глава 11. Раскрытие вероучения. Вселенские Соборы

Глава 12. Отцы Церкви — святые Василий Великий и Григорий Богослов

Глава 13. Золотой век святоотеческой литературы. Святой Иоанн Златоуст

Глава 14. Подвижники пустыни Дополнение к главе 14: Рассказы из житий святых монахов и пустынников

Глава 15. Почитание икон и иконоборчество. Преподобный Иоанн Дамаскин

Глава 16. Просветители славян — святые равноапостольные Кирилл и Мефодий

Глава 17. Великое разделение Церквей. Расцвет византийской культуры. Падение Византии

Глава 18. Православный Восток в XV-XX веках (краткий обзор) Константинопольский Патриархат Александрийский Патриархат Антиохийский Патриархат Иерусалимский Патриархат Московский Патриархат Грузинская Православная Церковь Сербская Православная Церковь Румынская Православная Церковь Болгарская Православная Церковь Кипрская Православная Церковь Церковь Эллады Албанская Православная Церковь Православная Церковь в Польше Православная Церковь в Чешских землях и Словакии Православная Церковь в Америке Синайская Архиепископия Финляндская Православная Церковь Японская Православная Церковь

Глава 19. Христианский Запад после Великого разделения (краткий обзор)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