Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кушнир - Христианская семья

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, **Persecution Secret Services

Книга Веры Кушнир «Христианская семья» представляет собой глубокое и поэтичное размышление о призвании, трудностях и радостях домашней церкви. Автор, известная своим литературным талантом и многолетним опытом христианского служения, ставит задачу показать, что семья — это не просто социальный институт, а священный союз, задуманный Творцом для отражения Его любви и верности. Основная идея произведения заключается в том, что благополучие и крепость семейных уз зависят от готовности каждого члена семьи поставить Христа в центр своих взаимоотношений, превращая повседневный быт в осознанное духовное служение.

Содержательная часть книги охватывает все ключевые этапы семейной жизни: от выбора спутника жизни и периода влюбленности до воспитания детей и преодоления возрастных кризисов. Вера Кушнир детально разбирает библейские роли мужа и жены, подчеркивая важность взаимного уважения, прощения и терпения. Автор уделяет значительное внимание атмосфере в доме, утверждая, что молитва и чтение Слова должны быть естественной частью жизни, а не формальной обязанностью. Особое место в работе занимают практические советы по воспитанию детей в вере, где автор делится мудростью о том, как передать подрастающему поколению живые ценности Евангелия через личный пример и безусловную любовь.

Текст написан в очень теплом, доверительном и искреннем стиле, который характерен для всей поэзии и прозы Веры Кушнир. Автор не стремится давать сухие инструкции, а ведет с читателем мягкий диалог, делясь жизненными историями и духовными озарениями. Работа служит прекрасным вдохновением как для молодых пар, только начинающих свой путь, так и для супругов со стажем, нуждающихся в обновлении чувств и духовных ориентиров. Это чтение помогает увидеть в семейных трудностях возможности для роста, напоминая, что настоящая христианская семья — это место, где небо соприкасается с землей через повседневную заботу и верность друг другу.

Вера Кушнир – Христианская семья

Vancouver, WA: Hope of Salvation Mission, 2005. – 290 с.

ISBN 1-932247-65-3

Вера Кушнир – Христианская семья – Содержание

  • Введение в серию бесед «Христианская семья»

  • Христианская семья

  • Раздельная жизнь и развод

  • Взаимное уважение

  • Супружество - тайна

  • Покорность как защита

  • Покорность женщины мужу и обществу

  • Покорность жены мужу и её совет

  • Покорность жены Богу и мужу

  • 1. Божий порядок для детей

  • 2. Божий порядок для детей

  • 1. Божий порядок для родителей

  • 2. Божий порядок для родителей

  • 1. Советы родителям

  • 2. Советы родителям

  • Дисциплина 79

  • Распространённое заблуждение 83

  • 1. Библейский метод воспитания

  • 2. Библейский метод воспитания

  • Любовь

  • 1. Божий порядок для мужей

  • 2. Божий порядок для мужей

  • Отношения с родителями супругов

  • Отношения с родителями мужа

  • Девство

  • Избрание незамужества

  • Бабушка

  • Вдовство

  • Дружба

  • Одежда христианок

  • Нежность и чуткость

  • 1. Смерть

  • 2. Смерть

  • 3. Смерть

  • 4. Смерть

  • Почему дети ссорятся?

  • Перед сном

  • Совесть

  • Не позволяем ли мы грешить?

  • Одиночество

  • В каких случаях жена может быть непокорной

  • Вера по наследству

  • Как учить детей Библии

  • Как приводить детей ко Христу

  • Тихая вода камень точит

  • Откровенность

  • Отпустите ваших детей

  • Как говорить детям о смерти

  • О бездетности

Views 56
Rating 5.0 / 5
Added 17.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

