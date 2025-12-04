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Кураев - Священные войны православного мира

Андрей Кураев - Священные войны православного мира
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology

В России введен запрет на самопознание. Нельзя видеть параллели между колониальной политикой Западных стран и аналогичными действиями родной Империи. Нельзя смотреть на себя глазами невесть от чего невосторженных наших соседей. Нельзя примечать схожесть Родины и Третьего Рейха и уж тем более говорить о заимствованиях германских пропагандистских и иных практик. Есть госстандарт «нашей истории» ведомства тов. Мединского. Иногда он ясно не сформулирован, и тогда исполнителям приходится на свой вкус догадываться о намерениях «законодателя».

23 августа 2022 года ТАСС сообщил: «Никулинский суд Москвы во вторник оштрафовал бывшего диакона Андрея Кураева за пост в „Живом журнале“, в котором были обнаружены признаки дискредитации российской армии. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе суда. „Никулинским районным судом Москвы в открытом судебном заседании было рассмотрено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ) в отношении Кураева А. В. Суд постановил признать Кураева виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей“, — сказали в пресс-службе. Согласно материалам дела, в отношении Кураева составили административный протокол за публикацию в „Живом журнале“ от 18 апреля, где он рассуждал о гражданской войне в России в 1918–1923 годах». И в самом деле, в законодательных новеллах начала СВО не было сказано, о каких именно действиях армии России нельзя судить иначе, чем об этом сказал пресс-генерал. Судебная практика уже и до моего суда показывала, что нежелательными, а порой и преступными объявляются «ревизионистские взгляды» на Великую Отечественную войну. И вот оказалось, что можно сказать нечто ревизионистски-подсудное и про «гражданскую войну в России в 1918–1923 годах». Причем пресс-служба суда не дала подсказки: какую из сторон той войны я якобы дискредитировал?

Андрей Кураев - Священные войны православного мира

BAbook, 2025. — 661 с.
ISBN 978-1-969573-00-2

Андрей Кураев - Священные войны православного мира - Содержание

  • Обозначение темы
  • Глава 1. Исторический путь православия: от пацифизма к милитаризму
  • Глава 2. Восемь признаков религиозной войны
  • Глава 3. Вела ли «Крестовые походы» православная Византия?
  • Глава 4. Вела ли «Крестовые походы» православная Русь?
    • Первая русская летопись о первом русском крестовом походе
    • Война по просьбе патриарха
    • Боевые иконы православия
    • Православный погром Киева
    • Зачем Мамай пошел на Русь?
    • Епископы в повседневности княжеских междоусобиц
    • Назидания святого Макария Ивану Грозному
    • Жили ли христиане в Белоруссии в XVI веке? Точка зрения Москвы
    • Призывы патриарха Гермогена
    • Азовское сидение и первое «нашествие двунадесяти языков»
    • Война за Смоленск и патриарх Никон
    • Крымский поход патриарха Иоакима
    • Священные брани осьмнадцатого веку
    • Наполеоновские войны: война с Антихристом
    • Крымская война: война за Гроб Господень
    • Балканская война: война, объявленная епископом
    • На помощь христианам Балкан
    • Японская война: крестовый поход на язычников
    • Богословие в Первой Мировой войне
    • Священная Гражданская
    • Мобилизованные святые
  • Глава 5. Где живет сатана?
  • Глава 6. Канон об отлучении ветеранов
  • Глава 7. Все солдаты попадают в рай
  • Глава 8. Точно ли солдатская любовь самая большая?
  • Глава 9. Православные кришнаиты
  • Глава 10. Что есть подвиг?
  • Глава 11. Капелланы-комиссары
  • Глава 12. Неожиданные перемирия и «Поэма о Дезертире»
  • Заключение
  • От автора и о нем
Views 651
Rating 5.0 / 5
Added 04.12.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (5)

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