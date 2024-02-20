Култхард Салли - 100 шпаргалок для родителей
Итак, вы беременны? Значит, теперь можно объедаться шоколадными пирожными и пить чай сколько влезет, не опасаясь за фигуру? Не совсем так.
Во-первых, это миф, что теперь вам надо есть за двоих (беременной женщине требуется дополнительно всего 200 килокалорий вдень).
Во-вторых, существует длинный список продуктов, от которых вам лучше отказаться. В него входят как совершенно очевидные вещи типа алкоголя, так и многое другое, что может вызвать у вас удивление, например салаты из капусты, моркови и лука, заправленные майонезом.
Так что же делать? Вот краткий перечень рекомендаций.
1. Ешьте больше фруктов и овощей. Какими бы они ни были — свежими, замороженными, протертыми, консервированными или сушеными, — вы должны есть их не менее пяти раз в день.
2. Принимайте фолиевую кислоту. Это очень важно, так как она снижает риск возникновения дефектов развития головного и спинного мозга плода, в частности такой врожденной аномалии, как расщепленный позвоночник. Рекомендованная доза составляет 400 мкг в день до зачатия и вплоть до 12-й недели беременности. Фолиевая кислота содержится в зеленых овощах, неочищенном рисе, витаминизированном хлебе и блюдах, приготовленных из цельных злаков.
3. Ешьте больше продуктов, содержащих крахмал. Справляться с усталостью вам помогут такие насыщенные энергией продукты, как хлеб с отрубями, макаронные изделия, рис и картофель.
4·. Включайте в свой рацион продукты, богатые белками и железом. Они необходимы для развития плода. В число таких продуктов входят нежирное мясо, мясо цыпленка, яйца и бобовые. Не менее двух раз в неделю ешьте жирную рыбу типа макрели и лосося.
Култхард Салли - 100 шпаргалок для родителей – От беременности до первых шагов вашего ребенка
Пер. с англ. С. Э. Борич. —Минск.: «Попурри», 2010. — 256 с.
ISBN 978-985-15-0847-7.
Култхард Салли - 100 шпаргалок для родителей – Содержание
Введение
- 1. Уход за собой во время беременности
- 2. Дородовое медицинское наблюдение
- 3. Роды
- 4. Покупки для новорожденного
- 5. Молодые родители
- 6. Что делать, если ребенок плачет?
- 7. Сон
- 8. Восстановление формы
- 9. Уход за новорожденным
- 10. Когда начинать прикармливать ребенка?
- 11. Игры
- 12. Здоровье
- 13. Выходные дни и отпуск
- 14. Безопасность
- 15. Работа и финансы
- 16. С кем оставить ребенка?
- 17. Особенности характера
- 18. Особые ситуации
- 19. Друзья и родственники
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