Курбатов Георгий - Ранневизантийские портреты - К истории общественно-политической мысли

Название и подзаголовок предлагаемой книги нуждаются в пояснении. В ней даны пять биографий людей, каждый из которых оставил тот или иной след в истории, истории общественной мысли, духовной и культурной жизни Византии и уже поэтому заслуживает внимания. Все они принадлежат к одной эпохе — ранневизантийской (IV—VI вв.) и в своей совокупности в определенной степени ее характеризуют. Интерес к последней во многом обусловливается тем, что она была временем рождения византийского общества, византийской цивилизации — одной из виднейших внутренне целостных и самобытных цивилизаций средневековья обширного восточнохристианского мира и, наконец, самого «византийского человека» — homo byzantinus. Византия родилась на исходе истории античного мира, в эпоху его упадка и гибели. В 395 г. великая Римская империя распалась на две половины — Западную и Восточную. Родилась Византия. Через восемьдесят лет (476 г.) Западная Римская империя пала, оказавшись не в состоянии пережить кризис античного общества. Византийская — просуществовала тысячелетие (до 1453 г.). Естественно, что вопрос о причинах разности исторических судеб двух половин единой на протяжении целого ряда столетий великой средиземноморской державы древности, стоявшей у истоков европейской цивилизации не один век, волновал умы исследователей.

Мыслители эпохи Просвещения считали Византию обломком Римской империи, дожившим до середины XV столетия благодаря случайному стечению обстоятельств. Нельзя сказать, что эта точка зрения в ее первой части полностью отброшена и современной историографией. И в настоящее время есть исследователи, которые считают Византию «древним», в своей основе античным или «позднеантичным» обществом и государством. Существование такой точки зрения в известной мере объективно обусловлено. В отличие от Западной Римской империи, Византия действительно смогла перешагнуть рубеж, отделявший средневековье от античности, сохранившись как государство, как «общество». Все это подчеркивает значение преемственности и традиций, то значение, которое имела ранневпзантийская эпоха для последующих судеб Византии, которая и в истории цивилизации сыграла роль «живого» хранителя наследия античного мира.

В отечественной историографии существует несколько точек зрения на характер и особенности развития ранней Византии. Одни считают, что Византия на полтора столетия дольше, чем Западная Римская империя просуществовала как античное общество и государство. Кризис античного общества и его структур здесь в полной мере назрел лишь в VI столетии и вкупе с внешними вторжениями, завоеваниями и вселениями на ее территорию нового населения привел в VII столетии не только к потере 2/3 ее прежней территории, но и к коренной, радикальной перестройке общественных отношений, позволившей Византии уцелеть и продолжить существование как уже трансформировавшемуся постепенно в феодальное обществу и государству.

Курбатов Георгий - Ранневизантийские портреты - К истории общественно-политической мысли

Л.: Издательство Ленинградского университета, 1991, 272 с.

ISBN 5288-00543-5

Курбатов Георгий - Ранневизантийские портреты - К истории общественно-политической мысли - Оглавление

Введение

Глава I. К истории политической идеологии и теории ранней Византии

Глава II. Последний идеолог муниципальной аристократии — Ливаний (314—393)

Глава III. Иоанн Златоуст (341—407)

Глава IV. Провинциальный аристократ Синесий (370—413/14)

Глава V. VI столетие

Глава VI. Прокопий (490/507—562 гг.)

Глава VII. Император Юстиниан (482—565) и его программа

Заключение

Список сокращений