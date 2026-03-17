Кушнир - Христианская семья
Книга Веры Кушнир «Христианская семья» представляет собой глубокое и поэтичное размышление о призвании, трудностях и радостях домашней церкви. Автор, известная своим литературным талантом и многолетним опытом христианского служения, ставит задачу показать, что семья — это не просто социальный институт, а священный союз, задуманный Творцом для отражения Его любви и верности. Основная идея произведения заключается в том, что благополучие и крепость семейных уз зависят от готовности каждого члена семьи поставить Христа в центр своих взаимоотношений, превращая повседневный быт в осознанное духовное служение.
Содержательная часть книги охватывает все ключевые этапы семейной жизни: от выбора спутника жизни и периода влюбленности до воспитания детей и преодоления возрастных кризисов. Вера Кушнир детально разбирает библейские роли мужа и жены, подчеркивая важность взаимного уважения, прощения и терпения. Автор уделяет значительное внимание атмосфере в доме, утверждая, что молитва и чтение Слова должны быть естественной частью жизни, а не формальной обязанностью. Особое место в работе занимают практические советы по воспитанию детей в вере, где автор делится мудростью о том, как передать подрастающему поколению живые ценности Евангелия через личный пример и безусловную любовь.
Текст написан в очень теплом, доверительном и искреннем стиле, который характерен для всей поэзии и прозы Веры Кушнир. Автор не стремится давать сухие инструкции, а ведет с читателем мягкий диалог, делясь жизненными историями и духовными озарениями. Работа служит прекрасным вдохновением как для молодых пар, только начинающих свой путь, так и для супругов со стажем, нуждающихся в обновлении чувств и духовных ориентиров. Это чтение помогает увидеть в семейных трудностях возможности для роста, напоминая, что настоящая христианская семья — это место, где небо соприкасается с землей через повседневную заботу и верность друг другу.
Вера Кушнир – Христианская семья
Vancouver, WA: Hope of Salvation Mission, 2005. – 290 с.
ISBN 1-932247-65-3
Вера Кушнир – Христианская семья – Содержание
Введение в серию бесед «Христианская семья»
Христианская семья
Раздельная жизнь и развод
Взаимное уважение
Супружество - тайна
Покорность как защита
Покорность женщины мужу и обществу
Покорность жены мужу и её совет
Покорность жены Богу и мужу
1. Божий порядок для детей
2. Божий порядок для детей
1. Божий порядок для родителей
2. Божий порядок для родителей
1. Советы родителям
2. Советы родителям
Дисциплина 79
Распространённое заблуждение 83
1. Библейский метод воспитания
2. Библейский метод воспитания
Любовь
1. Божий порядок для мужей
2. Божий порядок для мужей
Отношения с родителями супругов
Отношения с родителями мужа
Девство
Избрание незамужества
Бабушка
Вдовство
Дружба
Одежда христианок
Нежность и чуткость
1. Смерть
2. Смерть
3. Смерть
4. Смерть
Почему дети ссорятся?
Перед сном
Совесть
Не позволяем ли мы грешить?
Одиночество
В каких случаях жена может быть непокорной
Вера по наследству
Как учить детей Библии
Как приводить детей ко Христу
Тихая вода камень точит
Откровенность
Отпустите ваших детей
Как говорить детям о смерти
О бездетности
