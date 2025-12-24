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Курсы Международного Заочного института (ICI)

Курсы Международного Заочного института (ICI)
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, History, Ethics, Homiletics, Educational

Здесь собрано богатое наследие учебных курсов, разработанных в рамках программ Международного Заочного института (ICI). Эти материалы долгое время служили основой для подготовки служителей по всему миру и теперь доступны здесь в качестве информационного и образовательного ресурса.

Варианты использования ресурсов

Представленные материалы могут быть эффективно использованы в различных контекстах:

  • Личное обучение: Систематизация знаний о Библии и доктринах.
  • Групповые занятия: Пособия отлично подходят для разборов в малых группах или воскресных школах.
  • Подготовка проповедей и лекций: Тщательно структурированный материал помогает в разработке собственных учебных планов.

Состав учебных комплектов

Для наиболее полного погружения в предмет материалы сгруппированы по категориям. Каждый курс, как правило, содержит:

  • Учебное пособие: Основной текст курса, содержащий теоретический материал и методические указания.
  • Пакет для инструктора: Руководство, которое помогает организовать процесс преподавания материала другим людям.
  • Студенческий пакет: Вспомогательные рабочие материалы, задания для самопроверки и подготовки к итоговому усвоению темы.

Обзор доступных курсов

Ниже приведена таблица, в которой вы можете ознакомиться со списком имеющихся предметов и материалов к ним.

Курсы Международного Заочного института (ICI)

Учебник, издание, год Учебное пособие Пакет инструктора Студенческий пакет
Библия и миссионерство. 1 издание, 2001
Библия и церковь, 1 издание, 1995 ×
Благовестие сегодня, 1 издание, 2000 ×
Благовестие сегодня, 2 издание, 2002
Бог и ангелы, 1 издание, 1997
Брак и семья, 2 издание, 2001 × ×
Бытие, 1 издание, 1997
Введение в пасторское консультирование, 1 издание, 2009
Даниил и Откровение, 1 издание, 1997
Даниил и Откровение, 2 издание, 2005 ×
Деяния Святого Духа, 1 издание, 2003 ×
Жизнь Христа, 2 издание, 2001
Изучение Послания к Евреям, 1 издание, 2000
Ислам – введение и подход, 1 издание, 1996 ×
История Церкви I (От Пятидесятницы до Реформации), 2 издание, 2005 ×
История Церкви II (От Реформации до наших дней), 3 издание, 2006 × ×
О чем говорят Малые пророки, 2 издание, 2001
Пастырские послания Апостола Павла, 1 издание, 1998
Поклонение Богу, 1 издание, 1997
Послания к Галатам и к Римлянам, 1 издание, 1989 × ×
Послания к Галатам и к Римлянам, 2 издание, 1997 (часть пособия)
Послания к Коринфянам, 1 издание, 1997 ×
Принципы обучения, 1 издание, 1997 ×
Принципы руководства, 1 издание, 1997
Просветительская миссия церкви, 1 издание, 1999
Труд пастора, 1 издание, 1996
Человек и грех, 1 издание, 2000 ×
Человек и грех, 2 издание, 2001 × ×
Экзегетическая проповедь, 1 издание, 1996 ×
Этика служителя, 3 издание, 2005 × ×
Views 442
Rating 5.0 / 5
Added 24.12.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (2 comments)

S
Sergey05 7 months ago

Огромное спасибо за титанический труд по сбору и размещению на сайте комплекта пособий!
E
esxatos 7 months ago

Браво, Вадим, такая грандиозная работа закончена!

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