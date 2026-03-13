Курбатов - Русско-польская война 1654–1667 гг.

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, History of GDL and Slavs, Sociology Political Science

Книга Олега Курбатова «Русско-польская война 1654–1667 гг.» представляет собой фундаментальное военно-историческое исследование одного из самых масштабных и затяжных конфликтов XVII столетия, определившего судьбу Восточной Европы на века вперед. Автор ставит задачу реконструировать ход боевых действий, опираясь на обширный массив архивных документов, и дать объективную оценку военному потенциалу Российского царства и Речи Посполитой. Основная идея произведения заключается в том, что эта война стала не только борьбой за наследие Древней Руси и контроль над украинскими и белорусскими землями, но и важнейшим этапом глубокой модернизации русской армии, подготовившим почву для будущих петровских преобразований.

Содержательная часть книги детально описывает ключевые кампании и сражения, начиная с триумфального похода царя Алексея Михайловича на Смоленск и Вильну и заканчивая изнурительной позиционной борьбой и дипломатическим маневрированием. Курбатов уделяет пристальное внимание тактике, вооружению и организации войск обеих сторон, анализируя причины как блестящих побед, так и тяжелых поражений. В работе подробно рассматриваются такие важные аспекты, как роль казачества, влияние «шведского потопа» на ход конфликта и специфика осадного искусства того времени. Автор развенчивает многие мифы, связанные с «отсталостью» поместного войска, показывая его высокую эффективность и адаптивность к условиям тотальной войны.

Текст написан в строгом академическом стиле, характерном для серьезного исторического исследования, но при этом остается доступным для всех, кто глубоко интересуется военной историей. Олег Курбатов мастерски связывает оперативные решения военачальников с большой политикой и экономическими возможностями государств, создавая объемную картину эпохи. Работа служит незаменимым источником знаний о периоде, который часто остается в тени более поздних войн, но именно тогда закладывались основы Российской империи и решался вопрос о лидерстве в славянском мире. Это чтение, позволяющее понять внутреннюю логику развития русского военного дела и драматизм борьбы за воссоединение

М.: Руниверс, 2019. - 388 с.

Курбатов - Русско-польская война 1654–1667 гг. - Содержание

Предисловие

Русско-польская война 1654–1667 гг. Ситуация на начало войны

  • Глава I. Зимняя кампания 1653–1654 гг.

  • Глава II. Летняя кампания 1654 г. на востоке Литвы (Первый Государев поход Алексея Михайловича)

  • Глава III. Летняя кампания 1654 г. на северо-востоке Литвы

  • Глава IV. Боевые действия украинских войск в Литве в 1654 г.

  • Глава V. Летняя кампания 1654 г. на Украине

  • Глава VI. Зимняя кампания 1654–1655 гг. на верхнем Днепре (зимнее контрнаступление гетмана Януша Радзивилла)

  • Глава VII. Зимняя кампания 1654–1655 гг. на Западной Двине

  • Глава VIII. Зимняя кампания 1654–1655 гг. на Украине

  • Глава IX. Летняя кампания 1655 г. в Литве на виленском направлении (Второй Государев поход царя Алексея Михайловича)

  • Глава X. Летняя кампания 1655 г. в Литве на северо-западном направлении

  • Глава XI. Летняя кампания 1655 г. в Литве на юго-западном направлении

  • Глава XII. Кампания 1655 г. на Украине

  • Глава XIII. Зимняя кампания 1655–1656 гг. в Литве

  • Глава XIV. Летняя кампания 1656 г. в Литве

  • Глава XV. Походы русских войск в Литве в 1657 г.

  • Глава XVI. Кампания 1657 г. на Украине

  • Глава XVII. Боевые действия между украинскими казаками И. Нечая, «наказного полковника» Д. Мурашки и частями «присяжной» шляхты западных областей Литвы в 1656 и 1657 г.

