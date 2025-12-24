Курсы Международного Заочного института (ICI)
Здесь собрано богатое наследие учебных курсов, разработанных в рамках программ Международного Заочного института (ICI). Эти материалы долгое время служили основой для подготовки служителей по всему миру и теперь доступны здесь в качестве информационного и образовательного ресурса.
Варианты использования ресурсов
Представленные материалы могут быть эффективно использованы в различных контекстах:
- Личное обучение: Систематизация знаний о Библии и доктринах.
- Групповые занятия: Пособия отлично подходят для разборов в малых группах или воскресных школах.
- Подготовка проповедей и лекций: Тщательно структурированный материал помогает в разработке собственных учебных планов.
Состав учебных комплектов
Для наиболее полного погружения в предмет материалы сгруппированы по категориям. Каждый курс, как правило, содержит:
- Учебное пособие: Основной текст курса, содержащий теоретический материал и методические указания.
- Пакет для инструктора: Руководство, которое помогает организовать процесс преподавания материала другим людям.
- Студенческий пакет: Вспомогательные рабочие материалы, задания для самопроверки и подготовки к итоговому усвоению темы.
Обзор доступных курсов
Ниже приведена таблица, в которой вы можете ознакомиться со списком имеющихся предметов и материалов к ним.
Курсы Международного Заочного института (ICI)
|Учебник, издание, год
|Учебное пособие
|Пакет инструктора
|Студенческий пакет
|Библия и миссионерство. 1 издание, 2001
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|Библия и церковь, 1 издание, 1995
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|Благовестие сегодня, 1 издание, 2000
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|Благовестие сегодня, 2 издание, 2002
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|Бог и ангелы, 1 издание, 1997
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|Брак и семья, 2 издание, 2001
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|Бытие, 1 издание, 1997
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|Введение в пасторское консультирование, 1 издание, 2009
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|Даниил и Откровение, 1 издание, 1997
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|Даниил и Откровение, 2 издание, 2005
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|Деяния Святого Духа, 1 издание, 2003
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|Жизнь Христа, 2 издание, 2001
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|Изучение Послания к Евреям, 1 издание, 2000
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|Ислам – введение и подход, 1 издание, 1996
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|История Церкви I (От Пятидесятницы до Реформации), 2 издание, 2005
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|История Церкви II (От Реформации до наших дней), 3 издание, 2006
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|О чем говорят Малые пророки, 2 издание, 2001
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|Пастырские послания Апостола Павла, 1 издание, 1998
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|Поклонение Богу, 1 издание, 1997
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|Послания к Галатам и к Римлянам, 1 издание, 1989
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|Послания к Галатам и к Римлянам, 2 издание, 1997
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|✓ (часть пособия)
|Послания к Коринфянам, 1 издание, 1997
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|Принципы обучения, 1 издание, 1997
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|Принципы руководства, 1 издание, 1997
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|Просветительская миссия церкви, 1 издание, 1999
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|Труд пастора, 1 издание, 1996
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|Человек и грех, 1 издание, 2000
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|Человек и грех, 2 издание, 2001
|×
|✓
|×
|Экзегетическая проповедь, 1 издание, 1996
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|Этика служителя, 3 издание, 2005
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Огромное спасибо за титанический труд по сбору и размещению на сайте комплекта пособий!
Браво, Вадим, такая грандиозная работа закончена!