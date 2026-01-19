Труд Ильи Кунина — это масштабное полотно, запечатлевшее образ человека, который вернул христианство в интеллектуальное пространство советской и постсоветской России. Автор мастерски сочетает архивные данные, воспоминания современников и анализ богословских трудов Меня. Книга показывает отца Александра как «апостола интеллигенции», обладавшего поразительным даром говорить о вечном на языке современной культуры. Кунин не идеализирует своего героя, но с глубоким уважением описывает его колоссальную работоспособность, пастырскую чуткость и непоколебимое мужество перед лицом угроз. Это не просто жизнеописание священника, а летопись целой эпохи духовного сопротивления и возрождения, центральной фигурой которой стал Александр Мень.

Михаил Кунин - Отец Александр Мень

Издательство АО «Молодая гвардия», 2022, - 578 с.

ISBN 978-5-235-04506-4

Михаил Кунин - Отец Александр Мень - Содержание

Предисловие. Прот. Александр Борисов

Пролог

Часть первая. Начало пути

Глава 1. Семья

Глава 2. Крещение в «катакомбной» церкви

Глава 3. Раннее детство

Глава 4. Об отце Серафиме (Битюкове)

Глава 5. Начало войны

Глава 6. Смерть отца Серафима

Глава 7. Отец Петр Шипков

Глава 8. Жизнь в Загорске в годы войны

Глава 9. Схиигумения Мария

Глава 10. Окончание войны и первое послевоенное время

Глава 11. Школьные годы

Глава 12. Период учебы в Пушно-меховом институте

Глава 13. Иркутский период

Глава 14. Рукоположение

Часть вторая. Пастырь

Глава 1. Служение в Алабине

Глава 2. Ближайший круг и общецерковная жизнь вначале 1960-х годов

Глава 3. Окончание алабинского периода. Переход в тарасовский храм

Глава 4. Начало служения в Тарасовке. Письмо священников-диссидентов

Глава 5. Новые встречи. Участие в съемках фильма Калика. Кризис в группе Эшлимана и Якунина

Глава 6. Окончание тарасовского периода. Переход в Новую Деревню

Глава 7. Сретенский храм поселка Новая Деревня

Глава 8. Служение в первой половине 1970-х. Работа с паствой. Новые книги

Глава 9. Создание малых групп

Глава 10. Новые условия жизни в приходе. Литературно- богословские труды на рубеже 1970—1980-х годов

Глава 11. Мировоззрение и принципы пастырства отца Александра

Часть третья. Стрела на натянутой тетиве

Глава 1. Перемены в Новой Деревне. Вызовы в КГБ

Глава 2. Мосты над бездной

Глава 3. Начало «Перестройки» в СССР. Работа над «Словарем по библиологии»

Глава 4. Время широкой проповеди и общественной деятельности

Глава 5. Последний период жизни

Глава 6. Убийство и его расследование

Глава 7. Жизнь после смерти.

Даты жизни и служения отца Александра Меня

Краткая библиография

Об авторах цитат, использованных в книге