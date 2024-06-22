Кураев Андрей, диакон - Диспут с атеистом

Атеизм, наука, вера… Это классическая тема дискуссий европейских интеллектуалов. Есть ли сегодня наследники традиции Берлиоза и Иванушки Бездомного? Только ли у них имеются аргументы и апелляции к логике? И правда ли, что их религиозные оппоненты могут призывать лишь к слепому послушанию?

У барьера встретились академик Анатолий Рубинов и диакон Андрей Кураев. Научный вес спорщиков неравен? Но этот диакон - выпускник кафедры научного атеизма МГУ, ставший профессором Московской духовной академии.

Итак, встреча с атеистом. Век XXI.

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СОВЕТСКАЯ система много сделала для того, чтобы развивать науку и связанное с ней образование во всех советских республиках, там, где никогда не было ни науки, ни серьезного образования. Это делалось не только для того, чтобы наука помогала развитию народного хозяйства, а прежде всего для того, чтобы повысить грамотность населения, чтобы мировоззрение человека основывалось на научных представлениях, а не на всякого рода верованиях и предрассудках. Ибо это является необходимым условием эффективного развития общества.

Много внимания уделялось пропаганде научно-технических достижений, информированию населения о развитии естественных и технических наук. Особенно большой прогресс здесь был достигнут после того, как председателем Всесоюзного общества «Знание» стал лауреат Нобелевской премии, один из первооткрывателей лазеров академик Николай Геннадьевич Басов.

В этот период общество «Знание» проводило исключительно активную и плодотворную работу. Издавалась серия брошюр по самым разнообразным направлениям науки, по новым открытиям и новинкам техники. Писали эти брошюры крупные ученые, специалисты. При этом изложение всегда было популярным, доступным для любого читателя. Организовывались регулярные лекции по научно-техническим новинкам, обычно проходившие в интересной, увлекательной форме. Масса ученых, особенно молодых, регулярно выступала на заводах, фабриках, в колхозах и воинских частях в самых отдаленных уголках страны.

Диакон Андрей Кураев - Диспут с атеистом

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. — 160 с. - (Кафедра).

ISBN 978-5-7533-0097-3

Диакон Андрей Кураев - Диспут с атеистом – Содержание