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Кумар - Сарфати - Христианство для скептиков

Стив Кумар, Джонатан Сарфати - Христианство для скептиков - Доступно о серьезном - Доказательства христианской веры
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Philosophy, Religious Studies Atheism
Мы живем в эпоху господства идеологий, причем они правят умами, обычно не приводя каких-либо доказательств своей правоты. Современный мир исповедует гуманизм мировоззрение, которое ставит человека в центр мироздания, объявляя его наивысшей ценностью. Согласуется с этой тенденцией и неодарвинизм, возросший на основе теории, выдвинутой Дарвином около 150 лет назад: он утверждает, что законы природы в соединении с материей и пространственно-временным континуумом это единственная и предельная реальность, за пределами которой ничего не существует. Поэтому любые идеологии, включающие в себя метафизику и Бога, объявляются непоправимо устаревшими: ведь, согласно господствующему мнению, ни Бога, ни метафизики на самом деле не существует.
Однако одновременно с развитием этих «научно основанных» гуманистических и атеистических тенденций продолжает отстаивать себя с удвоенной силой врожденная религиозная природа человека. В результате наряду с ростом идеологии материализма мы видим возрождение оккультизма, старых и новых восточных культов и религий (от ислама до «Нью Эйдж»). Эти диаметрально противоположные идеологии одновременно процветают в большинстве современных сообществ. Скептиков чаще можно встретить в академических научных кругах, а оккультные и метафизические идеологии широко распространены среди людей творчества, философов и богословов.
Такое «двоемыслие» вносит чрезвычайную путаницу в умы людей, от студентов до мыслителей. В колледжах, университетах, прессе они сталкиваются с обеими тенденциями, и лишь немногие оказываются способными упорядочить получаемую противоречивую информацию. Если эти тенденции так и останутся неконтролируемыми, то мы неизбежно окажемся в положении, которое точно охарактеризовал К. С. Льюис: именно в положении убежденного материалиста, верящего в призраков и духов, материалистического оккультиста!

Стив Кумар, Джонатан Сарфати - Христианство для скептиков - Доступно о серьезном - Доказательства христианской веры

Издательство: Книгоноша, г. Киев 2021г. - 223с.
ISBN 978-617-7517-88-6

Стив Кумар, Джонатан Сарфати - Христианство для скептиков - Доступно о серьезном - Доказательства христианской веры - Содержание

Предисловие
Глава 1. Существует ли Бог?
  • I. Значимость Бога
  • II. Космологический аргумент
  • III. Телеологический аргумент (от замысла)
  • IV. Моральный аргумент
  • V. Христологический аргумент
Глава 2. Если Бог есть Любовь, почему существует зло?
  • I. Атеистическая путаница
  • II. Пантеистическая иллюзия
  • III. Теистическое решение
Глава 3. Разумен ли атеизм?
  • I. Догмы атеизма
  • II. Апостолы атеизма
  • III. Апологетика атеизма
  • IV. Абсурдность атеизма
  • V. Агония атеизма
Глава 4. Иисус - это подлинный Бог?
  • I. Уверенность в существовании Иисуса
  • II. Светские свидетельства
  • III. Иудейские свидетельства
  • IV. Достоверность утверждений Иисуса
  • V. Божественные прерогативы Иисуса
Глава 5. Является ли Библия Словом Божьим?
  • I. Разум требует
  • II. История удостоверяет
  • III. Рукописи свидетельствуют
  • IV. Археология подтверждает
  • V. Пророчества доказывают
  • VI. Христос заверяет
  • VII. Библия - основа современной науки
Глава 6. А как же другие религии?
  • I. Все ли религии ведут к Богу?
  • II. Является ли индуизм жизнеспособной системой убеждений?
  • III. Отвечает ли буддизм на вопрос о смысле жизни?
  • IV. Обладает ли ислам достоверным откровением?
  • V. Уникальность христианства
Глава 7. Восточное мировозрение.
  • I. Корни восточных идеалов
  • II. Базовая восточная система убеждений
  • III. Христианский ответ
Глава 8. Вызов Ислама и ответ на него.
  • I. Достоверность Нового Завета
  • II. Истина Троицы
  • III. Реальность Воскресения
Views 568
Rating 5.0 / 5
Added 15.12.2021
Author brat Aleksey
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

B
brat Andron 4 years ago

Кажется, что отсутствует страница 187. Потому что в разделе "об авторах" про одного автора пишет, а про Сарфати ничего нет...

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