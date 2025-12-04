В России введен запрет на самопознание. Нельзя видеть параллели между колониальной политикой Западных стран и аналогичными действиями родной Империи. Нельзя смотреть на себя глазами невесть от чего невосторженных наших соседей. Нельзя примечать схожесть Родины и Третьего Рейха и уж тем более говорить о заимствованиях германских пропагандистских и иных практик. Есть госстандарт «нашей истории» ведомства тов. Мединского. Иногда он ясно не сформулирован, и тогда исполнителям приходится на свой вкус догадываться о намерениях «законодателя».

23 августа 2022 года ТАСС сообщил: «Никулинский суд Москвы во вторник оштрафовал бывшего диакона Андрея Кураева за пост в „Живом журнале“, в котором были обнаружены признаки дискредитации российской армии. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе суда. „Никулинским районным судом Москвы в открытом судебном заседании было рассмотрено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ) в отношении Кураева А. В. Суд постановил признать Кураева виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей“, — сказали в пресс-службе. Согласно материалам дела, в отношении Кураева составили административный протокол за публикацию в „Живом журнале“ от 18 апреля, где он рассуждал о гражданской войне в России в 1918–1923 годах». И в самом деле, в законодательных новеллах начала СВО не было сказано, о каких именно действиях армии России нельзя судить иначе, чем об этом сказал пресс-генерал. Судебная практика уже и до моего суда показывала, что нежелательными, а порой и преступными объявляются «ревизионистские взгляды» на Великую Отечественную войну. И вот оказалось, что можно сказать нечто ревизионистски-подсудное и про «гражданскую войну в России в 1918–1923 годах». Причем пресс-служба суда не дала подсказки: какую из сторон той войны я якобы дискредитировал?

Андрей Кураев - Священные войны православного мира

BAbook, 2025. — 661 с.

ISBN 978-1-969573-00-2

Андрей Кураев - Священные войны православного мира - Содержание