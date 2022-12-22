Софья Сергеевна Куломзина – Две тысячи лет истории православной христианской церкви

Куломзина – Две тысячи лет истории православной христианской церкви
Церковь Христова. День, когда в Иерусалиме на Апостолов сошел Святой Дух, — это день рождения Церкви Христовой на земле. Апостол Петр рассказал народу, сбежавшемуся на шум как от несущегося сильного ветра, об Иисусе Христе, о том, как Он был распят, воскрес из мертвых и вознесся на небо, а также о том, что Он и есть тот Спаситель, Которого уже долго ждал еврейский народ. Слушавшие Петра были потрясены до глубины души и стали спрашивать Апостолов:
— Что нам делать?
Петр сказал им:
— Покайтесь и креститесь во имя Господа Иисуса Христа.
Около трех тысяч человек крестилось в этот день. Все они остались в Иерусалиме и начали жить в любви и единомыслии, слушая Апостолов и собираясь на молитву. Они часто причащались, как научил Своих учеников Иисус Христос на Тайной Вечере. У них все было общее: они продавали свое имущество, а вырученные средства делили так, что среди них не было ни бедных, ни богатых. Все их любили, потому что они были радостные и простые люди, и многие присоединялись к ним. Это была первая на земле церковь, то есть собрание верящих в Господа Иисуса Христа и крестившихся во имя Его (Деян 2:1—47).
Каков же был мир, в котором появилась и стала жить Церковь Христова? Если мы взглянем на историческую карту того мира, в который пришел Иисус Христос, то мы увидим, что на ней отмечено несколько великих цивилизаций, существовавших в то время изолированно друг от друга. Римская Империя, представлявшая греко-римскую цивилизацию, распространялась по берегам Средиземного моря, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Западной Европе. Персидское Царство, пришедшее на смену Вавилону и Ассирии, занимало Переднюю Азию. Оно находилось в состоянии постоянной войны с Римской Империей. За Персией лежала страна, называемая Индией, политически не объединенная, но со своей особой духовной культурой. А самым древним был Китай, цивилизация и культура которого были более развиты, чем в Римском государстве. За океаном, в Южной Америке, цивилизация индейцев Майя ждала своих исследователей. Все эти цивилизации занимали только часть известного нам мира, а кроме них в различных частях земли существовали первобытные народы, не имевшие развитой цивилизации.
Каждая из этих древних цивилизаций имела не только свою политическую и экономическую структуру, неповторимую культуру, но и особую религию, особое представление о Боге и Смысле жизни.
Софья Сергеевна Куломзина – Две тысячи лет истории православной христианской церкви
Рассказы для детей старшего школьного возраста. – М.: «Паломникъ», 2000. – 346 с.
Софья Сергеевна Куломзина – Две тысячи лет истории православной христианской церкви - Содержание
От редактора русского издания
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
- Глава 1. Религиозные верования Древнего мира
- Глава 2. «Полнота времен»
- Глава 3. Первая церковь в Иерусалиме
- Глава 4. Апостол Петр
- Глава 5. Распространение Благой Вести
- Глава 6. Обращение и труды Апостола Павла
- Глава 7. Жизнь Ранней Церкви
- Глава 8. Гонения на христиан
- Г лава 9. Святые мученики
- Глава 10. Обращение Константина Великого и новое положение Церкви в Римской Империи. Юлиан Отступник
- Глава 11. Раскрытие вероучения. Вселенские Соборы
- Глава 12. Отцы Церкви — святые Василий Великий и Григорий Богослов
- Глава 13. Золотой век святоотеческой литературы. Святой Иоанн Златоуст
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Глава 14. Подвижники пустыни
- Дополнение к главе 14: Рассказы из житий святых монахов и пустынников
- Глава 15. Почитание икон и иконоборчество. Преподобный Иоанн Дамаскин
- Глава 16. Просветители славян — святые равноапостольные Кирилл и Мефодий
- Глава 17. Великое разделение Церквей. Расцвет византийской культуры. Падение Византии
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Глава 18. Православный Восток в XV-XX веках (краткий обзор)
- Константинопольский Патриархат
- Александрийский Патриархат
- Антиохийский Патриархат
- Иерусалимский Патриархат
- Московский Патриархат
- Грузинская Православная Церковь
- Сербская Православная Церковь
- Румынская Православная Церковь
- Болгарская Православная Церковь
- Кипрская Православная Церковь
- Церковь Эллады
- Албанская Православная Церковь
- Православная Церковь в Польше
- Православная Церковь в Чешских землях и Словакии
- Православная Церковь в Америке
- Синайская Архиепископия
- Финляндская Православная Церковь
- Японская Православная Церковь
- Глава 19. Христианский Запад после Великого разделения (краткий обзор)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
- Глава 1. Появление христианства на Руси. Святой равноапостольный великий князь Владимир. Начало Русской Церкви
- Глава 2. Русская Церковь в XI и XII веках. Преподобный Феодосий, игумен Печерский
- Глава 3. Период татарского ига. Святой благоверный князь Александр Невский. Преподобный Сергий Радонежский
- Глава 4. Церковная жизнь Московского государства в XV—XVI веках. Святитель Филипп, митрополит Московский
- Глава 5. Московский Патриархат. Начало старообрядческого раскола
- Глава 6. Церковная реформа Петра 1
- Глава 7. Русская Православная Церковь в XVIII и XIX веках
- Глава 8. Русская Православная Церковь в XX веке
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