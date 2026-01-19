Кунин - Отец Александр Мень
Труд Ильи Кунина — это масштабное полотно, запечатлевшее образ человека, который вернул христианство в интеллектуальное пространство советской и постсоветской России. Автор мастерски сочетает архивные данные, воспоминания современников и анализ богословских трудов Меня. Книга показывает отца Александра как «апостола интеллигенции», обладавшего поразительным даром говорить о вечном на языке современной культуры. Кунин не идеализирует своего героя, но с глубоким уважением описывает его колоссальную работоспособность, пастырскую чуткость и непоколебимое мужество перед лицом угроз. Это не просто жизнеописание священника, а летопись целой эпохи духовного сопротивления и возрождения, центральной фигурой которой стал Александр Мень.
Михаил Кунин - Отец Александр Мень
Издательство АО «Молодая гвардия», 2022, - 578 с.
ISBN 978-5-235-04506-4
Михаил Кунин - Отец Александр Мень - Содержание
Предисловие. Прот. Александр Борисов
Пролог
Часть первая. Начало пути
Глава 1. Семья
Глава 2. Крещение в «катакомбной» церкви
Глава 3. Раннее детство
Глава 4. Об отце Серафиме (Битюкове)
Глава 5. Начало войны
Глава 6. Смерть отца Серафима
Глава 7. Отец Петр Шипков
Глава 8. Жизнь в Загорске в годы войны
Глава 9. Схиигумения Мария
Глава 10. Окончание войны и первое послевоенное время
Глава 11. Школьные годы
Глава 12. Период учебы в Пушно-меховом институте
Глава 13. Иркутский период
Глава 14. Рукоположение
Часть вторая. Пастырь
Глава 1. Служение в Алабине
Глава 2. Ближайший круг и общецерковная жизнь вначале 1960-х годов
Глава 3. Окончание алабинского периода. Переход в тарасовский храм
Глава 4. Начало служения в Тарасовке. Письмо священников-диссидентов
Глава 5. Новые встречи. Участие в съемках фильма Калика. Кризис в группе Эшлимана и Якунина
Глава 6. Окончание тарасовского периода. Переход в Новую Деревню
Глава 7. Сретенский храм поселка Новая Деревня
Глава 8. Служение в первой половине 1970-х. Работа с паствой. Новые книги
Глава 9. Создание малых групп
Глава 10. Новые условия жизни в приходе. Литературно- богословские труды на рубеже 1970—1980-х годов
Глава 11. Мировоззрение и принципы пастырства отца Александра
Часть третья. Стрела на натянутой тетиве
Глава 1. Перемены в Новой Деревне. Вызовы в КГБ
Глава 2. Мосты над бездной
Глава 3. Начало «Перестройки» в СССР. Работа над «Словарем по библиологии»
Глава 4. Время широкой проповеди и общественной деятельности
Глава 5. Последний период жизни
Глава 6. Убийство и его расследование
Глава 7. Жизнь после смерти.
Даты жизни и служения отца Александра Меня
Краткая библиография
Об авторах цитат, использованных в книге
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