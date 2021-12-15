Мы живем в эпоху господства идеологий, причем они правят умами, обычно не приводя каких-либо доказательств своей правоты. Современный мир исповедует гуманизм мировоззрение, которое ставит человека в центр мироздания, объявляя его наивысшей ценностью. Согласуется с этой тенденцией и неодарвинизм, возросший на основе теории, выдвинутой Дарвином около 150 лет назад: он утверждает, что законы природы в соединении с материей и пространственно-временным континуумом это единственная и предельная реальность, за пределами которой ничего не существует. Поэтому любые идеологии, включающие в себя метафизику и Бога, объявляются непоправимо устаревшими: ведь, согласно господствующему мнению, ни Бога, ни метафизики на самом деле не существует.

Однако одновременно с развитием этих «научно основанных» гуманистических и атеистических тенденций продолжает отстаивать себя с удвоенной силой врожденная религиозная природа человека. В результате наряду с ростом идеологии материализма мы видим возрождение оккультизма, старых и новых восточных культов и религий (от ислама до «Нью Эйдж»). Эти диаметрально противоположные идеологии одновременно процветают в большинстве современных сообществ. Скептиков чаще можно встретить в академических научных кругах, а оккультные и метафизические идеологии широко распространены среди людей творчества, философов и богословов.

Такое «двоемыслие» вносит чрезвычайную путаницу в умы людей, от студентов до мыслителей. В колледжах, университетах, прессе они сталкиваются с обеими тенденциями, и лишь немногие оказываются способными упорядочить получаемую противоречивую информацию. Если эти тенденции так и останутся неконтролируемыми, то мы неизбежно окажемся в положении, которое точно охарактеризовал К. С. Льюис: именно в положении убежденного материалиста, верящего в призраков и духов, материалистического оккультиста!