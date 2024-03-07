Куруло Сулиаси – От края земли

За прожитые годы я имел честь делиться Словом Божьим с тысячами людей различного происхождения и из разных стран по всему миру. Большинство моих слушателей даже не слышали об островах Фиджи или никогда не встречали человека, родившегося на Фиджи, поэтому я часто представлял себя в контексте Писания.

В Книге Деяний Иисус говорит Своим ученикам: «...будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).

Я совершенно уверен, что под краем земли Иисус подразумевал южную часть Тихого океана. На карте мира можно прочертить почти прямую линию от Иерусалима до островов Фиджи, и пролегать она будет через Тихий океан. Я призывал своих слушателей осознать их связь со всемирной миссией Иисуса Христа донести Его имя до края земли. Эта книга родилась у края земли, чтобы рассказать о великом движении Божьего Слова от края земли до тысяч народов по всему миру.

Фиджи — острова на краю земли

Фиджи — благословенная страна 332 островов. Ее координаты: 18 градусов южной широты и 175 градусов восточной долготы. Страна занимает территорию в 18376 квадратных километров. Главные острова — Вити-Леву (где расположена столица — город Сува) и Вануа-Леву. Сто восьмидесятый меридиан пересекает три точки на Фиджи (Уду Пойнт, остров Раби и Тавеуни — все они находится на Вануа-Леву), а это значит, что Фиджи — первая страна в мире, встречающая рассвет нового дня.

Я часто напоминаю своим друзьям по всему миру: «Если хотите узнать, что Бог говорит сегодня, позвоните мне, потому что на Фиджи день начинается раньше, чем в любой другой точке мира». Фиджи на 12 часов опережает время по Гринвичу, климат на островах тропический, сухой сезон продолжается с мая по октябрь, сезон дождей — с ноября по апрель.

Божий призыв

В этой книге — воспоминания основателя Международного Христианского Миссионерского Братства (МХМБ) и путь, который я проделал с 1990 года, когда впервые услышал голос Бога, призывающего меня на служение и строительство церкви для провозглашения Евангелия и исполнения Великого поручения, данного людям:

«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19, 20).

Сулиаси Куруло – От края земли

Пер. с англ. — М.: Золотые страницы, 2014. — 208 с.

ISBN 978-5-91943-033-9 (рус.)

ISBN 978-982-98093-2-2 (англ.)

Сулиаси Куруло – От края земли – Содержание

Предисловие Рейнхарда Боннке

Вступление

ЧАСТЬ 1. РОЖДЕНИЕ МЕЧТЫ

Глава 1. Открытие мечты

Глава 2. Рождение Христианского миссионерского братства

Глава 3. Открытые двери

ЧАСТЬ 2. ДЕРЕВЕНСКОЕ ДЕТСТВО

Глава 4. Скромное начало

Глава 5. Молитва как стиль жизни

Глава 6. Обещание отца

Глава 7. Я отдаю свое сердце Иисусу

ЧАСТЬ 3. МОЛИТВА

Глава 8. Что такое молитва?

Глава 9. Эффективная молитва

Глава 10. Молитва с уверенностью

Глава 11. Ежедневное тихое время верующего

Глава 12. Ходатайственная молитва

Глава 13. Молитва за народы

Глава 14. Законы молитвы

Глава 15. Молитва — это ключ

ЧАСТЬ 4. ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

Глава 16. Желание приобретать души грешников Глава 17. Труд любви Глава 18. Спутник на всю жизнь Глава 19. Послушание Глава 20. Новое направление Глава 21. Преследования Глава 22. Обучение и снаряжение Глава 23. Новые стратегии Глава 24. Построй Мой дом

ЧАСТЬ 5. ВЕРА

Глава 25. Мое сражение

Глава 26. Шестое чувство

Глава 27. Мера веры

Глава 28. За рамками естественного

ЧАСТЬ 6. ПОЧЕМУ ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ?

Глава 29. Неотложный призыв

Глава 30. Как исполнить Великое поручение

Глава 31. Используя миграцию

Глава 32. Поездки и транспорт

Глава 33. Информационные технологии

ЧАСТЬ 7. ПОЧЕМУ ВЕЛИКАЯ ЗАПОВЕДЬ?