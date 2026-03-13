Курбатов - Русско-польская война 1654–1667 гг.

Книга Олега Курбатова «Русско-польская война 1654–1667 гг.» представляет собой фундаментальное военно-историческое исследование одного из самых масштабных и затяжных конфликтов XVII столетия, определившего судьбу Восточной Европы на века вперед. Автор ставит задачу реконструировать ход боевых действий, опираясь на обширный массив архивных документов, и дать объективную оценку военному потенциалу Российского царства и Речи Посполитой. Основная идея произведения заключается в том, что эта война стала не только борьбой за наследие Древней Руси и контроль над украинскими и белорусскими землями, но и важнейшим этапом глубокой модернизации русской армии, подготовившим почву для будущих петровских преобразований.

Содержательная часть книги детально описывает ключевые кампании и сражения, начиная с триумфального похода царя Алексея Михайловича на Смоленск и Вильну и заканчивая изнурительной позиционной борьбой и дипломатическим маневрированием. Курбатов уделяет пристальное внимание тактике, вооружению и организации войск обеих сторон, анализируя причины как блестящих побед, так и тяжелых поражений. В работе подробно рассматриваются такие важные аспекты, как роль казачества, влияние «шведского потопа» на ход конфликта и специфика осадного искусства того времени. Автор развенчивает многие мифы, связанные с «отсталостью» поместного войска, показывая его высокую эффективность и адаптивность к условиям тотальной войны.

Текст написан в строгом академическом стиле, характерном для серьезного исторического исследования, но при этом остается доступным для всех, кто глубоко интересуется военной историей. Олег Курбатов мастерски связывает оперативные решения военачальников с большой политикой и экономическими возможностями государств, создавая объемную картину эпохи. Работа служит незаменимым источником знаний о периоде, который часто остается в тени более поздних войн, но именно тогда закладывались основы Российской империи и решался вопрос о лидерстве в славянском мире. Это чтение, позволяющее понять внутреннюю логику развития русского военного дела и драматизм борьбы за воссоединение

Курбатов - Русско-польская война 1654–1667 гг.

М.: Руниверс, 2019. - 388 с.

Курбатов - Русско-польская война 1654–1667 гг. - Содержание

Предисловие

Русско-польская война 1654–1667 гг. Ситуация на начало войны

Глава I. Зимняя кампания 1653–1654 гг.

Глава II. Летняя кампания 1654 г. на востоке Литвы (Первый Государев поход Алексея Михайловича)

Глава III. Летняя кампания 1654 г. на северо-востоке Литвы

Глава IV. Боевые действия украинских войск в Литве в 1654 г.

Глава V. Летняя кампания 1654 г. на Украине

Глава VI. Зимняя кампания 1654–1655 гг. на верхнем Днепре (зимнее контрнаступление гетмана Януша Радзивилла)

Глава VII. Зимняя кампания 1654–1655 гг. на Западной Двине

Глава VIII. Зимняя кампания 1654–1655 гг. на Украине

Глава IX. Летняя кампания 1655 г. в Литве на виленском направлении (Второй Государев поход царя Алексея Михайловича)

Глава X. Летняя кампания 1655 г. в Литве на северо-западном направлении

Глава XI. Летняя кампания 1655 г. в Литве на юго-западном направлении

Глава XII. Кампания 1655 г. на Украине

Глава XIII. Зимняя кампания 1655–1656 гг. в Литве

Глава XIV. Летняя кампания 1656 г. в Литве

Глава XV. Походы русских войск в Литве в 1657 г.

Глава XVI. Кампания 1657 г. на Украине

Глава XVII. Боевые действия между украинскими казаками И. Нечая, «наказного полковника» Д. Мурашки и частями «присяжной» шляхты западных областей Литвы в 1656 и 1657 г.

Глава XVIII. Летняя кампания 1658 г. на Украине

Глава XIX. Летняя кампания 1658 г. в Литве

Глава XX. Кампания 1658 г. против гетмана Ивана Выговского на Украине

Глава XXI. Осенняя кампания 1658 г. в Литве

Глава XXII. Зимняя кампания 1658–1659 гг. на Украине

Глава XXIII. Зимняя кампания 1658–1659 гг. в Литве

Глава XXIV. Летняя кампания 1659 г. на Украине и свержение власти гетмана И. Выговского

Глава XXV. Кампания 1659 г. в Литве

Глава XXVI. Зимняя кампания 1659–1660 гг. на Украине

Глава XXVII. Зимняя кампания 1659–1660 гг. в Литве (набег князя Ивана Хованского на Подляшье и Литву)

Глава XXVIII. Летняя кампания 1660 г. в Литве

Глава XXIX. Летняя кампания 1660 г. на Украине. Чудновская катастрофа

Глава XXX. Зимняя кампания 1660–1661 гг. в Литве

Глава XXXI. Зимняя кампания 1660–1661 гг. на Украине

Глава XXXII. Зимняя кампания 1660–1661 гг. в Приазовье

Глава XXXIII. Летняя кампания 1661 г. на Украине и в Северской земле

Глава XXXIV. Летняя кампания 1661 г. в Приазовье

Глава XXXV. Летняя кампания 1661 г. на востоке Литвы

Глава XXXVI. Летняя кампания 1661 г. на Западной Двине

Глава XXXVII. Зимняя кампания 1661–1662 гг. на Украине и южных рубежах России

Глава XXXVIII. Зимняя кампания 1661–1662 гг. в Литве

Глава XXXIX. Летняя кампания 1662 г. на Украине

Глава XL. Кампания 1662 г. в Приазовье

Глава XLI. Летняя кампания 1662 г. в Литве

Глава XLII. Зимняя кампания 1662–1663 гг. в Литве

Глава XLIII. Летняя кампания 1663 г. на Украине

Глава XLIV. Летняя кампания 1663 г. в Приазовье

Глава XLV. Летняя кампания 1663 г. в Литве

Глава XLVI. Осенне-зимняя кампания 1663–1664 гг. (поход польского короля Яна Казимира на Украину и Россию в 1663 — начале 1664 гг.)

Глава XLVII. Зимняя кампания 1663–1664 гг. в Инфлянтах (Польская Лифляндия) вокруг г. Борисоглебов (Динабург)

Глава XLVIII. Казацкое восстание правобережных полков и весенняя кампания 1664 г. на Украине

Глава XLIX. Кампания 1664 г. на Украине: лето — зима

Глава L. Кампания 1664 г. в Приазовье

Глава LI. Летняя кампания 1664 г. в Литве

Глава LII. Зимняя кампания 1664–1665 гг. на Украине

Глава LIII. Зимняя кампания 1664–1665 гг. в Литве

Глава LIV. Летняя кампания 1665 г. на Украине

Глава LV. Летняя кампания 1665 гг. в Литве

Глава LVI. Кампания 1665–1666 гг. на Украине и в Полесье до заключения временного перемирия

Глава LVII. Кампания 1665–1666 гг. в Литве до заключения временного перемирия

Глава LVIII. Боевые действия на Украине в период Андрусовских переговоров 1666 — начала 1667 гг. Восстание Переяславского полка 1666–1667 гг.

Глава LIX. Боевые действия в Литве в период переговоров 1666 — начала 1667 гг.

Глава LX. Кампания 1667 г. на Украине. Поход князя Ю. Н. Борятинского в Ахтырский

Заключение

Русско-польская война 1654–1667 гг. Итоги

Карты, представленные в книге

Источники и литература

Резюме к русско-польской войне 1654–1657 гг.

Russian-Polish War 1654–1667. Abstract

Географический указатель

Именной указатель