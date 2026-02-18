Книга японского антрополога Кунио Янагита посвящена исследованию коренной культурной дихотомии японского народа - дихотомии буддизма и шаманизма.

Работая с национальной ментальностью Японии эпохи перемен, создающей сонмы всевозможных гадателей, прорицателей, магов и пр. Янагита пытался разобраться во всем этом многообразии посредников между «нормальными людьми» и тонкими мирами, отделить истинных шаманов от шарлатанов, а также понять суть, назначение и происхождение феномена шаманства и дать описание палитры его локальных проявлений.

Представленный в издании перевод Н.А. Невского, советского япониста, также считавшего шаманизм важным ключом к пониманию религиозного сознания, публикуется впервые по материалам Института восточных р укописей РАН.

Кунио Янагита [:11.дзю Кавамура]; пер. с яп. Н.А. Невский; отв. ред.-сост. К.Л. Банников.

М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер», 2023. - 134 с.: цв.вкл.

Методы антропологии

ISBN 978-5-904993-74-0

Янаrита Кунио - Японский шаманизм - (Фудзё Ко) - Содержание

Пути и перекрестки японской шаманологии (К. Л. Банников)

1. Слово miko

2. Лица, изрекающие волю богов

3. Оракулы и праздники

4. Ebisu-orosi и Inafi-orosi

5.Осира-гами

6. Бросание камней из Икэбукуро и гомбоданэ из Хида

Феномен шаманства в мировой культуре (К. Л. Банников)

Приложение. Краткий отчет о занятиях в Японии с 1-го декабря 1915-го по 1-е декабря 1916-го года, представленный Императорскому Петроградскому Университету (Н. А. Невский)