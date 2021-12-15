Кумар - Сарфати - Христианство для скептиков
Мы живем в эпоху господства идеологий, причем они правят умами, обычно не приводя каких-либо доказательств своей правоты. Современный мир исповедует гуманизм мировоззрение, которое ставит человека в центр мироздания, объявляя его наивысшей ценностью. Согласуется с этой тенденцией и неодарвинизм, возросший на основе теории, выдвинутой Дарвином около 150 лет назад: он утверждает, что законы природы в соединении с материей и пространственно-временным континуумом это единственная и предельная реальность, за пределами которой ничего не существует. Поэтому любые идеологии, включающие в себя метафизику и Бога, объявляются непоправимо устаревшими: ведь, согласно господствующему мнению, ни Бога, ни метафизики на самом деле не существует.
Однако одновременно с развитием этих «научно основанных» гуманистических и атеистических тенденций продолжает отстаивать себя с удвоенной силой врожденная религиозная природа человека. В результате наряду с ростом идеологии материализма мы видим возрождение оккультизма, старых и новых восточных культов и религий (от ислама до «Нью Эйдж»). Эти диаметрально противоположные идеологии одновременно процветают в большинстве современных сообществ. Скептиков чаще можно встретить в академических научных кругах, а оккультные и метафизические идеологии широко распространены среди людей творчества, философов и богословов.
Такое «двоемыслие» вносит чрезвычайную путаницу в умы людей, от студентов до мыслителей. В колледжах, университетах, прессе они сталкиваются с обеими тенденциями, и лишь немногие оказываются способными упорядочить получаемую противоречивую информацию. Если эти тенденции так и останутся неконтролируемыми, то мы неизбежно окажемся в положении, которое точно охарактеризовал К. С. Льюис: именно в положении убежденного материалиста, верящего в призраков и духов, материалистического оккультиста!
Стив Кумар, Джонатан Сарфати - Христианство для скептиков - Доступно о серьезном - Доказательства христианской веры
Издательство: Книгоноша, г. Киев 2021г. - 223с.
ISBN 978-617-7517-88-6
Стив Кумар, Джонатан Сарфати - Христианство для скептиков - Доступно о серьезном - Доказательства христианской веры - Содержание
Предисловие
Глава 1. Существует ли Бог?
- I. Значимость Бога
- II. Космологический аргумент
- III. Телеологический аргумент (от замысла)
- IV. Моральный аргумент
- V. Христологический аргумент
Глава 2. Если Бог есть Любовь, почему существует зло?
- I. Атеистическая путаница
- II. Пантеистическая иллюзия
- III. Теистическое решение
Глава 3. Разумен ли атеизм?
- I. Догмы атеизма
- II. Апостолы атеизма
- III. Апологетика атеизма
- IV. Абсурдность атеизма
- V. Агония атеизма
Глава 4. Иисус - это подлинный Бог?
- I. Уверенность в существовании Иисуса
- II. Светские свидетельства
- III. Иудейские свидетельства
- IV. Достоверность утверждений Иисуса
- V. Божественные прерогативы Иисуса
Глава 5. Является ли Библия Словом Божьим?
- I. Разум требует
- II. История удостоверяет
- III. Рукописи свидетельствуют
- IV. Археология подтверждает
- V. Пророчества доказывают
- VI. Христос заверяет
- VII. Библия - основа современной науки
Глава 6. А как же другие религии?
- I. Все ли религии ведут к Богу?
- II. Является ли индуизм жизнеспособной системой убеждений?
- III. Отвечает ли буддизм на вопрос о смысле жизни?
- IV. Обладает ли ислам достоверным откровением?
- V. Уникальность христианства
Глава 7. Восточное мировозрение.
- I. Корни восточных идеалов
- II. Базовая восточная система убеждений
- III. Христианский ответ
Глава 8. Вызов Ислама и ответ на него.
- I. Достоверность Нового Завета
- II. Истина Троицы
- III. Реальность Воскресения
Кажется, что отсутствует страница 187. Потому что в разделе "об авторах" про одного автора пишет, а про Сарфати ничего нет...