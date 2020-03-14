Борьба (агон) как содержание жизни — эту идею внесли в мировую культуру древние греки, и мифы и легенды Древней Греции явили человечеству классические истории борьбы. Борьба с судьбой, борьба за власть, борьба за любовь, борьба за сокровища, борьба с неизвестностью, борьба с равными себе и теми, кто сильнее, и наконец, борьба со смертью. Каждый разворот книги, которую Вы держите в руках, — отдельная пьеса на эту тему. А мифы и легенды изложены в чудесной интерпретации Николая Альбертовича Куна.

Николай Альбертович Кун - Мифы и легенды Древней Греции М. : Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010. — 39, с. : ил. ISBN 978-5-271-26075-9 («Издательство Астрель») ISBN 978-5-98986-342-6 («Мир энциклопедий Аванта+»)

Николай Альбертович Кун - Мифы и легенды Древней Греции - Содержание

К читателю

Рождение мира

На вершине Олимпа

Стихии мира

Легенда о Прометее

Боги и герои

Подвиги Геракла

Бросившие вызов богам

За золотым руном

Стрелы Эрота

Троянская война

Возвращение Одиссея

Поединок с судьбой

Из царства мрачного Аида

Николай Альбертович Кун - Мифы и легенды Древней Греции - Рождение мира

Тяжёлым было царствование Крона. Богиня Ночь, порождение Хаоса, разгневалась на Крона и породила ему в наказание целый сонм ужасных божеств: Таната — смерть, Эриду — раздор, Апату — обман, не знающую пощады Немесиду — отмщение. С тех пор мир стал ареной непрекращающейся борьбы. Агоном называли её древние греки.

Крон боялся своих детей — того, что они отнимут у него власть точно так же, как он отнял власть у своего отца. Крон повелел своей жене Рее приносить ему рождавшихся детей и безжалостно проглатывал их. Уже пятерых проглотил Крон: Гестию, Деметру, Геру, Аида и Посейдона. И только последнего, Зевса, Рее удалось спасти от жестокого отца. Она спрятала его на острове Крит, а вместо сына дала проглотить Крону длинный камень, завёрнутый в пелёнки. Ничего не подозревающий Крон царство вал над миром, а Зевс тем временем подрастал на далёком острове. Нимфы вскормили Зевса молоком божественной козы Амалфеи, пчёлы носили ему мёд со склонов высокой горы Дикты.

Вырос Зевс и возмужал. Он восстал против своего отца и заставил его вернуть на свет поглощённых им детей. Но борьба с Кроном не прекратилась. Дети Крона утвердились на высокой горе Олимп, из-за чего их стали называть олимпийцами. На сторону богов-олимпийцев встали и некоторые из титанов, а первыми — титан Океан и дочь его Стикс с детьми Рвением, Мощью и Победой. Могучие одноглазые циклопы выковали Зевсу грозное оружие — громы и молнии. Но силён был Крон вместе с оставшимися ему верными титанами. Десять лет длилась война между богами и титанами, а победа была далека. И тогда Зевс призвал на помощь ужасных сторуких великанов-гекатонхейров. Содрогнулась Земля, когда они вышли из самых её недр. Огонь охватил всю землю, моря кипели. Наконец могучие титаны дрогнули, сломлена была их сила. Олимпийцы сковали их и низвергли в мрачный Тартар, в вековечную тьму. А у врат Тартара на стражу встали гекатонхейры. Так власть титанов в мире миновала.