  • Глава XVIII. Летняя кампания 1658 г. на Украине

  • Глава XIX. Летняя кампания 1658 г. в Литве

  • Глава XX. Кампания 1658 г. против гетмана Ивана Выговского на Украине

  • Глава XXI. Осенняя кампания 1658 г. в Литве

  • Глава XXII. Зимняя кампания 1658–1659 гг. на Украине

  • Глава XXIII. Зимняя кампания 1658–1659 гг. в Литве

  • Глава XXIV. Летняя кампания 1659 г. на Украине и свержение власти гетмана И. Выговского

  • Глава XXV. Кампания 1659 г. в Литве

  • Глава XXVI. Зимняя кампания 1659–1660 гг. на Украине

  • Глава XXVII. Зимняя кампания 1659–1660 гг. в Литве (набег князя Ивана Хованского на Подляшье и Литву)

  • Глава XXVIII. Летняя кампания 1660 г. в Литве

  • Глава XXIX. Летняя кампания 1660 г. на Украине. Чудновская катастрофа

  • Глава XXX. Зимняя кампания 1660–1661 гг. в Литве

  • Глава XXXI. Зимняя кампания 1660–1661 гг. на Украине

  • Глава XXXII. Зимняя кампания 1660–1661 гг. в Приазовье

  • Глава XXXIII. Летняя кампания 1661 г. на Украине и в Северской земле

  • Глава XXXIV. Летняя кампания 1661 г. в Приазовье

  • Глава XXXV. Летняя кампания 1661 г. на востоке Литвы

  • Глава XXXVI. Летняя кампания 1661 г. на Западной Двине

  • Глава XXXVII. Зимняя кампания 1661–1662 гг. на Украине и южных рубежах России

  • Глава XXXVIII. Зимняя кампания 1661–1662 гг. в Литве

  • Глава XXXIX. Летняя кампания 1662 г. на Украине

  • Глава XL. Кампания 1662 г. в Приазовье

  • Глава XLI. Летняя кампания 1662 г. в Литве

  • Глава XLII. Зимняя кампания 1662–1663 гг. в Литве

  • Глава XLIII. Летняя кампания 1663 г. на Украине

  • Глава XLIV. Летняя кампания 1663 г. в Приазовье

  • Глава XLV. Летняя кампания 1663 г. в Литве

  • Глава XLVI. Осенне-зимняя кампания 1663–1664 гг. (поход польского короля Яна Казимира на Украину и Россию в 1663 — начале 1664 гг.)

  • Глава XLVII. Зимняя кампания 1663–1664 гг. в Инфлянтах (Польская Лифляндия) вокруг г. Борисоглебов (Динабург)

  • Глава XLVIII. Казацкое восстание правобережных полков и весенняя кампания 1664 г. на Украине

  • Глава XLIX. Кампания 1664 г. на Украине: лето — зима

  • Глава L. Кампания 1664 г. в Приазовье

  • Глава LI. Летняя кампания 1664 г. в Литве

  • Глава LII. Зимняя кампания 1664–1665 гг. на Украине

  • Глава LIII. Зимняя кампания 1664–1665 гг. в Литве

  • Глава LIV. Летняя кампания 1665 г. на Украине

  • Глава LV. Летняя кампания 1665 гг. в Литве

  • Глава LVI. Кампания 1665–1666 гг. на Украине и в Полесье до заключения временного перемирия

  • Глава LVII. Кампания 1665–1666 гг. в Литве до заключения временного перемирия

  • Глава LVIII. Боевые действия на Украине в период Андрусовских переговоров 1666 — начала 1667 гг. Восстание Переяславского полка 1666–1667 гг.

  • Глава LIX. Боевые действия в Литве в период переговоров 1666 — начала 1667 гг.

  • Глава LX. Кампания 1667 г. на Украине. Поход князя Ю. Н. Борятинского в Ахтырский

Заключение

Русско-польская война 1654–1667 гг. Итоги

Карты, представленные в книге

Источники и литература

Резюме к русско-польской войне 1654–1657 гг.

Russian-Polish War 1654–1667. Abstract

Географический указатель

Именной указатель

