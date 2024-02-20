Итак, вы беременны? Значит, теперь можно объедаться шоколадными пирожными и пить чай сколько влезет, не опасаясь за фигуру? Не совсем так.

Во-первых, это миф, что теперь вам надо есть за двоих (беременной женщине требуется дополнительно всего 200 килокалорий вдень).

Во-вторых, существует длинный список продуктов, от которых вам лучше отказаться. В него входят как совершенно очевидные вещи типа алкоголя, так и многое другое, что может вызвать у вас удивление, например салаты из капусты, моркови и лука, заправленные майонезом.

Так что же делать? Вот краткий перечень рекомендаций.

1. Ешьте больше фруктов и овощей. Какими бы они ни были — свежими, замороженными, протертыми, консервированными или сушеными, — вы должны есть их не менее пяти раз в день.

2. Принимайте фолиевую кислоту. Это очень важно, так как она снижает риск возникновения дефектов развития головного и спинного мозга плода, в частности такой врожденной аномалии, как расщепленный позвоночник. Рекомендованная доза составляет 400 мкг в день до зачатия и вплоть до 12-й недели беременности. Фолиевая кислота содержится в зеленых овощах, неочищенном рисе, витаминизированном хлебе и блюдах, приготовленных из цельных злаков.

3. Ешьте больше продуктов, содержащих крахмал. Справляться с усталостью вам помогут такие насыщенные энергией продукты, как хлеб с отрубями, макаронные изделия, рис и картофель.

4·. Включайте в свой рацион продукты, богатые белками и железом. Они необходимы для развития плода. В число таких продуктов входят нежирное мясо, мясо цыпленка, яйца и бобовые. Не менее двух раз в неделю ешьте жирную рыбу типа макрели и лосося.

Култхард Салли - 100 шпаргалок для родителей – От беременности до первых шагов вашего ребенка

Пер. с англ. С. Э. Борич. —Минск.: «Попурри», 2010. — 256 с.

ISBN 978-985-15-0847-7.

Култхард Салли - 100 шпаргалок для родителей – Содержание

Введение