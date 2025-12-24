Здесь собрано богатое наследие учебных курсов, разработанных в рамках программ Международного Заочного института (ICI). Эти материалы долгое время служили основой для подготовки служителей по всему миру и теперь доступны здесь в качестве информационного и образовательного ресурса.

Варианты использования ресурсов Представленные материалы могут быть эффективно использованы в различных контекстах: Личное обучение: Систематизация знаний о Библии и доктринах.

Систематизация знаний о Библии и доктринах. Групповые занятия: Пособия отлично подходят для разборов в малых группах или воскресных школах.

Пособия отлично подходят для разборов в малых группах или воскресных школах. Подготовка проповедей и лекций: Тщательно структурированный материал помогает в разработке собственных учебных планов. Состав учебных комплектов Для наиболее полного погружения в предмет материалы сгруппированы по категориям. Каждый курс, как правило, содержит: Учебное пособие: Основной текст курса, содержащий теоретический материал и методические указания.

Основной текст курса, содержащий теоретический материал и методические указания. Пакет для инструктора: Руководство, которое помогает организовать процесс преподавания материала другим людям.

Руководство, которое помогает организовать процесс преподавания материала другим людям. Студенческий пакет: Вспомогательные рабочие материалы, задания для самопроверки и подготовки к итоговому усвоению темы.

Обзор доступных курсов Ниже приведена таблица, в которой вы можете ознакомиться со списком имеющихся предметов и материалов к ним. Курсы Международного Заочного института (ICI)