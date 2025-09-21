Сегодня, когда на первых полосах многих газет можно прочесть нелепые, а подчас и тлетворные высказывания очередной феминистки, речь истинной христианки воспринимается как глоток свежего воздуха. Дериен Купер – женщина с большой буквы, научившаяся быть довольной своей жизнью и наиболее полно выражать себя. Ей не потребовалось несколько раз выходить замуж для того, чтобы понять, как угождать мужчине. Она раскрыла этот секрет с первого раза и следует в своей ежедневной семейной жизни тем принципам, которые преподает.

Эту молодую женщину любят и высоко ценят четверо мужчин: ее муж и трое сыновей. Сотни женщин посещают ее двухнедельные библейские занятия, где она излагает принципы, с которыми Вас познакомит предлагаемая книга. Многие женщины, встревоженные положением дел в своем браке и приведенные на занятия миссис Купер подругами, окончили их посещение совершенно изменившимися, благодаря преподаваемым ею принципам. Прежде обеспокоенные отношениями в своих семьях и считавшие себя несчастными, они неожиданно перестали постоянно пилить своих мужей и, к величайшему удивлению последних, стали для них добрыми друзьями.

Мы с Дериен познакомились во время моей поездки в Атланту, штат Джорджия, где я проводил семинар на тему «Семейная жизнь». Она и ее муж Девитт встречали нас с женой в аэропорту. Я был поражен, узнав, как Бог использует Дериен для того, чтобы помочь женщинам найти свое истинное предназначение в браке, применяя библейские принципы, преподаваемые ею. Но особенно меня впечатлило то, с каким энтузиазмом относился к ее служению муж.

Каждый раз, когда я встречаю мужчину, который по-настоящему гордится тем, чем его жена занимается вне дома, еще не познакомившись с ней, я уже знаю, что она – очень мудрая женщина. Почти каждый мужчина испытывает страх перед успехом своей жены. Но отношение Девитта выходит за рамки мышления среднестатистического представителя сильного пола. Он искренне рад тому, что Бог избрал Дериен, чтобы через нее помочь женщинам обрести надлежащие отношения со своими мужьями.

Думаю, надо сказать, о чем пойдет речь в этой книге. Дериен обладает прекрасным пониманием библейских принципов семейного счастья и способностью четко и ясно их излагать. Она уверена, что женщина – это не какое-то слабовольное, вычурное и пустоголовое создание, которое мужчина берет в жены только ради сексуального удовлетворения или в качестве украшения. Женщина, по ее мнению, просто необходима мужчине, чтобы его жизнь стала полной, чтобы достичь каких-то результатов, по-настоящему выразить себя. Дериен убеждена в том, что жене необходимо принять роль, предназначенную ей Богом, иначе она разрушит свой брак.