Кураев - Священные войны православного мира
В России введен запрет на самопознание. Нельзя видеть параллели между колониальной политикой Западных стран и аналогичными действиями родной Империи. Нельзя смотреть на себя глазами невесть от чего невосторженных наших соседей. Нельзя примечать схожесть Родины и Третьего Рейха и уж тем более говорить о заимствованиях германских пропагандистских и иных практик. Есть госстандарт «нашей истории» ведомства тов. Мединского. Иногда он ясно не сформулирован, и тогда исполнителям приходится на свой вкус догадываться о намерениях «законодателя».
23 августа 2022 года ТАСС сообщил: «Никулинский суд Москвы во вторник оштрафовал бывшего диакона Андрея Кураева за пост в „Живом журнале“, в котором были обнаружены признаки дискредитации российской армии. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе суда. „Никулинским районным судом Москвы в открытом судебном заседании было рассмотрено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ) в отношении Кураева А. В. Суд постановил признать Кураева виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей“, — сказали в пресс-службе. Согласно материалам дела, в отношении Кураева составили административный протокол за публикацию в „Живом журнале“ от 18 апреля, где он рассуждал о гражданской войне в России в 1918–1923 годах». И в самом деле, в законодательных новеллах начала СВО не было сказано, о каких именно действиях армии России нельзя судить иначе, чем об этом сказал пресс-генерал. Судебная практика уже и до моего суда показывала, что нежелательными, а порой и преступными объявляются «ревизионистские взгляды» на Великую Отечественную войну. И вот оказалось, что можно сказать нечто ревизионистски-подсудное и про «гражданскую войну в России в 1918–1923 годах». Причем пресс-служба суда не дала подсказки: какую из сторон той войны я якобы дискредитировал?
Андрей Кураев - Священные войны православного мира
BAbook, 2025. — 661 с.
ISBN 978-1-969573-00-2
Андрей Кураев - Священные войны православного мира - Содержание
- Обозначение темы
- Глава 1. Исторический путь православия: от пацифизма к милитаризму
- Глава 2. Восемь признаков религиозной войны
- Глава 3. Вела ли «Крестовые походы» православная Византия?
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Глава 4. Вела ли «Крестовые походы» православная Русь?
- Первая русская летопись о первом русском крестовом походе
- Война по просьбе патриарха
- Боевые иконы православия
- Православный погром Киева
- Зачем Мамай пошел на Русь?
- Епископы в повседневности княжеских междоусобиц
- Назидания святого Макария Ивану Грозному
- Жили ли христиане в Белоруссии в XVI веке? Точка зрения Москвы
- Призывы патриарха Гермогена
- Азовское сидение и первое «нашествие двунадесяти языков»
- Война за Смоленск и патриарх Никон
- Крымский поход патриарха Иоакима
- Священные брани осьмнадцатого веку
- Наполеоновские войны: война с Антихристом
- Крымская война: война за Гроб Господень
- Балканская война: война, объявленная епископом
- На помощь христианам Балкан
- Японская война: крестовый поход на язычников
- Богословие в Первой Мировой войне
- Священная Гражданская
- Мобилизованные святые
- Глава 5. Где живет сатана?
- Глава 6. Канон об отлучении ветеранов
- Глава 7. Все солдаты попадают в рай
- Глава 8. Точно ли солдатская любовь самая большая?
- Глава 9. Православные кришнаиты
- Глава 10. Что есть подвиг?
- Глава 11. Капелланы-комиссары
- Глава 12. Неожиданные перемирия и «Поэма о Дезертире»
- Заключение
- От автора и о нем
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