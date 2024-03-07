Куруло Сулиаси – От края земли
За прожитые годы я имел честь делиться Словом Божьим с тысячами людей различного происхождения и из разных стран по всему миру. Большинство моих слушателей даже не слышали об островах Фиджи или никогда не встречали человека, родившегося на Фиджи, поэтому я часто представлял себя в контексте Писания.
В Книге Деяний Иисус говорит Своим ученикам: «...будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).
Я совершенно уверен, что под краем земли Иисус подразумевал южную часть Тихого океана. На карте мира можно прочертить почти прямую линию от Иерусалима до островов Фиджи, и пролегать она будет через Тихий океан. Я призывал своих слушателей осознать их связь со всемирной миссией Иисуса Христа донести Его имя до края земли. Эта книга родилась у края земли, чтобы рассказать о великом движении Божьего Слова от края земли до тысяч народов по всему миру.
Фиджи — острова на краю земли
Фиджи — благословенная страна 332 островов. Ее координаты: 18 градусов южной широты и 175 градусов восточной долготы. Страна занимает территорию в 18376 квадратных километров. Главные острова — Вити-Леву (где расположена столица — город Сува) и Вануа-Леву. Сто восьмидесятый меридиан пересекает три точки на Фиджи (Уду Пойнт, остров Раби и Тавеуни — все они находится на Вануа-Леву), а это значит, что Фиджи — первая страна в мире, встречающая рассвет нового дня.
Я часто напоминаю своим друзьям по всему миру: «Если хотите узнать, что Бог говорит сегодня, позвоните мне, потому что на Фиджи день начинается раньше, чем в любой другой точке мира». Фиджи на 12 часов опережает время по Гринвичу, климат на островах тропический, сухой сезон продолжается с мая по октябрь, сезон дождей — с ноября по апрель.
Божий призыв
В этой книге — воспоминания основателя Международного Христианского Миссионерского Братства (МХМБ) и путь, который я проделал с 1990 года, когда впервые услышал голос Бога, призывающего меня на служение и строительство церкви для провозглашения Евангелия и исполнения Великого поручения, данного людям:
«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19, 20).
Сулиаси Куруло – От края земли
Пер. с англ. — М.: Золотые страницы, 2014. — 208 с.
ISBN 978-5-91943-033-9 (рус.)
ISBN 978-982-98093-2-2 (англ.)
Сулиаси Куруло – От края земли – Содержание
Предисловие Рейнхарда Боннке
Вступление
ЧАСТЬ 1. РОЖДЕНИЕ МЕЧТЫ
- Глава 1. Открытие мечты
- Глава 2. Рождение Христианского миссионерского братства
- Глава 3. Открытые двери
ЧАСТЬ 2. ДЕРЕВЕНСКОЕ ДЕТСТВО
- Глава 4. Скромное начало
- Глава 5. Молитва как стиль жизни
- Глава 6. Обещание отца
- Глава 7. Я отдаю свое сердце Иисусу
ЧАСТЬ 3. МОЛИТВА
- Глава 8. Что такое молитва?
- Глава 9. Эффективная молитва
- Глава 10. Молитва с уверенностью
- Глава 11. Ежедневное тихое время верующего
- Глава 12. Ходатайственная молитва
- Глава 13. Молитва за народы
- Глава 14. Законы молитвы
- Глава 15. Молитва — это ключ
ЧАСТЬ 4. ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ
- Глава 16. Желание приобретать души грешников
- Глава 17. Труд любви
- Глава 18. Спутник на всю жизнь
- Глава 19. Послушание
- Глава 20. Новое направление
- Глава 21. Преследования
- Глава 22. Обучение и снаряжение
- Глава 23. Новые стратегии
- Глава 24. Построй Мой дом
ЧАСТЬ 5. ВЕРА
- Глава 25. Мое сражение
- Глава 26. Шестое чувство
- Глава 27. Мера веры
- Глава 28. За рамками естественного
ЧАСТЬ 6. ПОЧЕМУ ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ?
- Глава 29. Неотложный призыв
- Глава 30. Как исполнить Великое поручение
- Глава 31. Используя миграцию
- Глава 32. Поездки и транспорт
- Глава 33. Информационные технологии
ЧАСТЬ 7. ПОЧЕМУ ВЕЛИКАЯ ЗАПОВЕДЬ?
- Глава 34. Оказывая влияние
- Глава 35. Сердце, исполненное сострадания
- Глава 36. Являясь актуальным
- Глава 37. Поместная церковь
- Глава 38. Признаки времени
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