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Култхард Салли - 100 шпаргалок для родителей

Култхард Салли - 100 шпаргалок для родителей – От беременности до первых шагов вашего ребенка
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family, Psychology Psychotherapy, Health
Итак, вы беременны? Значит, теперь можно объедаться шоколадными пирожными и пить чай сколько влезет, не опасаясь за фигуру? Не совсем так.
Во-первых, это миф, что теперь вам надо есть за двоих (беременной женщине требуется дополнительно всего 200 килокалорий вдень).
Во-вторых, существует длинный список продуктов, от которых вам лучше отказаться. В него входят как совершенно очевидные вещи типа алкоголя, так и многое другое, что может вызвать у вас удивление, например салаты из капусты, моркови и лука, заправленные майонезом.
Так что же делать? Вот краткий перечень рекомендаций.
1. Ешьте больше фруктов и овощей. Какими бы они ни были — свежими, замороженными, протертыми, консервированными или сушеными, — вы должны есть их не менее пяти раз в день.
2. Принимайте фолиевую кислоту. Это очень важно, так как она снижает риск возникновения дефектов развития головного и спинного мозга плода, в частности такой врожденной аномалии, как расщепленный позвоночник. Рекомендованная доза составляет 400 мкг в день до зачатия и вплоть до 12-й недели беременности. Фолиевая кислота содержится в зеленых овощах, неочищенном рисе, витаминизированном хлебе и блюдах, приготовленных из цельных злаков.
3. Ешьте больше продуктов, содержащих крахмал. Справляться с усталостью вам помогут такие насыщенные энергией продукты, как хлеб с отрубями, макаронные изделия, рис и картофель.
4·. Включайте в свой рацион продукты, богатые белками и железом. Они необходимы для развития плода. В число таких продуктов входят нежирное мясо, мясо цыпленка, яйца и бобовые. Не менее двух раз в неделю ешьте жирную рыбу типа макрели и лосося.

Култхард Салли - 100 шпаргалок для родителей – От беременности до первых шагов вашего ребенка

Пер. с англ. С. Э. Борич. —Минск.: «Попурри», 2010. — 256 с.
ISBN 978-985-15-0847-7.

Култхард Салли - 100 шпаргалок для родителей – Содержание

Введение
  • 1. Уход за собой во время беременности
  • 2. Дородовое медицинское наблюдение
  • 3. Роды
  • 4. Покупки для новорожденного
  • 5. Молодые родители
  • 6. Что делать, если ребенок плачет?
  • 7. Сон
  • 8. Восстановление формы
  • 9. Уход за новорожденным
  • 10. Когда начинать прикармливать ребенка?
  • 11. Игры
  • 12. Здоровье
  • 13. Выходные дни и отпуск
  • 14. Безопасность
  • 15. Работа и финансы
  • 16. С кем оставить ребенка?
  • 17. Особенности характера
  • 18. Особые ситуации
  • 19. Друзья и родственники
Views 283
Rating 5.0 / 5
Added 20.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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